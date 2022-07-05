Limon sarımsak kürünün vücudunuza 5 yararı

Doğal ve sağlıklı olan limon sarımsak kürünün 5 faydası

1) Damar Tıkanıklıklarını Çözüyor!

İki güçlü asidik gıda olan limon ve sarımsağın karışımıyla oluşan kür, sabah aç karnına kullanıldığında damarlarda dolaşma fırsatı buluyor. Bu şekilde tüm damar iltihaplarını, tedavi etmede, tıkanan damarları açmada, damar sertliklerini ve hipertansiyona karşı koymak açısından kullanılması gereken bir kür olduğunu hatırlatmakta fayda var. Anjiyo görmüş kişilerin bypass ameliyatından kurtulmak için başvurabileceği bir çözüm yolu olabilir.

2) Kolesterol ve Şekeri Dengeliyor!

Yüksek kolesterol ve şeker hastalığından muzdarip kişilerin doğal karışımı kullanması kendileri için büyük önem taşıyor. Kendi özelliğinin faydasını gösteren limon sayesinde vücuttaki şeker oranını dengelediği gibi, LDL’ye de karşı çıkıyor.

3) Mide Hastalıklarına Birebir!

Ülsere neden olan mikropları yok ederken tüm romatizmal iltihaplara iyi geliyor, her türlü romatizmal ağrıları da dindiriyor. Reflü ve mide yanması konularında limon sarımsak kürüne karşı bir önyargı bulunsa da, aslında doğru kullanımla beraber bu hastalıklarla mücadele ediyor.

4) Ödem Attırıyor!

Damarların sıvı sızdırmasından ve fazla tuzun atılamamasından kaynaklı olarak ödem oluşur. Birçok insan fazla kilodan ziyade ödeme sahip olabiliyor. Ödem atma konusunda size dost olan bu karışım, aynı zamanda aktif olarak sürdürdüğünüz bir spor faaliyetinin yanında tüketildiğinde kilo verdirme konusunda da size yardımcı olur.

5) Bağışıklık Sisteminin Dinç Tutar!

Felç, halk arasında bilinen adıyla inme riskini önemli derecede azaltmaktadır. Bağışıklığınızın vazgeçilmez dostu olan sarımsağın katkısıyla kür, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Her türlü alerjiyi, damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini engelleme konusunda da birebir uygulanabilecek bir yöntem.