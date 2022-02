Çorba bugün dünyanın her bölgesinde farklı içeriklerle yapılıyor. Bizde mercimekten yaylaya, tavuk suyundan işkembeye, yuvalamadan beyrana her damak tadına uygun çorba var... Bugün masanızda her derde deva, besin değeri yüksek, şifa kaynağı hangi çorbalar var? 4 Şubat Dünya Çorba Günü kutlu olsun.

Çorba gününe özel tarifler

Düğün Çorbası

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde karşımıza çıkan düğün çorbası genellikle Trakya yöresinde kuzu etiyle hazırlanır. Damağa doyumsuz bir tat veren içimiyle çorbaların hası olmak gibi bir namı vardır. Çorbanın otantik hazırlanışında gerdan eti kullanılsa da bazı bölgelerde kuzu etiyle de aynı yöntem izlenerek hazırlanır. Gerdan eti düdüklü tencere de iyice haşlanır, kemiklerinden ayrılır. Bir tencereye etler ve et suyu alınır. Diğer tarafta un, yumurta, yoğurt ve limon suyu terbiyelenir. Bu karışım et suyuile ılıştırılarak tencereye ilave edilir. Haşlanmış nohutlarda eklenir. Kaynamaya bırakılır. Çorba kaynayıca üzerine tereyağı ile yakılmış kırmızıbiber dökülür.

Kızılcık Tarhanası

En güçlü şifa kaynağı olan kızılcık tarhanası her derde deva. Katkısız, gıda boyasız, koruyucusuz, C vitamini bakımından oldukça zengin bir ürün. Bolu da yetişen kızılcık meyvesinin püresi, sert-kırmızı ekmeklik buğday unu ve yemeklik iyotlu tuzun belli oranlarda karıştırılıp yoğrulması ile üretilirmiş. Tarhananın pembe-kırmızı renge yakın olabilmesi için güneş almayan bir ortamda, bez zemin üzerinde kurutulması gerekliymiş.Kızılcık tarhanası özellikle sık sık soğuk algınlığı geçirenler için en doğal ilaç. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirirmiş. Halsizliği, boğaz ağrısını olanlar için hem yapması kolay hem de çok sağlıklı bir çorba. Peki, nasıl hazırlanır bu kızılcık tarhanası? Tazecik kızılcıklar yıkanır, bekletilip yumuşaması sağlanır. Yumuşatıldıktan sonra ezilerek süzgeçten geçirilir. Marmelat gibi koyu kıvama gelince unla karıştırılarak hamur yapılır ve hamur küçük parçalara ayrılır. Güneş almayan ortamda altı üstü biraz kurutularak ezilir ve ufalanması sağlanır. Bez torbalara konularak çorba yapılacağı zaman tüm malzemeler kaynayana dek karıştırılarak pişirilir. Tamamen yöresel, doğal yöntemlerle elde edilen bu eşsiz lezzet damağınızda iz bırakacak. Bu mucizevi tarhanayı bilenler sürekli almaktadır. Henüz bilmeyenler, tanımayanlar ise öğrensin daha fazla geç kalmasın.

Yayla çorbası

Anadolu mutfağındaki sayısız özel çorbanın arasından, ülkemizin her yerine ulaşmış olan Yayla çorbasının uluslararası yemek literatüründeki yeri ayrı. Bu eşsiz tarif, yoğurt ve pirincin kaynatılması ile yapılıyor olsa da bölgeye göre bulgur, buğday ve küçük köfteler ile de hazırlanıyor ve üzerine yağlı kırmızıbiber sosu dökülrek tamamlanıyor. Üzerinde hafifçe gezdireceğiniz bir parça kuru nane, yoğurdun hafif keskinliğini dengelemeye yardımcı olur. Taze pide ekmeği ile servis edilir.

Nohutlu Yoğurt Çorbası

Osmanlı Mutfağı’nın en önemli lezzetlerinden nohutlu yoğurt çorbası için gerekli malzemeler: 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı yoğurt, 4 su bardağı su, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı nane.

Yapılışı: Yoğurt, un ve yumurtayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Tencereye alıp, suyu ve nohudu ilave edin. Tuzu serpip, iyice karıştırın. Kısık ateşte, koyu bir kıvama gelinceye kadar pişirin. Tereyağını tavada eritip, kırmızı toz biberi ilave edin. Çorbayı kaselere paylaştırıp, üzerine biberli yağı gezdirin ve nane serpip servis yapın.

Tarhana çorbası

Sıvı yağ bir tencereye alınır ve orta ateşte ısınırken 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası konur. İstenirse az kıyma da kavrulur. Topak kalmaması için karıştırılır ve sıcak su ilave edilir. Bir yandan da kasede olan ev tarhanasını suyla karıştırın ve kaynayan malzemelerin içine yavaş yavaş ilave edin. Çorbayı devamlı karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynarken arzuya göre nane, kırmızı biber, pul biber, karabiber atabilirsiniz. En son 1 çay bardağı süt İle 2-3 dakika daha kaynatın.

Körili karnabahar çorbası

Malzemeler: 1 kg karnabahar, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı ezilmiş , sarımsak, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kişniş, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 çorba kaşığı pul biber, 1 su bardağı süt, 5 su bardağı su, Tuz.

Yapılışı: Soğanı küp küp doğrayın ve kimyon, zencefil ile birlikte sıvı yağda kavurun. Karnabaharı parçalara ayırıp üzerine ekleyerek soteleyin. Su ile baharatları da katıp karnabahar yumuşayıncaya kadar pişirin. Çorba piştiği zaman üzerine sütü de ilave edin.

Uşak Tarhana Çorbası

Tarhanaların şahıdır Uşak Tarhanası. Havalar soğumaya başlayınca yokluğu hissedilir. Ayrıca kendileri probiyotik deposu ve şifa kaynağı olarak da bilinir. Mevsiminde yetiştirilen sebzelerle hazırlanan, bol kırmızı biberi, yeşil biberi, soğanı, domatesi, yoğurdu, tam buğday unu ve özel karışımları ile tadı damağınızda kalacak enfes lezzet. Yapımında oldukça emek olan, günlerce bekletilen, acıma ve ekşime döneminden sonra ovalayıp kurutulan Uşak tarhanası listesinin ilk sıralarında. Bakalım nasıl yapılıyormuş bu tarhana? Bir gün öncesinden hamur için maya hazırlanır. Hazırlanan maya un ile yoğrulurken, yukarıda sayılan malzemeler de ilave edilmek suretiyle, karışım hazırlanır. Belli bir kıvama gelen karışım, geniş kap (toprak çömlek veya leğen) içine konulur. 15-20 gün bu kapta bekletilir. Bu arada 2 günde bir, hafif ıslatılmış elle karıştırılarak mayalanması sağlanır. Daha sonra parçalanarak temiz bir bez üzerinde serilir, kuruduktan sonra elle ovularak elenir, bez torba veya toprak küpte saklanır. Pişirilirken salça, et suyu ve tereyağı kullanılır. Sıcak servis edilir.

Denizli Sebzeli Top Tarhana

Top tarhana Denizli yöresinde değirmenlerde normal undan ayrı olarak tarhanalık iri kepekli buğdaydan öğütülürmüş. Bire bir ölçüde kaynamış suyun içine kepekli un katılır. Karıştırılarak ağır ateşte koyulaşana dek pişirip, hamurla özleşene dek yoğrulur. Tuz eklenir. Hamur, topraktan yapılmış büyük kaplara koyulur. 3 hafta her gün yoğrulur. 3 hafta sonunda top top şekil verilerek güneşte kurutulurmuş. Yapımı tamam peki nasıl olacak bu Denizli usulü sebzeli top tarhana? Su kaynatılır ve tuzu ilave edilir. Öncelikle bir gün önceden ıslatılmış top tarhana eklenir. Daha sonra börülce ilave edilir. Börülceler yumuşayınca balkabağı eklenir. Kabak piştikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağı ve karabiber ilave edilir. 2-3 dakika daha kaynatılır. Sıcak olarak servis yapılır.

Kütahya Sıkıcık Çorbası

Bulgur ve tarhana karışımından minin köfteler içeren Kütahya’ya özgü bir çorba. İnce bulgurlar elde sıkılarak yuvarlandığı için bu yemeğe Sıkıcık adı verilmiş. Bu eşsiz lezzetin hikâyesi ise çok derin ve anlamlı. Bir kadının oğlu askerden gelmiş. Ancak ekonomik yönden sıkıntıda olduklarından kadın, oğluna her gün başka isimler altında bu yemekten yapar. Oğlu: "ana akşam ne yiyeceğiz" dediğinde ilk gün bali guli köftesi, ikinci gün ense patlatan damak şaklatan, üçüncü gün deve dolması, dördüncü gün sıkıcık, beşinci gün garip köftesi demiş. Gelelim hikayesi güzel, kendi güzel, lezzeti güzel, şifa olan olan sıkıcık çorbasının tarifine. İnce bulgurun üzerine bir çay bardağı sıcak su gezdirilerek kabarması beklenir. Üzerine tarhana, un, karabiber ve nane eklenerek karıştırılır. Katı bir karışım elde edilir. Elimizde yuvarlayarak bilye büyüklüğünde küçük toplar yapıp, unlu bir tepsiye sıralanır. Bir başka tencerede soğan, yağı ve salça kavrulur. Üzerine beş su bardağı su doldurulur. Kaynayan salçalı suya önceden yuvarladığınız toplar atılır. Birbirine yapışmaması için tane tane atmakta yarar vardır. Kısık ateşte bulgurlar iyice pişinceye kadar kaynatılır. Et suyu varsa suyuna karıştırılabilir