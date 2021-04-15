Buzdolabının kapağını açtığımızda veya güzel bir restorana gittiğimizde, leziz yiyeceklerin cazibesine kapılırız ve genelde de dayanamayız. Ancak çoğu diyette yiyeceklerin tüketimi için belirli sınırlar vardır ve bu da çoğu zaman aç hissetmemize neden olur. Bu da diyetleri sevimsiz yapar.
Size istediğiniz zaman istediğiniz kadar yiyebileceğiniz yiyeceklerin listesini hazırladık! Kilo alma riski neredeyse olmayan çok az miktarda kalori içeren bu besinleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Kereviz
1 Porsiyon (Orta) 42 kcal
Kerevizin neredeyse %95’i sudan oluşur. Bu süper sağlıklı yiyecek, günlük K vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %30'unu karşılayacaktır. 5 günde içindeki yararlı besinlerin çoğunu kaybettiği için tazeyken yemeği tercih edin. Yapısında magnezyum, potasyum ve kalsiyum başta olmak üzere çok sayıda mineral bulunuyor. Çiğ ya da pişmiş şekilde yenebildiği gibi suyu sıkılarak içecek olarak da vücuda alınabiliyor.
Roka
1 Porsiyon (Orta) 5 kcal
2 kase orta boy roka sadece 10 kcal içerir. Balık yemeklerinin yanında tüketilen orta boy bir roka salatasının porsiyonu sadece 65 kcaldir. Ağız sulandıran bir öğün yapmak için zeytinyağı ile baharatlandırabilir ve beyaz peynir ekleyebilirsiniz. Sağlığınıza zarar vermeden zayıflamanıza kesinlikle yardımcı olacaktır.
Yumurta Akı
1 Porsiyon (Orta) 16 kcal
Sıkı bir diyet uygulayanlar için yumurta akı bir nimettir! İçine domates ekleyerek sağlıklı bir omletin tadını çıkartabilirsiniz. Eğer kızarmış yumurta olarak tüketirseniz kalori miktarının artmasına neden olacaktır. Yumurta Akı, protein, folik asit, fosfor, demir, çinko açısından zengin bir besin kaynağıdır. Yumurta akında kolesterol bulunmaz bu nedenle yüksek kolesterolü olan bireyler açısından daha uygundur. Yumurta beyazından omlet yapılabilir.
Karnabahar
1 Porsiyon (Orta) 38 kcal
Karnabaharı çiğ yemek en iyisidir. Çok az haşlamak da iyi sonuç verir. Mükemmel bir C ve K vitamini kaynağıdır. Düşük kalorili olduğundan özellikle diyet listelerinin aranılan sebzesi olan karnabaharın 100 gramı yaklaşık 38 kalori içeriyor. İçerdiği sülfürlü bileşikler sayesinde sağlık için oldukça faydalı olan sebze, C vitamini, folik asit, K vitamini, B6 vitamini, magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, fosfor gibi vitamin ve mineraller ile sindirim sistemini rahatlatıcı diyet lifi açısından da hayli zengin.
Domates
1 Adet (Orta) 20 kcal
Domateste likopen, A, C, B2 vitaminleri, folik asit, lif, krom, potasyum ve diğer farklı besinler bulunur. Çok az kalori içerirler ve biraz yaratıcılık ile her türlü lezzetli, sağlıklı yemek yapabilirsiniz. Su içeriği %95 civarında olan domatesin kalan %5'lik kısmı çoğunlukla karbonhidrat ve lif içeriyor. Orta büyüklüğe sahip yaklaşık 120 gram bir domates, 22 kalori içeriyor. Düşük kalorili olması ve neredeyse sıfır yağ içermesi nedeniyle zayıflama diyetlerinin aranılan sebzesi olan domates, yaklaşık 2 gram posa içeriyor.
Brokoli
1 Porsiyon (Orta) 39 kcal
Brokoli günlük lif ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılar. Kilo vermeye çalışanlar için mükemmel bir besindir. Ayrıca A, C, E ve K vitaminleri içerir. Düzenli tüketildiğinde vücutta demir ve mineral eksikliğini gideriyor, vücudun pH seviyesini dengeleyerek cildin canlı ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. K ve C vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından da oldukça zengin olan brokolinin bir tutamı günlük kalsiyum ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaya yetiyor.
Salatalık
1 Adet (Orta) 18 kcal
Taze, çıtır çıtır salatalıkların birçok sağlık faydası vardır. Kerevizle aynı miktarda su içerirler. Salatalıkları soymayın çünkü ciltte gözleriniz için iyi olan beta-karoten kabuklarında bulunur. Büyük oranda sudan oluştuğu için fazla miktarda yenmesinde bir sakınca bulunmuyor. Mideye olan faydasının yanı sıra cilt sağlığı ve güzelliğini korumada da oldukça etkili olan bu sebze, vücudun su ihtiyacını karşılamasıyla da öne çıkıyor.
Patlamış Mısır
1 Porsiyon (Orta) 61 kcal
Patlamış mısır çok sevilen bir sinema atıştırmalığıdır ve çoğunluğu havadan oluşur. Midede şişer ve tok tutar, bu sebeple her gün 1 kase yiyebilirsiniz, Aşırı peynir ve katkı maddesi içerdiğinde sağlıksız hale gelir. Bir bardak dolusu az tuzlu ya da tuzsuz ve yağsız patlatılmış mısırın zararı yoktur.
Bezelye
1 Porsiyon (Orta) 41 kcal
Tek bir fincan bezelyenin yaklaşık 35 kcal içerdiğini biliyor muydunuz? Ayrıca yüksek lif ve protein içeriği ile günlük ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olurlar.
Greyfurt
1 Bardak (Küçük) 39 kcal
Greyfurt, kan şekeri seviyelerini dengelemek etmek için mükemmel bir yiyecektir. Ayrıca C vitamini açısından çok zengindir ve düşük kalori değerine sahiptir. Greyfurt yemeye başladığınızda belinizin inceldiğini fark edeceksiniz.
Kavun
1 Porsiyon (Orta) 50 kcal
Kavunun tadı tatlıdır ama düşük kalori seviyesi ile diyetinize sadık kalmanızı sağlayacaktır. A ve C vitaminlerinin önerilen günlük değerinin yaklaşık yarısını içerir.
Çilek
1 Kase (Orta) 46 kcal
Çilek potasyum ve lif bakımından zengin bir başka meyvedir. Tokluk hissi vererek kilo vermeyi destekler. Artısı çileğin anti-enflamatuar yani iltihap giderici etkisi vardır.
Böğürtlen
1 Porsiyon (Orta) 45 kcal
Böğürtlen, düşük kalorili içeriğe sahip olmasına rağmen harika lezzetlerden biridir! Antioksidan ve C vitamini içermektedir. Uzun süreli diyet yapanlar için bile oldukça güvenlidir.
Portakal
1 Porsiyon (Orta) 50 kcal
Portakal düşük kalori, C vitamini açısından zengin, enerji kaynağı, kolesterol desteğidir. Ayrıca kışın soğuk algınlığını tedavi etmede yardımcı olur.
Yaban Mersini
1 Kase (Orta) 50 kcal
Yaban mersini tüm meyvelerden daha fazla antioksidan içeriğine sahiptir. Bir bardak dolusu yaban mersini yemek dengeli bir diyet yapmanıza yardımcı olacaktır. Kalorisi düşük olduğu için kilo almaktan korkmadan yiyebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!