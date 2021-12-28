Arapgir yemekleri

Bumbar dolması

Bazı bölgelerde bumbar dolması olarak da adlandırılır. Koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yapılmaktadır. Yazın pek tercih edilmeyip, kışın daha fazla tüketilir

Bastuk

(Bastığ, Pestil) Türkiye ve çevre ülkeler mutfaklarında meyve özlerinin baskı altında bir yaprak şekli verilmek suretiyle kış için saklanması ve bunun sonucunda oluşan tatlı.

Çelem dolması

Bulgur sıcak su yardımıyla ıslatılır ve içine soğanı, maydanozu doğranır. Kıyma, tuz, biber ve salça da eklenerek birlikte iyice yoğrulur. Birkaç dakika yoğrulduktan sonra hamur dinlendirilir. Başka bir tarafta çelemler soyulur ve iyice yıkanır. İnce ince kıyılır. Sıcak suya tuz atıldıktan sonra çelemler haşlanır. Daha önceden hazırlanan harçtan çelemlerin dilimleri arasına biraz konulduktan sonra çelemler tencereye dizilir, yeterince suyu ilave edilerek orta hararetli ateşte pişmesi beklenir. Piştikten sonra servis yapılır.

Ekşili ekmek

Ekşi maya, kendiliğinden mayalanan bütün yiyecekler gibi probiyotik özelliğe sahip. Yani, ev yoğurdu, ev turşusu, tarhana gibi ekşi mayayla hazırlanan hamur işleri de sindirim sistemimize yardım ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruyor.

KÖMBE

Kömbe, ülkemizin hemen her memleketinde yapılan bir börek çeşididir. yapılış şekilleri çok küçük farklılıklar gösterir. Geleneksel olarak iki sac arasında pişirilir. Ancak tabi ki günümüzde elektrikli fırınlarda da aynı şekilde pişirilebilmektedir.

Tarhana

Arapgir Tarhanasının ana malzemesi Dövme. Dövme Islatılıp çok güzel kaynatıldıkdan sonra yoğurtla birlikde ve mayalı hamur ile yoğurulur. İsteyen nane ilave eder. Bu hamur süzdürülür ve mayalanması için bekletilir sonrada parça parça serilip kurutulur.

Sırın

Yufkaları tezgaha serip ortadan 2 'ye bölünür.1 parçayı rulo sarıp 2 cm. boyunda keselir.Dik duracak şekilde Bir kaba dizilir. Sırınların üzerine hafif çırpılmış yoğurt dökülür.ve son olarak eritilmiş tereyağı dökülür.

Erişte çorbası

Soğanları yemeklik doğruyoruz ve yağda kavuruyoruz ( ben zeytinyağı kullandım). Kavrulan soğanın üzerine unu ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra salçayı da ekliyoruz ve karıştırarak kavuruyoruz. Yavaş yavaş suyu ekliyoruz devamlı karıştırıyoruz. en son olarak erişteyi ekliyoruz ve ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Üzerine nane serpiyoruz ve yemeğimiz servise hazır. afiyet olsun

Akıtma bıcıği

Hazırlanışı çok kolay bir hamurişidir. Tatlı ve tuzlu olarak hazırlanabilir. Un, tuz, yumurta ve süt kullanılarak yapılır.

Baklava

İnce yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır.

Dilber dudağı

Dilber dudağı, bir çeşit hamur tatlısıdır. Yöremizde sıklıkla yapılan bir tatlıdır.

Soğan dolması

Dolma, Türk mutfağında önemli yeri olan bir yemek çeşidi

Lokma

Lokma, un, maya, tuz ve şekerle hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla hazırlanan, şerbetle tatlandırılarak servis yapılan bir Türk tatlısıdır.

Zeytinyağlı dolma

Biber Dolma, bulgur ya da pirinç başta olmak üzere çeşitli iç malzemelerin biber içine doldurulması ile bir yiyecek.

Gıldirik köfte

Yoğurtlu hamur köfte türüdür.