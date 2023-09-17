Uzmanlara göre uçakta oturulacak en iyi koltuklar Bazı ekonomi koltukları uçuşunuzu daha keyifli hale getirebilecek avantajlara sahiptir. İşte en iyisini seçebileceğiniz önerilerden bazıları...

Ekonomi sınıfı havayolları koltukları, yıllar içinde hem küçüldü hem de daha rahatsız bir hale geldi. Fakat en sıkışık kabinlerin içinde bile tüm koltuklar aynı değil. Emin olun bazıları diğerlerinden daha iyi.

Koltukların bazılarında bacak mesafesi daha uzunken, bazılarının gizli avantajları var; ayrıca belirli türde yolcular açısından uçmayı daha keyifli ve daha kolay hale getiren spesifik kabin bölgelerindeki koltuklar var.

Ancak unutmayın, iyi bir koltuk seçimi yapmak istiyorsanız eğer, temel ekonomi sınıfından kaçınmanız gerek. Birçok havayolu temel ekonomi sınıfındaki koltuklarını check-in sırasında ya da kapılarda veriyor ve müşterilerin değişiklik yapmalarına izin vermiyor. Bazı havayolları, normal ekonomi sınıfında bile koltuk seçim ücreti alıyor.

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Seçim hakkınız varsa eğer, ne türde bir yolcu olduğunuza bağlı olarak, uçaktaki şu en iyi koltuklardan birini seçebilirsiniz:

* Tedirgin yolcular için

Uçma korkusu olan pek çok yolcu, hava türbülansı olduğunda ya da iniş ve kalkışlarda uçağın hafifçe dönmesiyle anksiyete yaşayabiliyor. Böyle durumlarda, orta koridorda, kanadın üstünde bulunan, özellikle dönüşlerde denge hissi veren koltuklar tercih edilebilir.

Uçarken gerilenlerdenseniz eğer, uçuş görevlilerinin çalışma halinde olduğu mutfak kısmına bakan koltuklardan birini düşünebilirsiniz. Zorlu hava koşulları ile karşılaşıldığında, gülümseyen, konuşan, işlerine bakan kabin ekibini görmek rahatlatıcı olacaktır. Uçuş görevlilerine, uçma korkunuz olduğunu da söyleyebilirsiniz. Bu durumda uçuş boyunca ya da türbülans sırasında ara ara gelip sizi kontrol edecek ve rahatlatacaklardır; koridor koltuklarından birinde oturarak bu süreci kolaylaştırabilirsiniz.

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* Bebekli yolcular için

Bebeğinizle uçacaksanız eğer, kabindeki birinci sınıf bölgesini ekonomiden ayıran duvarın hemen arkasında kalan ilk sırayı tercih etmek akıllıca olacaktır. Bölme sırası olarak bilinen bu sıra, ebeveynler için oldukça avantajlı, çünkü bazı havayollarında bölme duvarı üzerinde ücretsiz bebek beşiği bulunuyor.

Beşik desteği olan bölme kısmı, bebekli yolcular açısından ideal; böylelikle hem boşta kalan elleriyle rahatça yemeklerini yiyebiliyor hem de şans yüzlerine güler de bebekleri uyursa bir şeyler izlemeye bile fırsat bulabiliyorlar. Beşik, genelde uzun süreli uçuşlarda bulunuyor; ancak bazı havayollarının kısa uçuşlarında yakalamak da mümkün oluyor.

Uçuş başına beşik sayısı sınırlı ve bölme sırası uzunca bir bacak mesafesi sağladığından biletler hızlı tükeniyor. Bu yüzden koltuk seçiminizi hızla yapmaya bakın.

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Bölme koltukları tükenmişse eğer, bebeğinizle rahat bir şekilde uçmanıza yardımcı olacak diğer seçeneklere yönelebilirsiniz. Ebeveynler bebekleri için de bir bilet alıp havayollarınca onaylanmış bir araç koltuğu ile yolculuklarını yapabilirler. Bunlar genelde pencere kenarına yerleştiriliyor.

Uzmanlara göre bebeklerini kucaklarında taşıyacak olan ebeveynlerin pencere kenarını tercih etmeleri de mantıklı. Bebeğinizi beslerken kolunuzu pencere kenarına dayayarak çok daha rahat edecek ve koridor tarafında insanların size çarpmalarını engellemiş olacaksınız.

* Uzun süreli yolculuklarda uyuması gereken yolcular için

Airbus A330 gibi bazı popüler uzun menzil uçuşlarda, ana kabinde sadece iki koltuktan oluşan sıralar bulunuyor; bunlar, diğer dört koltuklu sıralara kıyasla çok daha az sıkışık. Ayrıca genelde pencere kenarlarında bulunuyorlar. Uzmanlara göre pencere kenarı koltuklar, uyumak isteyenler için çok daha mantıklı.

Uyumak gibi bir planınız varsa eğer, ekonomi koltuklarının son sırasını asla tercih etmeyin. Bu koltuklar genelde arkaya yatmıyor ve mutfak kısmının ve lavabonun önünde yer aldıklarından gürültülü ve konforsuz oluyorlar.

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En çok sevilen koltuklardan bir diğeri, acil çıkış kapısının yanındaki ekstra bacak mesafeli koltuklar. Ancak havayolları, genelde bu koltuklar için ekstra ücret alıyor. Ayrıca acil durumlarda hazırda bulunabilmek için güvenlik gerekliliklerini de karşılıyor olmanız gerekiyor.

* Hızlı aktarma yapmaya çalışan yolcular için

Uçaktan hemen çıkmak, bir sonraki uçuşunuza yetişmek istiyorsanız eğer, kabinin ön kısmından bir koltuk seçmelisiniz. Mümkün değilse bu eğer, koridor tarafından bir koltuk tercih edin ki uçak park edildikten ve emniyet kemeri ışığı söndükten hemen sonra hızlıca yerinizden kalkabilesiniz.

Bazen yalnızca uçağın arka kısmındaki pencere kenarı ya da orta koltuklar kalmış olabiliyor. Böyle bir durumda uçuş görevlileri yardımcınız olabilir.

"Acele bir aktarmanız olduğunda, uçuş ekibini daima bilgilendirin,” diyor uzmanlar. “Benzer durumdaki yolcu sayısı çok fazla değilse eğer, uçuş görevlileri daha ön sıralarda kalan koltuklardan birine bile yerleştirebilir sizi.”

Ancak garanti bir şey değil bu. Koltuğunuz nerede olursa olsun, yanınızda oturan kişiyi durumunuzdan haberdar etmeli ve uçak iniş yaptığı anda çıkış yapmaya hazır olmalısınız.