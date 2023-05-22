Magnezyum içeren besinler nelerdir?

Sağlıklı besleniyorsanız, magnezyum mineralinden de yeterince yararlanıyorsunuz demektir. Magnezyum genellikle kasların düzgün işlev görebilmesini destekleyen bir mineral olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, magnezyum mineralinin birçok enzimin fonksiyonel olmasındaki katkısı nedeniyle vücudumuz için önemli 300'den fazla rolü bulunuyor.
Magnezyum, vücudumuzun sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu başlıca minerallerden birisidir. Vücudumuzdaki magnezyumun büyük bir kısmı, yapılarını desteklediği kemiklerimizde bulunuyor. Magnezyum genellikle kaslarımızın düzgün çalışmasını desteklemekle ilişkilendiriliyor. Ancak, bununla birlikte vücudumuzda farklı birçok görevi de bulunuyor.
Vücudumuzda 300'den fazla metabolik reaksiyonda farklı enzimleri aktive ederek veya üreterek kilit işlev görüyor. Magnezyumun kilit rollerinden biri, hücrelerimizin görevlerini yerine getirmek için yeterli enerjiye sahip olmasını sağlamak. Ayrıca, kardiyovasküler ve sinir sisteminin normal işleyişini koruyor. Aynı zamanda DNA ve RNA’nın gerek yapısal gerekse de fonksiyonel özellikleri için de gerekiyor.
Günde ne kadar magnezyuma ihtiyaç duyarız?
Günlük ihtiyaç duyulan magnezyum miktarı yaşa, cinsiyete ve yaşam şekline göre değişiklik gösteriyor. Hamilelik ve emzirme dönemi de dahil olmak üzere sağlıklı yetişkinlerde (18 yaş üstü) önerilen miktar 250-350 mg/gün magnezyumdur. Çeşitli yiyecekleri tüketerek diyet ile yeterli magnezyum alımı sağlanabiliyor. Örneğin, 1 avuç (30 gram) badem bu önerinin %25-%40’ını karşılıyor.
Hangi besinler magnezyum içerir?
Magnezyum kaynaklarına baktığımızda birçok hayvansal ve bitki bazlı gıda ile içme suyunda bulunduğunu görüyoruz. Ancak sudaki magnezyum miktarı değişiklik gösterebiliyor. Özellikle suyun fazla mineral içeriğine sahip olduğu, aynı zamanda sert su olarak da adlandırılan bölgelerde daha fazla miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Magnezyum açısından zengin besinler ise; fındık, tam tahıllar ve tahıl ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, muz, çilek, baklagiller, çilek ve kahve olarak sıralanabilir.
Tek başına diyet ile yüksek miktarlarda magnezyum alımı pek olası bir durum değildir. Fakat, gıdalara veya diyet takviyelerine eklenen magnezyum miktarlarının kontrolü sağlanabilir. Ayrıca, diyette günde 350 mg'dan fazla alınmaması da öneriler arasında yer alıyor. Magnezyum takviyeleri almadan önce doktorunuza veya diyetisyene danışmak yüksek miktarlarda magnezyum alımının da önüne geçmenize yardımcı olacaktır.
Magnezyum çok iyi kas gevşekliği sağlayan bir mineraldir. Kemiklerdeki magnezyum miktarı %60-65 arası, kaslarda ise; % 25 bulunur. Magnezyum; kemik zayıflığı, çarpıntı, kalp ve kas spazmı, kan şekeri dengesizliği, sürekli baş ağrısı için alınması gereken bir mineraldir.
Magnezyum içeren yiyecekler bazıları listelenerek örnek almanız açısından verilmiştir. Ancak belli bir hastalık ya da ilaç kullananalar hekim tavsiyesi alarak tüketmeleri sağlık için gereklidir.
Kepek: Buğday kepeği (100 gr-611mg-5150), pirinç kepeği (781-2 katı) ve yulaf en zengin magnezyum kaynağı minerallerdir.
Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği; kabak çekirdeği (100-515mg-%100), ay çekirdeği (100gr-% 81) magnezyum içerirler.
Baharatlar: Magnezyum açısından kişniş, adaçayı, nane, fesleğen ve geyik otu zengin içerenlerdendir.
Keten Tohumu, susam ve tahin magnezyum açısından günlük ihtiyacı karşılamakta yardımcı olurlar. Keten tohumu ( 1 çorba kaşığı% 10 ), susam ( 1 çorba kaşığı %8 ) tahin ( 1 çorba kaşığı %15 )
Badem ve Kaju: Badem (100 gram badem %72 ) Kaju ( 100gram %88 ) magnezyumun günlük ihtiyacını sağlar.
Kakao: özellikle kakao içeren çikolatadan bitter çikolata magnezyumun yarısından fazlasını karşılar.
Magnezyum içeren diğer besinler
- Ispanak,
- Pisi Balığı,
- Şalgam
- Karalahana
- Hardal Bitkisi
- Yeşil Fasulye Yaprakları
- Siyah Fasulye,
- Soya Fasulyesi,
- Kılçıksız Buğday,
- Barbunya,
- Karabuğday,
- Esmer Pirinç,
- Yulaf,
- Karides,
- Ton Balığı,
- Bezelye,
- Pırasa,
- Ahududu,
- Domates,
- Kuşkonmaz,
- Brüksel Lahanası,
- Mantar,
- Brokoli,
- Çilek,
- Karpuz,
- Rezene,
- Kimyon,
- Karanfil,
- Acı Biber
- Patlıcan,
- Dereotu,
- Mercimek
- Muz
Magnezyum vücutta 300 biyokimyasal reaksiyon oluşturan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği bazı hastalıklarda ve durumlarda risk oluşmasına neden olur. Magnezyumun daha etkili alınması için sebzelerin çiğ tüketilmesi daha fazla alım sağlar. Yetişkinlerde günlük magnezyum miktarı; 360 mg civarıdır.
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