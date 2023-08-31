Türkiye'deki 10 muhteşem kanyon Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken, en heybetli doğal kanyonlarını derledik.

Yüzyıllar boyunca suyun dev kayaları aşındırması ile oluşan kanyonlar, dar ve dolambaçlı yapıları ile oldukça ürkütücü ama eşsiz bir görsel şölen sunar insanlara.

Şahinkaya Kanyonu - Samsun

Heybetiyle kendisine hayran bırakan Şahinkaya Kanyonu, Türkiye´nin 2'inci büyük su kanyonudur. Samsun'un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, 2015 yılında Tabiat Parkı ilan edildi. Kızılırmak üzerine kurulu olan Altınkaya Baraj Göleti üzerinde bulunuyor ve Altınkaya Barajının en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Kanyonun derinliği yaklaşık olarak 450 metre.

Birçok doğal güzelliği ve yabani hayvan çeşitliliğini bünyesinde bulunduran Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, görsel güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Şahinkaya Kanyonu yaklaşık 1500 metre uzunluğunda. Kızılırmak’ın en dar geçit yeri olarak Altınkaya Baraj Gölü’nü doğal bir görünümle ikiye ayırıyor. Kanyonu iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok doğal mağara ise göze çarpıyor. Alanın ana bitki örtüsünü kızılçam ve meşe oluşturuyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan ve Turkiye'nin 2'nci buyuk su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nda, cam seyir terasi yapılması isteniyor.

Zeytin, akçakesme, ardıç, süpürge çalısı, menengiç, yabani nar, diğer ağaççık ve çalı grupları da alanda bulunuyor. Tabiat parkı sınırları içerisinde; karaca, kurt, tilki, sincap, porsuk, yaban kedisi, su samuru, sülün, üveyik, şahin, kaya kartalı ve saka gibi hayvan türleri de tespit edildi. Saha ve çevresi eko turizm açısından son derece zengin bir potansiyele sahip olan kanyon özellikle foto safari, sportif olta balıkçılığı, su altı dalış, yamaç paraşütü, yüksekten atlama, tekne gezisi, tırmanma ve doğa yürüyüşü gibi eko turizm etkinlikleri yapılabiliyor.

Harita

Köprülü Kanyon Milli Parkı - Antalya

Köprülü Kanyon Milli Parkı Köprüçay’ın Bolasan köyü ile Beşkonak arasında 14 km uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri.

Toros Dağları'ndan doğarak doğa harikası kanyonlardan geçen Köprüçay, Serik'in güneyinden Akdeniz'e dökülüyor. İki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile beslenen Köprüçay, Türkiye'nin en güzel doğal rekreasyon alanlarından biri.

Yabancı turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran ve dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, rafting tutkunu turistlerin de gözdesi oldu. Manavgat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli rafting rotaları arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunu turistlerin adresi haline geldi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine çok sayıda etkinlik seçeneği sunuyor. Başta, Türkiye’nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning (kanyon geçişi) sporları olmak üzere çok çeşitli etkinliklere katılma olanağı bulunuyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda dinlenme ve konaklama için, nehrin iki yanında konumlanan yeme-içme tesisleri, çadır kamp kullanma alanları ile park sınırları içindeki bungalov evler değerlendirilebilir. Milli Park’a giriş ücretsizdir.

Harita

Arapapıştı Kanyonu / İnceğiz Kanyonu - Aydın

Büyük Menderes Nehri'nin kollarından Akçay'ın derin, dik ve dar bir vadiden akarak Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na aktığı bölgede oluşan İnceğiz Kanyonu, yörede "Arapapıştı" ismiyle de tanınıyor.

Kemer barajını besleyen Akçay’ın yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı Kanyonu 380 metre yüksekliği, 6 km uzunluğu ile benzersiz bir doğa sunuyor.

Doğal oluşumları bünyesinde barındırmasının yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile de tarih ve doğanın birleştiği nadir alanlardan.

Harita

İncesu Kanyonu - Çorum

İncesu Kanyonu Çorum'un Ortaköy İlçesi İncesu Köyünde. Özellikle tek giriş ve çıkışı bulunan İncesu Kanyonu,12,5 km uzunluğunda ve 40-60 metre arasında değişen bir genişliğe sahip.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde İncesu Kanyonundaki Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkuru, ziyaretçilere doyumsuz bir doğa seyri sunuyor. Anadolu'nun en büyük Kibele kabartmasına ev sahipliği yapan kanyonda Türkiye'nin en uzun yürüyüş platformu da yer alıyor. 700 metre uzunluğundaki yürüyüş platformu, ziyaretçileri kanyonun girişinden Kibele kabartmasına kadar ulaştırıyor.

Kanyonun her iki yamacı sarp kayalık olup yer yer ormanlık alanlara rastlamak mümkün. Rafting ve doğa yürüyüşleri için uygun özellikler taşıyan kanyon, doğa severler için güzel vakit geçirebilecekleri fırsatlar sunuyor.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı - Isparta

Sütçüler İlçesi’ne 20 km uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, 600 hektarlık bir alanı kapsıyor. Kanyonun yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazıtlar bulunuyor. Bu yazıtlar nedeniyle kanyona “Yazılı Kanyon” deniliyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, içinden Göksu Nehri geçen Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, ziyaretçilerine 2 bin yıllık yazıtlar eşliğinde, tarihin ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Harita

Tabiat parkı, zengin bitki örtüsü ve seyrine doyum olmayan eşsiz doğal güzellikleriyle turistler tarafından ziyaret akınına uğruyor. Tarihi “Kral Yolu”nun da geçtiği kanyon, tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi bir öneme sahip.

Çatak Kanyonu - Kastamonu

Kastamonu’nun en önemli turizm değerlerinden olan Çatak Kanyonu, merkeze 7 kilometre uzaklıkta. 6 kilometresi araç ile 1 kilometresi dağ içindeki yürüyüş parkurundan ilerlenerek kanyonun 900 metre yüksekliğe sahip gözetleme noktasına ulaşılıyor.

Kastamonu ve Bartın arasında kalan 37 bin hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharda büründüğü renk cümbüşüyle farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu doğa, fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gözetleme noktasından kilometrelerce uzayan kanyonu seyretmek büyük bir keyif.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'na inşa edilen 450 metre yüksekliğindeki cam terasa geçen yıl 100 bin kişi ziyarette bulunmuştu.

Kanyon, Çatak Köprüsü’nün 1-2 km aşağısından başlamakta ve Nalbantoğlu köyünde kesintiye uğrayıp, İnönü’ne kadar tekrar kesintisiz devam ediyor.

Harita

Ihlara Vadisi – Aksaray

Tarihi kaynaklardaki adı Peristremma olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir araya geldiği nadir alanlardan.

Hasan Dağı'ndan püsküren lavlar ile oluşan dünyanın 2. Büyük Vadisi ve Melendiz Çayıyla hayat bulan Ihlara Vadisi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahip. 18 km uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde, bünyesinde yaşam alanı bulunan Ihlara Vadisi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşıyor.

Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Aaksaray'da yerli ve yabancı turistler, özellikle güneşin doguş saatinde balonla yolculuk yapıyor. Ihlara vadisi ve Selime Katedrali ile bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri kuşbakışı seyreden turistler, bölgeye hayran kalıyor.

Ihlara Vadisini şekillendiren ve vadiye hayat veren Melendiz Nehri buradaki yaşamın ana kaynağı. Vadiyi çevreleyen kayaçların kolay yontulmasıyla oluşturulmuş yüzlerce kilise ve kaya oyma mekanları Ihlara Vadisini dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline getirmiştir.

Harita

REKLAM

Sapadere Kanyonu - Antalya

Alanya İlçesi'nin doğusunda, Sapadere Köyü'nde bulunan Sapadere Kanyonu, 750 metre uzunluğunda olup yaklaşık 400 metre yüksekliğe sahiptir. Sapadere Çayı'nın çıkış noktasında bulunan kanyon, inşa edilen yürüyüş yolu ve mesire yerleri ile ilgi çekici bir turizm alanı haline getirilmiştir.

Alanya’nın yaz sıcağından kurtulup bir nebze olsun serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline gelen Sapadere Kanyonu görülmeye değer bir doğa harikasıdır.

Harita

Kapıkaya Kanyonu - Adana

Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü’nde yer alan Kapıkaya Kanyonu Adana’ya 72 km, Karaisalı ilçe merkezine 5 km uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir. Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir.

7.250 metre yürüyüş güzergahı bulunan kanyonun dört yüz metresinde güvenlik amaçlı korkuluk bulunmaktadır.

Harita

Ulubey Kanyonu - Uşak

Ulubey ilçesi sınırları içerisindedir. Kanyon üzerinde bulunan cam teras sayesinde eşsiz kanyon manzarasının ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Kanyon boyunca antik dönemlerden kalma su kanalları, kaya mezarları ve mağaralar seyredebilirsiniz.

Ayrıca Hristiyan Montanism tarikatının merkezi olan Pepouza Antik Kenti de kanyonun içerisindedir. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan kanyon, son zamanlarda doğa fotoğrafçıları ve düğün fotoğrafçıları için popüler bir mekan haline gelmiştir.