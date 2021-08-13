Ülke mutfağı denince akıllara Fransız mutfağı, Türk mutfağı, İtalyan mutfağı ya da Uzakdoğu mutfağı gibi dünya mutfakları gelir. Tatlı denince Almanya, İsviçre, Belçika gibi orta Avrupa ülkeleri gelir. Avustralya ise yemek konusunda pek gelişmemiştir. Toplum göçmenlerin yerleşimiyle oluştuğundan her gelen kendi mutfak kültürünü taşıyarak ortaya karma bir mutfak çıkarmıştır. Avustralya yemekleri bu nedenle çok az bilinir. Bu da aslında Lamingtons gibi olağanüstü bir tatlı tarifinin gözden kaçmasına sebep olmuştur diyebiliriz.

Lamingtons nedir?

En basit tarifiyle Lamingtons, her tarafı çikolata sosu ve hindistancevizi ile kaplanmış yumuşak tereyağlı yumuşak kektir. Yapımı biraz uzun sürer. Bunun nedeni kekinin, sosunun, içinin ve dışının ayrı ayrı yapılıyor olmasındandır. Ancak harcadığınız zamana kesinlikle değer. Özellikle mutfakta yemek yapmayı meditasyon ve terapi olarak görenler için Lamingtons yapmak harika bir fikir olacaktır. Mutfakta vakit geçirmeyi sevmeyenleri ise sadece denemeye davet edebiliriz.

Lamingtons nasıl yapılır?

Aslında son derece basit bir anlatımı var; tereyağlı vanilyalı pandispanya keki yapıyoruz, kareler kesiyoruz, çikolata sosu içine daldırıyoruz ve hindistancevizi ile kaplıyoruz.

Ancak Lamingtons lezzetine ulaşmak o kadar da kolay değil. Tarifin sırrı, keki pişirdikten sonra dondurmak ve ardından sosa batırmaktan gelir. Lamingtons tarifindeki hiçbir işlem rastgele değildir, Avustralyalılar bu tarifi kusursuzlaştırmayı başarmışlar. Ayrıca pandispanya kekin tarifi son derece basit ve dilerseniz bu kek ile istediğiniz gibi farklı yaratıcı tarifler de deneyebilirsiniz.

Orijinal Lamingtons tarifinde krema ve reçel bulunmaz, ancak isterseniz üzerine 1 kaşık çilek reçeli ya da tatlı krema ekleyerek servis edebilirsiniz.

Keki neden donduruyoruz?

Bunun nedeni ise yumuşak kekin çikolata sosuna batırıldığında dağılacak olmasıdır. Ufalanıp sosun içine düşen kek parçaları ile uğraşırken şekli bozulmuş keklerin görüntüsünü görmek hiç de eğlenceli olmaz.

Donmuş kek ise sosu üzerinde toplayacak ve yapımını kolaylaştıracak. Keki dondurmak biraz garip gelebilir ama merak etmeyin, sos keki fırından çıktığı anki tazeliğine geri getirecektir. Keki dondurma işlemi sayesinde içindeki nem saklı kalır ve çözüldüğünde yumuşacık hale gelir.

Lamingtons tarifi

Tereyağlı pandispanya kek malzemeleri

125 gr tuzsuz tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım çay kaşığı vanilin, 3 yumurta, 260 gr (1 bardak ve ikinci bardağın 3/4ü) un, 3,5 çay kaşığı kabarta tozu, yarım bardak süt.

Kek nasıl yapılır?

Fırını 180 derecede önceden ısıtın. Tereyağı, şeker ve vanilinimikser ile orta hızda 2 dakika kadar çırpın. Karışımın içine her defasında 1 yumurta ekleyerek karıştırmaya devam edin. Unun yarısını ekleyip yavaş hızda karıştırın. Sütü ekleyip yine karıştırın. Kalan unu ekleyip karıştırmaya devam edin. Kek hamurunu fırın tepsisine dökün (dilerseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz), 25 dakika kadar pişirin. 5 dakika kadar soğumasını bekleyin ve keki kareler şeklinde (karelerin büyük olmamasına dikkat edin, 5 cm veya 3 cm olarak lokma büyüklüğünde tercih edin) kesip tepsiye dizin ve dondurucuya koyarak soğumaya bırakın. En az 1 saat dondurucuda kalmalıdır, 15 saate kadar tutabilirsiniz.

Sos malzemeleri

4 su bardağı elenmiş pudra şekeri, çeyrek fincan (22 gr) kakao tozu, 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, 150 ml kaynar su, Hindistan cevizi.

Sos nasıl yapılır?

Sosu yapmak için tüm malzemeleri ısıya dayanıklı bir kapta pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Şurup kıvamı elde edilmeli, sulu olmamasına dikkat edin.

Lamingtons nasıl yapılır?

Kekleri buzluktan çıkarıp sosun içine batırın, çatal yardımı ile iyice içinde çevirin. Hiç beklemeden hindistancevizinin bulunduğu ayrı bir kabın içinde yuvarlayın. Ardından keki tepsiye alın. Her bir kek için aynı işlemi tekrarlayın. 1-2 saat kadar kekleri çözülmeleri ve sosla dinlenmeleri için beklettikten sonra servis edin.