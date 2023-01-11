İsmi 5 kez değişti

Kazakistan'ın başkenti yıllar boyunca birçok isme sahip oldu. Son olarak Eylül 2022'de ülkenin başkentinin ismi Nursultan iken yeniden Astana olarak değiştirildi.

The Economist'in haberine göre, uzun yıllar içinde 5 kez başkentinin isminin değişmesiyle şehir, Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu. İlk olarak şehre, 1830'da Akmolinsk ismi verildi. Daha sonra, 1961'den itibaren şehrin ismi, Rusça'da "bakir topraklar şehri" anlamına gelen Tselinograd oldu.

Ülkenin 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasıyla, adı Akmola veya "beyaz mezar" olarak değiştirildi. Ve 1998'de, başkent olduktan kısa bir süre sonra, yeni bir isme kavuştu: Astana.

2019 yılında ise, eski Kazakistan Cumhurbaşkanı onuruna şehrin isminin Nur Sultan olmasına karar verildi.

Ancak son olarak 17 Eylül 2022'de başkentin isminin yeniden Astana olmasına karar verildi. Kazakistan Meclisi'nde halkın başkentin yeni adını (Nur Sultan) olarak kabullenemediği belirterek şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisi getirilmişti