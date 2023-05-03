Tiktok'taki pirinç patlağı furyası sağlıklı mı?

TikTok’taki sağlık trendlerinin takipçisiyseniz eğer, sosyal medyada fırtınalar estiren bu viral pirinç patlağı tarifine mutlaka denk gelmişsinizdir. Evet, pirinç patlakları son derece değerli, sağlıklı seçenekler olarak görülüyor; ancak bu çıtır atıştırmalığın kan şekerinde bir zıplamaya sebep olduğunu da söyleyebiliriz. Tabi doğru bir sosla eşleştirilmediği sürece.

Instagram’da 2 milyon takipçili Glucose Goddess hesabının sahibi Jessie Inchauspé’ye göre pirinç patlağı gibi karbonhidratları doğru soslarla birleştirmek, kan şekeri seviyenizin düzenlenmesine yardımcı oluyor ve pirinç patlağını çok daha doyurucu bir atıştırmalık haline getiriyor.

Viral olan o tarif

Atıştırmalık, ilk olarak, Monique Volz’un, @ambitiouskitchen hesabında, “fıstık ezmeli çıtır pirinç patlağı” olarak yayınladığı tarifle TikTok’ta dikkat çekti. Volz, dümdüz bir pirinç patlağının üzerine bir yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi sürdü ve pirinç patlağını eritilmiş çikolataya bandırıp üzerine tuz serpiştirdi. Pirinç patlağını hazırladıktan sonra, en azından üzerindeki çikolata tamamen sertleşinceye dek buzlukta bekletmek gerekiyor.

Kan şekerindeki yükselişi kontrol altında tutmak

Bu leziz mi leziz atıştırmalık, karbonhidratları güzelce eşleştirmenin mükemmel bir örneği aslında. Inchauspé, bu makro besini eşleştirdiklerimiz konusunda bilinçli olmanın ve glukoz artışını kontrol etmenin neden önemli olduğunu şu şekilde açıklıyor: Ne zaman nişastalı ya da tatlı bir şeyler yesek, beraberinde bunlara protein, yağ ya da fiber ekliyoruz yani karbonhidratları ‘giydiriyoruz’. Böylelikle tatlıların getireceği glukoz artışının önüne geçmiş oluyoruz.

Bu tür gıda birliktelikleri, vücudu daha etkili bir şekilde, daha uzun süreler boyunca tok tutarak basit görünen karbonhidrat içeriklerini bile çok daha değerli hale getirir. Pirinç patlağını daha zengin bir hale getirmek konusunda ise Inchauspé, fıstık ezmesinin harika bir seçenek olduğunu, kan şekerini artışını ciddi bir şekilde yavaşlatacağını ve enerji düzeyini düzenleyeceğini belirtiyor.

Pirinç patlağına eklenebilecek diğer soslar

Tatlıya düşkün insanlardan değilseniz, ama yine de bu pirinç patlağı furyasının bir parçası olmayı istiyorsanız, Inchauspé, glukoz düzeyinizi stabil tutacak başka seçeneklerden de bahsediyor. Pirinç patlağınızı avokado ya da biraz füme somonla da tüketebilirsiniz; yeter ki pirinçten gelen nişasta kan dolaşımınızda hızlı bir şeker artışına sebep olmasın.

Avokado mükemmel bir sağlıklı yağ kaynağıdır; füme somon ise yapısında hem yağ hem de protein barındırır. Böylelikle atıştırmalığınızın besin değerini dengeleyerek kendinizi uzun bir süre boyunca tok hissetmenize yardımcı olurlar.

Karbonhidratları giydirme konsepti kulağınıza biraz saçma geliyor olabilir; ancak karbonhidratları proteinlerle ve yağlarla eşleştirmek atıştırmalığınızı çok yönlü bir hale getirerek vücudunuzu ihtiyaç duyduğu çeşitli besinsel maddelere doyuruyor, kan şekeri düzeyini etkilemeden üstelik.