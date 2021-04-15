Buzdolabının kapağını açtığımızda veya güzel bir restorana gittiğimizde, leziz yiyeceklerin cazibesine kapılırız ve genelde de dayanamayız. Ancak çoğu diyette yiyeceklerin tüketimi için belirli sınırlar vardır ve bu da çoğu zaman aç hissetmemize neden olur. Bu da diyetleri sevimsiz yapar.

Size istediğiniz zaman istediğiniz kadar yiyebileceğiniz yiyeceklerin listesini hazırladık! Kilo alma riski neredeyse olmayan çok az miktarda kalori içeren bu besinleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Kereviz

1 Porsiyon (Orta) 42 kcal

Kerevizin neredeyse %95’i sudan oluşur. Bu süper sağlıklı yiyecek, günlük K vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %30'unu karşılayacaktır. 5 günde içindeki yararlı besinlerin çoğunu kaybettiği için tazeyken yemeği tercih edin. Yapısında magnezyum, potasyum ve kalsiyum başta olmak üzere çok sayıda mineral bulunuyor. Çiğ ya da pişmiş şekilde yenebildiği gibi suyu sıkılarak içecek olarak da vücuda alınabiliyor.

Roka

1 Porsiyon (Orta) 5 kcal

2 kase orta boy roka sadece 10 kcal içerir. Balık yemeklerinin yanında tüketilen orta boy bir roka salatasının porsiyonu sadece 65 kcaldir. Ağız sulandıran bir öğün yapmak için zeytinyağı ile baharatlandırabilir ve beyaz peynir ekleyebilirsiniz. Sağlığınıza zarar vermeden zayıflamanıza kesinlikle yardımcı olacaktır.

Yumurta Akı

1 Porsiyon (Orta) 16 kcal

Sıkı bir diyet uygulayanlar için yumurta akı bir nimettir! İçine domates ekleyerek sağlıklı bir omletin tadını çıkartabilirsiniz. Eğer kızarmış yumurta olarak tüketirseniz kalori miktarının artmasına neden olacaktır. Yumurta Akı, protein, folik asit, fosfor, demir, çinko açısından zengin bir besin kaynağıdır. Yumurta akında kolesterol bulunmaz bu nedenle yüksek kolesterolü olan bireyler açısından daha uygundur. Yumurta beyazından omlet yapılabilir.

Karnabahar

1 Porsiyon (Orta) 38 kcal

Karnabaharı çiğ yemek en iyisidir. Çok az haşlamak da iyi sonuç verir. Mükemmel bir C ve K vitamini kaynağıdır. Düşük kalorili olduğundan özellikle diyet listelerinin aranılan sebzesi olan karnabaharın 100 gramı yaklaşık 38 kalori içeriyor. İçerdiği sülfürlü bileşikler sayesinde sağlık için oldukça faydalı olan sebze, C vitamini, folik asit, K vitamini, B6 vitamini, magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, fosfor gibi vitamin ve mineraller ile sindirim sistemini rahatlatıcı diyet lifi açısından da hayli zengin.

Domates

1 Adet (Orta) 20 kcal

Domateste likopen, A, C, B2 vitaminleri, folik asit, lif, krom, potasyum ve diğer farklı besinler bulunur. Çok az kalori içerirler ve biraz yaratıcılık ile her türlü lezzetli, sağlıklı yemek yapabilirsiniz. Su içeriği %95 civarında olan domatesin kalan %5'lik kısmı çoğunlukla karbonhidrat ve lif içeriyor. Orta büyüklüğe sahip yaklaşık 120 gram bir domates, 22 kalori içeriyor. Düşük kalorili olması ve neredeyse sıfır yağ içermesi nedeniyle zayıflama diyetlerinin aranılan sebzesi olan domates, yaklaşık 2 gram posa içeriyor.

Brokoli

1 Porsiyon (Orta) 39 kcal

Brokoli günlük lif ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılar. Kilo vermeye çalışanlar için mükemmel bir besindir. Ayrıca A, C, E ve K vitaminleri içerir. Düzenli tüketildiğinde vücutta demir ve mineral eksikliğini gideriyor, vücudun pH seviyesini dengeleyerek cildin canlı ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. K ve C vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından da oldukça zengin olan brokolinin bir tutamı günlük kalsiyum ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaya yetiyor.

Salatalık

1 Adet (Orta) 18 kcal

Taze, çıtır çıtır salatalıkların birçok sağlık faydası vardır. Kerevizle aynı miktarda su içerirler. Salatalıkları soymayın çünkü ciltte gözleriniz için iyi olan beta-karoten kabuklarında bulunur. Büyük oranda sudan oluştuğu için fazla miktarda yenmesinde bir sakınca bulunmuyor. Mideye olan faydasının yanı sıra cilt sağlığı ve güzelliğini korumada da oldukça etkili olan bu sebze, vücudun su ihtiyacını karşılamasıyla da öne çıkıyor.

Patlamış Mısır

1 Porsiyon (Orta) 61 kcal

Patlamış mısır çok sevilen bir sinema atıştırmalığıdır ve çoğunluğu havadan oluşur. Midede şişer ve tok tutar, bu sebeple her gün 1 kase yiyebilirsiniz, Aşırı peynir ve katkı maddesi içerdiğinde sağlıksız hale gelir. Bir bardak dolusu az tuzlu ya da tuzsuz ve yağsız patlatılmış mısırın zararı yoktur.

Bezelye

1 Porsiyon (Orta) 41 kcal

Tek bir fincan bezelyenin yaklaşık 35 kcal içerdiğini biliyor muydunuz? Ayrıca yüksek lif ve protein içeriği ile günlük ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olurlar.

Greyfurt

1 Bardak (Küçük) 39 kcal

Greyfurt, kan şekeri seviyelerini dengelemek etmek için mükemmel bir yiyecektir. Ayrıca C vitamini açısından çok zengindir ve düşük kalori değerine sahiptir. Greyfurt yemeye başladığınızda belinizin inceldiğini fark edeceksiniz.

Kavun

1 Porsiyon (Orta) 50 kcal

Kavunun tadı tatlıdır ama düşük kalori seviyesi ile diyetinize sadık kalmanızı sağlayacaktır. A ve C vitaminlerinin önerilen günlük değerinin yaklaşık yarısını içerir.

Çilek

1 Kase (Orta) 46 kcal

Çilek potasyum ve lif bakımından zengin bir başka meyvedir. Tokluk hissi vererek kilo vermeyi destekler. Artısı çileğin anti-enflamatuar yani iltihap giderici etkisi vardır.

Böğürtlen

1 Porsiyon (Orta) 45 kcal

Böğürtlen, düşük kalorili içeriğe sahip olmasına rağmen harika lezzetlerden biridir! Antioksidan ve C vitamini içermektedir. Uzun süreli diyet yapanlar için bile oldukça güvenlidir.

Portakal

1 Porsiyon (Orta) 50 kcal

Portakal düşük kalori, C vitamini açısından zengin, enerji kaynağı, kolesterol desteğidir. Ayrıca kışın soğuk algınlığını tedavi etmede yardımcı olur.

Yaban Mersini

1 Kase (Orta) 50 kcal

Yaban mersini tüm meyvelerden daha fazla antioksidan içeriğine sahiptir. Bir bardak dolusu yaban mersini yemek dengeli bir diyet yapmanıza yardımcı olacaktır. Kalorisi düşük olduğu için kilo almaktan korkmadan yiyebilirsiniz.