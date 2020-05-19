Projenin açıklanması sonrası bazı endişelerin oluştuğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Her Türk vatandaşının ve Sivaslı'nın Gökpınar Gölü'nü korumak ve kollaması asil görevidir. Başta da bizim görevimizdir. Göle zarar verecek bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz" dedi.
Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor. Sivas Valiliği Gökpınar Gölü'nün turizm açısından daha elverişli olması için yeni bir proje hazırladı. Gölün alt kısımlarının doğal yapıya uygun olarak, yürüyüş alanları, bungalov evleri gibi düzenlemeler yapılacak.
Sivas Valisi Salih Ayhan, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas'ın göller açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ayhan, "Sivas'ın her bölgesinin ayrı bir güzelliği ve turizm değeri var. Gökpınar Gölü de turkuaz mavisiyle Türkiye'de değil dünyada bir incidir. Bu inciyi herkesin muhafaza etmesi lazım. En başta bizlerin bu sorumluluk içerisinde hareket ettiğimizin bilinmesi lazım. Hiçbir Sivaslı Gürün Gökpınar Gölü'nün zerresine zarar getirecek davranışta bulunamaz. Buna biz başta olmak üzere tüm Sivaslılar karşı çıkar. Elbette orada bir çevre bilinci olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Her Türk vatandaşının ve Sivaslı'nın Gökpınar Gölü'nü korumak ve kollaması asil görevidir. Başta da bizim görevimizdir. Göle zarar verecek bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz. Gölü daha da rahatlatmak için yapılan bir projedir. Projemizin ileriki zamanda detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
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