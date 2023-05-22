European Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yeterli miktarda magnezyum tüketimi hem erkeklerde hem de kadınlarda daha sağlıklı ve daha genç beyinlerle ilişkili.

Magnezyum ve beyin sağlığı

İngiltere’de yapılan ve 40-73 yaşları arasında 6000 yetişkinden verilerle yürütülen çalışma sonucunda, bu temel mineralden ortalama ölçüde tüketmenin beyin küçülmesini azalttığı görüldü.

Günde 550 mg magnezyum tüketen katılımcıların 55 yaş beyin yaşlarının, günde 350 mg magnezyum tüketenlere kıyasla bir yıl daha genç kaldığı ortaya kondu. İlginç bir şekilde, magnezyum ile büyük beyin hacmi arasındaki bağıntının kadınlarda daha güçlü olduğu da görüldü.

Bu bulgular, yaşlanan kişilerin beyin sağlığı bağlamında özellikle önemli; çünkü vücudumuzdaki magnezyum düzeyi, yaşla birlikte düşüşe geçiyor. Magnezyum yetersizliği, yaşı ileri yetişkinlerde daha sıklıkla görülen bir durum. Ancak her yaştan insanın yeterli miktarda magnezyum tüketmesi gerektiğini söylemek gerek – özellikle de vücutta 600’den fazla enzimatik reaksiyonun bir parçası olduğu düşünüldüğünde. Magnezyum, sinirsel iletimde kritik bir rol üstleniyor, sinir sisteminin genel sağlığının korunmasında görev alıyor.

Magnezyumun nöroprotektif etkilerinin olduğu daha önceden de biliniyordu. Magnezyum aynı zamanda beyin fonksiyonları açısından son derece önemli; hafızada iyileşmelerle, öğrenmeyle ve genel anlamda bilişsel performansla ilişkilendiriliyor. Ayrıca beynin dejenerasyondan korunmasına ve direncinin gelişmesine yardımcı oluyor.

Bu beyin güçlendirici minerali günlük olarak nasıl kullanabiliriz?

Beslenme düzeninizdeki günlük magnezyum seviyesini yükseltmek, sağlığınızı genel anlamda fark edilir derecede güçlendirecektir. Neyse ki bu beyin dostu mineralden yüksek dozlar alabilmenin son derece basit ve leziz yöntemleri var:

Mutfağınızı magnezyum zengini gıdalarla doldurun: Doğal olarak magnezyum zengini besinleri yemeklerinize ve atıştırmalarınıza ekleyerek iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Özellikle de yeşil yapraklı sebzeleri, kuruyemişleri, tohumları, tam tahılları ve baklagilleri.

Magnezyum takviyeleri: Yalnızca beslenmeyle yeterli miktarda magnezyum almakta zorlanıyorsanız eğer, günlük magnezyum takviyeleri kullanmayı düşünün. Özel ihtiyaçlarınıza uygun yüksek kalite takviyeler aldığınızda emin olun, çünkü farklı çeşitlerde takviyeler farklı amaçlar için kullanılabiliyor – magnezyum sitrat bağırsakları yumuşatmak, magnezyum bisglisinat iyi uyku için gibi. Elbette, yeni bir takviye düzenine geçmeden önce doktorunuza danışın.

Yeni tariflerle deneyler yapın: Yeni magnezyum zengini tarifler denemek, günlük öğünlerinize ekleyebileceğiniz sağlıklı yemekler keşfetmenin en basit yolu. En sevdiğiniz yemek sayfalarında gezmeye başlayın ve içinde kale, kinoa, siyah fasulye, kaju ve kahverengi pirinç geçen tariflere bir göz atın.

Magnezyum düşüren maddelerden uzak durun: Alkol ve kafein gibi maddeler, aşırı derecede tüketildikleri takdirde vücutta magnezyum seviyesini düşürebilirler. Magnezyum düzeyinizin yeterli miktarda olduğundan emin olmak adına, bunları ölçülü bir şekilde kullanmaya özen gösterin.