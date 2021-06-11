Mutfağa girmişken aynı anda bir kaç yemek halletmeyi tercih ediyorum. Çalışan kadının işi zor. Böylece hafta içi işten döndüğümde yemek hazır olmuş oluyor.

Ekşimiş yoğurttan peynir, peynirden kahvaltılık çörek, peynirin suyundan kek, haşlayıp buzluğa attığım tavuk suyu ve etin yanına pilav, ya da gene buzluğa attığım ufak bir poşet bezelyeyle pirinç salatası, rondodan geçirip buzluğa attığım soğanlarla zeytinyağlı barbunya.

Hafta sonu, mutfak maceramda bu malzemeleri nasıl değerlendirdiğime gelin bakalım.

Lorlu Hamurdan Poğaçalar

Evde hiç kimsenin rağbet etmediği ekşimiş yoğurdu değerlendirmek için iki tatlı kaşığı tuz atıp karıştırarak kaynatarak lor peynri elde ettim. Lor peynirini toplamak için süzünce de bir bardak yoğurt suyu elde etmiş oldum.

Lor peyniri ile hamuru lorlu yumuşacık poğaçalar pişirdim.

MALZEMELER

100 gr erimiş tereyağ

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı lor

1 yumurtanin aki (sarısı üstüne sürülecek)

Tuz (damak tadına ve lorun tuzuna göre)

Un (yumuşak bir hamur elde edecek kadar)

NASIL YAPILIR?

Tum malzemeyi karıştırıp elde ettiğimiz hamurdan küçük poğaçalar yapıyor, üstlerine yumurta sarısı sürüp, genellikle bu tariflerde tercih edilen susam ya da çörek otundan farklı olarak biberiye ve tane tuz serpiştirip fırına veriyoruz...

Vişneli Kek

Ekşimiş yoğurttan yaptığım loru süzünce, süte limon damlatarak keklere koyduğum sıvının ağa babasını elde etmiş oldum... Mutfaktayken bununla bir kek yapmak şart oldu.

Sabah, kahvaltıda recel kavanozunda sadece reçelin meyvelerinin kaldığını görmüştüm. Çöpe atacak değildim tabiki...

Neli kek yapacağım belli olmuştu.

MALZEMELER

3 yumurta

1/2 su bardağı şeker (reçeldeki vişneleri kullandığım için sekeri az kullandım)

1 su bardağı lordan kalan sıvı

1/2 su bardağı zeytinyağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 tatlI kaşığı limon kabuğu

NASIL YAPILIR?

Yumura ve şekeri mikser ile iyice çırptıktan sonra lordan kalan sıvıyı ve zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz. Limon kabuğu rendesi, un, kabartma tozu ve reçelden arta kalan vişneleri de sıvı karışımın içine katıp spatula ile katlayarak iyice yediriyor ve 180 C derecede 45 dakika pişiriyoruz.

ÖNEMLİ NOT: Ne zaman limon kullanacak ya da portakal yiyecek olsam ilk ince kabuklarını rendelerim. Htta rendeyi elime almışken bir kaç tanesinin birden kabuğunu rendelerim. Sonra bir kavanozun içine, her meyve için 1 tatlı kaşığı şeker ile birlikte kabukları bir kavanoza koyup buzdolabında saklarım. Kek, kurabiye yapacağımda elimin altında yağını, aromasını, kokusunu, tadını iyice açığa çıkarmış limon ya da portakal ceşnim hazır olur.

Zeytinyağlı Barbunya

Soğanla bir işim olduğunda her zaman bir kaç tane birden soyup rondodan geçiririm. Fazladan hazırladıklarımı buzdolabı poşetine koyup buzluğa koyarım. Dolayısıyla yemek yapacağım dar zamanlarda soğanım hep hazır olur.

Yazın ayıklayıp buzluğa attığım barbunyalar ve hazırladığım kavanozdaki domates konservelerim de emrime amade...

Buzluktan çıkardığımız barbunyaları bir tencereye koyduğumuz suyun içinde kara suyu çıkana kadar haşlıyoruz. Ara ara üzerinde biriken kevi kaşıkla alıp atıyoruz. Haşlandıktan sonra süzüp kenara alıyoruz. Soğanları zeytinyağda çevirdikten sonra domates püresini ekliyor ve bir iki dakika soğanları domates püresi ile beraber pişiriyoruz. Tencereye su ısıtıcısında hazır bulundurduğumuz sıcak sudan ve biraz da tuz ekliyor bir taşım kaynatıyoruz. Ardından 2-3 diş sarımsak ekliyoruz. Yemek yağına durana kadar pişiriyoruz.

Pirinç salatası

1 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 limonun suyu

300 gr bezelye konservesi

1 havuç

Kornişon turşu

Dereotu

Taze soğan

Tuz

Zeytinyağlı bir pilav pişirmekle başlayacağız. Pilavı 1’e 1 olacak şekilde pişiririm ben. Sıcak su ile ıslattığımız pirinçleri en az yarım saat beklettikten sonra, zeytinyağında pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavuruyoruz. Üzerine suyunu ve damak tadınıza göre tuzunu ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Pilav pişip, soğuduktan sonra, limon suyu, bezelye, ufak ufak doğradığımız havuçları ve kornişon salatalık turşularını, ince kıyılmış taze soğan ve dereotunu ekleyip karıştırıyoruz. Zeytinyağ, limon ve tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz.