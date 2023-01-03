Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte hepimiz en sevdiğimiz şeylerin fotoğraflarını ve videolarını paylaşmaya başladık. Evimizde ve bahçemizdeki bitkiler de bu paylaşımların arasında. Yapılan bir araştırmaya göre kaktüs, en fazla paylaşımı yapılan bitki türü. 23 milyondan fazla kaktüs fotoğrafı Instagram’da dolaşıyor. İkinci sırada mum çiçeği üçüncü sırada devetabanı yer alıyor.

Neden daha fazla çiçek yetiştirmeye başladık?

Son yıllarda evde bitki yetiştirmek yaygınlaşmaya başladı. Bu jenerasyonun bitkilere ve çiçeklere daha fazla eğilim gösterdiği ortada. Peki neden çiçekleri bu kadar çok seviyoruz? Ne zamandan beri mutsuz olunca huzuru bahçemizde ve çiçeklerimizde arar olduk. Çünkü bir şeyin filizlendiğini, çiçek açtığını ve tohumdan başlayarak tüm evrimini görmenin, bu sürece şahit olmanın insan tarafımızla derin bir duygusal bağı var.

Fotoğraf: @ci.design.mimarlik

Uzun ve karanlık bir kışın ardından bitkilerin yeniden toprakta yeşerdiğini görmek psikolojik olarak hepimizi olumlu etkiliyor. Bunu görmeyi, karmaşıklaşan hayatlarımıza yön vermemiz için bir yol gösterici olarak düşünebiliriz. Boş bir alanda hayatın devam edebileceğini görmek, insanda başarıya ulaşma hissi yaratıyor.

Teknoloji bizi topraktan uzaklaştırıyor mu?

İlk bilgisayarın evlerimize girişi, hayatlarımızı değiştirdi. Önceleri sadece oyun olan bu makineler online bir yaşam biçimini başlattı. Artık hemen her şeyi telefonlardaki aplikasyonlarda yapıyoruz, market alışverişini bile. Bazı görüşlere göre bu jenerasyonun bitki yetiştirmeye artan ilgisinin ardında dijitalden ve teknolojiden kaçış var. Çiçek yetiştirmeye başlamak hiçbir şeyin kesin olmadığı bir hobi. Hatta ektiğiniz tohumun çiçek açması bile garanti değil. Bu, telefonunuza dokunarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bitkilerin hayatında her şey yavaş, sabırlı olmak gerekiyor. Hızlanan yaşam alışkanlıklarımızı yavaşlatmanın bir yolu bu olabilir. İçinde bulunduğumuz gezegene bağlanmamız gerektiğinin daha fazla farkında olan bir nesiliz. Ve aslında artan bitki yetiştirme davranışının altında küresel iklim bilinci de yer alıyor.

Tarihin en eski hobisi bitkiler

Her ne kadar artış gösteriyor olsa da bitki yetiştirmek insanlık tarihinin en eski hobilerinden biri. Evde çiçeklerin yer aldığı ilk tarihler için neredeyse şehirleşmenin başlangıcına kadar gitmemiz gerekiyor. Jenerasyonlar boyunca insan, toprakla olan bağını kurmak için bitkileri kullandı ve onlara evlerinde yer açtı. Çünkü şehirler büyüdükçe gezegenle olan bağımız azaldı. Ev bitkileri ve saksılar da aslında doğaya geri dönüşü temsil ediyor.

Modern dünyanın çiçekçileri: Plantfluencers

Bir yandan dijital dünya ve online yaşamdan kaçmak için daha fazla eğildiğimiz çiçeklerimiz diğer yandan bizi sosyal ağlar üzerinden yeniden dijitale bağlıyor. Çiçek ve bitki besleyenler dünyanın dört bir yanından online gruplarda bağlanıp kendi deneyimlerini aktarıyorlar. Artık alışık olduğumuz bir deyim olan influencerlar gibi plantfluencers var, sosyal medya üzerinden

milyonlarca insana ulaşarak bitki yetiştiriciliğini yayıyorlar. Bitkilerden bir sanat oluştururken insanlara temiz ve güzel kokan evleri nasıl çiçeklerle yaratabileceklerini anlatıyorlar.

Fotoğraf: @indoorplants_decor/

Ev ormanları

Başta Instagram olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda bitki yetiştiriciliği artıyor. Öyle ki bazı evler ve balkonlar neredeyse ormana dönüşmüş durumda. Peki bunda bir takıntı belirtisi yok mu? İnsanın temel ihtiyacının doğa olduğunu, şehirlerin ve binaların arasında ağaç bile göremeyenlerin evlerinde bu alanı yaratmaya çalıştığını düşünürsek, burada sağlıksız olan şehirlerimizin hali olsa gerek.

Fotoğraf: @zynp

Bitkiler çoğu insan için evde hayvan beslemeye benziyor. İlgiye, sevgiye ve bakıma ihtiyaçları var ve onlarla geçirdiğimiz zaman bizlere meditasyon gibi geliyor. Evlerimizde yaşayan canlılar onlar. Öte yandan bakmayı bilmeden bitki almak ve bitkinin öldüğünü görmek kesinlikle ters tepki yaratacaktır. Harcanan para da ayrı elbette.

Evde bitki nasıl yetiştirilir?

Uzmanlar öncelikle aldığımız bitkinin nasıl yaşatılacağını çok iyi araştırmamız gerektiğini söylüyorlar. Her bitkinin su ve ışık ihtiyacı farklıdır, bakımı değişkenlik gösterir. Ayrıca bitki yetiştiriciliği üzerine kurslar bulunuyor. Bitki yetiştirmenin iyileştiriciliğinin sırrı, o bitkiye en iyi şekilde bakmaktan geçiyor.