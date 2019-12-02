İşte tam olarak bu; yemek yemek ve seyahat etmek, bizleri gerçekten heyecanlandıran şeyler. Gerçekçi düşünün; bu iki tutkuyu tek bir gezide birleştirmekten daha güzel ne olabilir?

Yemek turizmi nedir?

Genel anlamda yemek turizmi, uzak ya da yakın, spesifik bir bölgenin sunduğu gastronomik seçenekleri keşfetmek adına yapılan seyahatlerdir. Ancak bu yeni bir şey değil; mutfakları ve sofraların keyfini keşfetmek, boş zamanlarla ilişkilendirilir zaten. Ancak bu seyahat türünde, mutfak deneyimleri tamamlayıcı aktivite olmaktan çıkıyor. Artık yemek, birçok durumda gidilecek yer ve orayı keşfetme yollarının seçiminde ana motivasyon haline geldi.

Neden yemek turizmi?

Vurgulamak istediğimiz şu: seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim, lezzetin de ötesine giden yerel tarih, gelenekler, çevre ve kültür temelinde kazanımlar çıkıyor. Hem gezginler hem de gidilecek yerler açısından bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan.

Her şeyden öte, seyahat etmenin demokratik ve esnek bir formu bu. Günümüzde birçok farklı türdeki gezginin bütçesine ve tercihlerine uyan sayısız seçenek ve deneyim var.

Yemek ve seyahat, asla unutulmayacak bir tecrübe

Geziler sırasında, günlük hayatımızda olmayan şeyleri yaşamayı isteriz. Bu deneyimler, onlarla bağ kurabildiğimiz durumda çok daha unutulmaz hale gelirler. Yiyecekler de rollerini tam olarak bu noktada oynarlar.

Yemek, evrensel bir dildir. Ne de olsa nereden gelmiş olursanız olun, yemek, kesinlikle tarihinizin bir parçasıdır. İşte bu yüzden her yolculuğun hatırası, tadıyla birlikte gelir.

Herkes için deneyim

Bu tür bir yolculuğun yalnızca tanınmış restoranlarda ya da pahalı şarap evlerinde zaman geçirebilecek kişiler için olduğunu düşünmek büyük hata. Yemek turizmi, son derece yaratıcı ve gezginlerin ilgi alanlarının farkında. Günümüzde bir kültürün gastronomisini keşfetmek artık çok kolay – kırsal ya da şehir, bireysel olarak ya da grup halinde, lüks içinde ya da macera dolu. Sunulan lezzetlerin ve fiyatların kapsamı çok geniş.

Ayrıca seyahatleri esnasında yiyecek peşine düşenlerin en büyük yardımcısını da es geçmemek gerek: teknoloji. Günden güne gelişen ve değişen internet sayesinde, restoran incelemelerine, menü çevirilerine, bağımsız rehberlere, yerel yemek platformlarına vs. erişim çok kolay.

Mesela bir sonraki seyahatinize yemek kursu eklemeye ne dersiniz? Geleneksel yemekleri öğrenirken eğlenmenin yanı sıra, bu yemekleri evde pişirip seyahatinizi yad edebilir ve hatta deneyiminizi ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Birkaç fikre daha var mısınız? Bir gastronomi seyahati sırasında yapılabileceklerin listesine bir göz atabilirsiniz...

Yemek turizmi aktiviteleri nelerdir?

• Sokaklarda satılan yiyeceklerin peşine düşün.

• Yerel yemekleri ve içecekleri tadın.

• Belirli bir bölgenin ürün rotalarını takip edin. (Brezilya’da kahve rotası gibi)

• Geleneksel restoranlarda yemek yiyin.

• Yemeğinizi şehrin sakinleri ile paylaşın.

• Gastronomik aktivitelere ve festivallere katılın.

• Yerel pazarları gezin.

• Çiftlikleri ve artizan üreticileri ziyaret ederek yiyeceğin üretimi hakkında bir şeyler öğrenin.

• Yemek kurslarına katılın.

• Yerel mutfağın tarihini anlatan sergileri gezin.

• Şeflerle ve uzmanlarla gastronomik keşif gezilerine çıkın.