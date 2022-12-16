Sizi uykusuz bırakacak yiyecekler

Brokoli
Brokoli, karnabahar, havuç ve lahana gibi çoğu sebze yüksek miktarda çözünemeyen lif içerdikleri için yavaş sindirilirler. Bu yüzden yatma saatinize yakın bir zamanda sebze yememeniz daha rahat uyumanız için önemlidir.
Nane
Nane, birçok faydasının yanı sıra mide ekşimesine de sebep olur. Bu yüzden naneli sakız çiğneme veya nane çayı içme alışkanlıklarınızı yavaş yavaş rafa kaldırmanız gerekebilir.
Soğan ve sarımsak
Soğan, şişkinlik ve gaza sebep olmasının yanı sıra mide asidinizin artırır bu da size rahatsızlık verir. Bu yüzden akşam yemeğinde çok fazla soğan tüketmenizi önermiyoruz. Genel olarak yatmadan önce, mide ekşimesine neden olduğu için, içerisinde sarımsak olan besinlerin tüketiminden de kaçınılması gerekiyor.
Kuruyemiş
Kuruyemiş yemek enerji verir ve vücudunuzun bu enerjiye geceleri ihtiyacı yoktur. Bunun yerine kuruyemişleri güne başlarken tüketebilirsiniz.
İşlenmiş et
Protein ve yağ bakımından zengin olan sosis, sucuk vb. et çeşitleri sindirilmesi zor olduğundan dolayı yatma saatinize yakın tüketirseniz gece boyunca midenizi meşgul ederler. Bu da geceleri rahat uyuyamamanıza sebep olur.
Bitter çikolata
Sadece 2 parça çikolata bile beyninizin ve metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına sebep olur. Ayrıca kafein içerdiğinden dolayı uykunuzu kaçıracağından emin olabilirsiniz. Uyku kaçıran ve insana ekstra enerji veren kafein bu çikolata içerisinde fazlası ile bulunmaktadır. Hemen hemen tüm çikolatalar içerisinde bulunan kafein bulunur. Buna teobromin adı verilen uyaranda eklendiğinde kalp ritminin hızlanması ile uykunuzun kalitesizleşmesi kaçınılmazdır. Beyaz çikolatalar içerisinde bu bileşenlerin daha az olması nedeni ile uyku kalitesine etkisi daha azdır.
Yeşil çay
Kafein gibi yeşil çay da kalp atışınızın yükselmesine ve gergin hissetmenize sebep olur. Bu yüzden kafeine karşı hassas bir bedeniniz varsa yatmadan önce yeşil çay içmeniz de önerilmez.
Baharatlı yiyecekler
Sindirim problemlerine ve mide yanmasına sebep olmasının yanı sıra vücut ateşinizi de yükselten baharatlı yiyecekleri yatmadan önce fazla tüketmek huzursuz bir uyku uyumanıza, hatta uyuyamamanıza, sebep olur.
Su
Su içmenin sağlık için çok önemli olduğu bir gerçek. Fakat yatmadan önce çok fazla su içmek gece boyunca tuvalete gitmenize sebep olabilir. Bu yüzden yatmadan en fazla 1,5 saat önce son suyunuzu içmeniz önerilir.
Kahvaltılık tahıllar da yatmadan önce kan şekerinizin hızlı yükselmesine sebep oldukları için kalitesiz bir uykuya neden olabiliyorlar. Ayrıca yapılan bir çalışmada uykudan önce şeker barları tükettirilmiş 10 kişinin 7'sinin gece kabus gördüğü saptanmıştır. Bu durum gece yatmadan yüksek miktarda alınan şekerin bu duruma neden olabileceği sonucunu çıkarmaktadır.
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