Avokado yağı, mutfaklarda kullanılan en sağlıklı pişirme yağlarından biri olarak görülüyor. Ancak gittikçe artan popülaritesi ve market raflarında bulmanın kolaylaşması bir yana, avokado yağı konusunda da bilinçli seçimler yapmak önemli. Her şeyden önce yağın faydalarından haberdar olmak gerekiyor. Avokado yağını diğer yağ türlerine kıyasla daha besleyici ve daha sağlıklı yapan yararlarından birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

Dumanlanma noktası oldukça yüksek

Yemeklik yağların dumanlanma noktaları, yağın yanmaya ve duman salmaya başladığı ısıya verilen addır. Yağ yanmaya geçtiğinde, yapısı bozulmaya ve pro-inflamatuar serbest radikaller ile kanserojen bir bileşen olan akrolein maddesinden üretmeye başlar. Akroleine sık sık maruz kalmak, kalp hastalıkları, Alzheimer vs ile ilişkilendirilmektedir.

Avokado yağının dumanlanma noktası diğer yağ türlerine göre oldukça yüksektir. Bu nokta ham avokado yağı için 248°, rafine avokado yağı içinse 271°’dir. Bunlar, sızma zeytinyağı (176°) ve sıvıyağ (204°) ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek oranlar.

Sindirim sağlığının düzenlenmesine yardımcı olur

Pek çok araştırma, avokadonun bağırsak mikrobiyomunu etkilediğini ortaya koyuyor. Avokado yağının da benzer etkieri beraberinde getirmesi olası. Örneğin 12 hafta boyunca yürütülen bir çalışma sonucunda, her gün 175 g avokado tüketen 163 kişide, kontrol grubu ile karşılaştırıldıklarında, bağırsak bakterilerinin çok daha çeşitli olduğu görüldü. Ayrıca dışkılarındaki safra asidinin daha az olduğu, yani yiyeceklerin karın boyunca daha rahat bir şekilde ilerlediği kanıtlandı.

Kalp sağlığını destekler

Avokado yağı kalp sağlığı dostu oleik asit ile, yani omega-9 yağ asidi ve doymamış yağlarla doludur. Yapılan araştırmalar, doymamış yağların LDL kolesterol seviyesini düşürüp total kolesterol-HDL oranını düzenleyerek kalp hastalıkları riskini azalttığını gösteriyor. Avokado yağında yine düşük kalp hastalıkları riski ile ilişkilendirilen linoleik asitten de bulunuyor.

Avokado yağı, doymuş yağ oranı düşük, sıvı bitkisel yağlar kategorisine giriyor ve kalp sağlığı için uzmanların önerdiği de tam olarak bu.

Kolesterol seviyenizi düşürebilir

Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan avokado yağı, doymuş yağlar yerine kullanıldığında kolesterolün düşmesine yardımcı olabiliyor. Avokado yağının kolesterol üzerindeki etkisi, pek çok araştırma kapsamında direkt olarak incelendi. Örneğin Functional Foods dergisinde yayınlanan bir çalışmada, katılımcıların ya 25 g tereyağı ya da 25 g avokado yağı içeren yemekler yemeleri sağlandı. Katılımcılar her öğünden sonra kan verdiler ve sonuç olarak avokado yağı tüketen katılımcılarda, tereyağı yiyenlere kıyasla trigliserit, LDL kolesterol ve kan şekeri oranının daha düşük olduğu gözlemlendi.

Göz sağlığını destekler

Avokado yağı, lutein adındaki antioksidan madde bakımından zengindir ve vücudumuzun kendi kendine üretemediği bu bileşen göz sağlığı açısından kritiktir. Beslenme düzeni dahilinde yeterli miktarda lutein tüketmek, ileriki yaşlarda ortaya çıkan katarakt ve maküler dejenerasyon riskini düşürüyor. Ayrıca lutein, serbest radikalleri nötralize eden bir antioksidandır ve mavi ışığı da filtreleyerek adeta güneş gözlüğü görevi görür.

Saçları ve cildi besler

Avokado yağında bulunan yağlı asitler ve A ve E vitaminleri cilt ve saç sağlığını destekler. İçeriğindeki karotenoidler DNA onarımına yardımcı olurken, E vitamini yağ bezlerindeki akışı destekleyerek cilde esnek bir görünüm kazandırır.

Bu faydalara en etkili bir şekilde ulaşmanın yolu, avokado yağını cilde doğrudan uygulamak. Aynı şekilde saçlarınız için de kullanabilirsiniz.

Mutfakta çok yönlülük sağlar

Avokado yağı pek çok farklı yemekte kullanılabilir. Salatalara ekleyebilir, yüksek ısılarda pişirebilir, sebzelerin üzerinde gezdirebilir ya da sebzelerinizi avokado yağı ile kavurabilirsiniz. Pek çok seçenek mevcut. Rafine avokado yağını, hamur işlerinde ve fırın ürünlerinde de iç rahatlığı ile kullanabilirsiniz.