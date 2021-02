1 aydır süren hamsi avı kısıtlaması, 7 Şubat’ın ilk saatlerinde sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yasak sonrası ilk hamsiler Samsun’daki balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Balıkçılar, yeterli miktarda hamsi avlanmadığının altını çizerken, Egeli balıkçıların "Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi Karadeniz'e özgü bir balık değil. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var" sözüne karşılık Karadenizli balıkçılar, Ege hamsisinin iri ve lezzetsiz bir balık olduğunu, tat olarak Karadeniz hamsisinin yanına bile yaklaşamayacağını savundular.

“Ege hamsisi iri ama tadı saman gibi”

Ege hamsisinin Karadeniz hamsisine göre iri ama lezzetsiz olduğunu dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, “Kısıtlamalardan dolayı 1 aydır hamsi yoktu. Bugün itibariyle Karadeniz hamsisi tezgahlardaki yerini aldı. Hamsinin gelmesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında büyük bir yoğunluk oluştu. Gelen 3-4 kilo hamsi alıp gidiyor. Hamsinin kilosu da 20 TL’den satılıyor. Havalar biraz daha soğursa hamsinin boyu uzar fiyatı da ucuzlar. İlk gün itibariyle hamsi beklediğimizden az geldi. Havalar az daha soğursa daha çok hamsi çıkar diye umuyoruz. Her şeyin bir mevsimi vardır. Karadeniz’de hamsi 2-3 ay çıkar. Ege’de 12 ay hamsi çıksa da yazın hamsi yenilir mi? Hamsi 3 ay bol bol yenir. Ege’nin hamsisi ile Karadeniz’in hamsisi bir olmaz. Samsun’dan Ege’de dahil Türkiye’nin her yerine hamsi gönderiliyor. Karadeniz hamsisi orta boy olur, tombul olur ve lezzetli olur. Ege’deki hamsi iri olur ama saman gibi tadı, tuzu olmaz. Karadeniz hamsisini kılçığı da dahil her yeriyle yiyebilirsiniz” dedi.

“12 ay hamsi olmaz, hamsi mevsiminde yenir”

Ege’den 12 ay boyunca hamsi çıkamayacağını, çıksa da iri olan Ege hamsisinin denizlerdeki tuz oranı nedeniyle lezzetsiz olduğuna değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Hamsi avı başladı. Yeterli miktarda hamsi çıkmadı. Daha fazla hamsi bekliyorduk. Buna rağmen vatandaşın hamsiye büyük ilgisi var. Sabah 20 kasa hamsi gelmişti, 1-2 saatte bitti. Yeni hamsileri sipariş ettik, gelirse onu da satacağız. 12 ay boyunca hamsi olmaz. Hamsi göç balığıdır. 10. ayda başlar, havalar ısınana kadar devam eder. Karadeniz hamsisi, Ege hamsisinden daha lezzetli. Bu da denizlerdeki tuz oranından kaynaklanıyor. Ege hamsisi lezzetli olmaz. Ege hamsisi Karadeniz hamsisine göre biraz daha iri olur ama lezzeti olmaz. Karadeniz hamsisi orta boy olmasına rağmen çok lezzetli olur” diye konuştu.

Ege hamsisi İzmir'den dünyaya ulaşıyor

Hamsinin yalnız Karadeniz'e özgü bir balık olmadığını dile getiren İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Karadeniz'de 2 ay, Ege'de ise 12 ay hamsi bulunduğunu belirterek, "Balıkçılar tedariği İzmir'den yapıyor. Hamsi, Danimarka, Fransa ve Almanya'ya gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz" dedi.

Karadeniz'de yasal avlanabilir boy uzunluğu altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile getirilen av yasağı, Ege hamsisine ilgiyi arttırdı. Yarın 01.00'de kalkacak kısıtlama ile Karadeniz'de avcılık ek tedbirlerle yeniden başlayacak.

Hamsinin Karadeniz'e özgü bir balık olmadığını dile getiren İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege Denizi'nde hamsi balığının 12 ay bulunduğunu söyledi. Hem pandemi hem de Karadeniz'deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Çakan, tüm balıkçıların tedariği İzmir'den sağladığına dikkat çekti. Çakan, "Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi yalnız Karadeniz'e özgü bir balık değil. Hamsi Ege'de 12 ay bulunabilecek bir deniz mahsulü. 15 Nisan'da Türkiye'de av yasağı başladığında, hamsiyi Ege Denizi'nde kıyısı olan Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Yani Ege Denizi'nde her zaman bulabileceğiniz bir üründür hamsi. Yalnız Karadeniz'e özgü değildir. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var" dedi.

Ege hamsisi daha tuzlu

Karadeniz hamsisiyle Ege hamsisi arasındaki farkları anlatan Çakan, hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de tuz oranı biraz daha düşük ve suyu daha tatlı. Bu nedenle Ege'deki balıklar daha tuzludur. Karadeniz balığı daha yağlıdır. Başka hiçbir fark yok. İkisi de çok lezzetlidir. Ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Hem pandemi hem de yasaklar nedeniyle balığa inanılmaz talep var. Sadece bu yıl değil her yıl Türkiye'nin yükünü Ege Denizi çekiyor. Ege'de çıkan ürünlerin hepsi Türki'yenin her tarafına dağılıyor. Balıkçılar tedariği İzmir'den yapıyor. Hamsi. Danimarka, Fransa ve Almanya'ya da gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Şu an Danimarka'ya sipariş var. Firma olarak her yıl 200 ton civarında hamsi ihraç ediyoruz."

Kilosu 20 lira

Balıkçı Kazım Çelik de Ege hamsisine ilginin daha fazla olduğunu vurgulayıp, "Bizim hamsimiz Çeşme'den geliyor. Biraz yağsız ama lezzetli. Vatandaşların ilgisi fazla. Karadeniz'deki av yasağı hala devam ediyor. Hamsinin kilosu 15-20 lira arasında değişiyor. İstanbul'da 40 lira. Karadeniz'de sular daha soğuk. Ege hamsisi daha yağsız ama çok lezzetli" dedi.