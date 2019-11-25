Bu sene yazla zor vedalaşıyoruz. Kasım ayında hala havalar güzel, fakat semt pazarlarında renkler değişti. Bizim beslenme alışkanlarımız da yavaştan değişmeye başladı. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, sağlığımız açısından oldukça önemli.

Bu dönemde tezgahlarda yerini almış olan, güçlü bir antioksidan ve kansere karşı etkili olan balkabağını tüketerek, hem sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz, hem de çok değişik yeni tarifler deneyebilirsiniz.

Balkabağını çorbadan tatlıya bir çok yemekte kullanabilirsiniz, balkabaklı latte bile hazırlayabilirsiniz. Tatlıyı seviyor ama kilo almak istemiyorsanız, eminim balkabaklı irmik tatlısı tarifimi de çok seversiniz. Pasta şeklindeki bu tatlıyı bir gece buzdolabında bekletmelisiniz. Fakat çocuklarınız sabırsızsa bir saat sonra tatlınız tüketmeye hazır olacak. Yemek yapmaktan ne kadar zevk alsam da pratik tarifleri tercih ediyorum, bu şekilde aileme daha çok vakit ayırabiliyorum.

Malzemeler

İrmikli kısım için:

1 litre süt

9 yemek kaşığı irmik

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kabaklı kısım için:

1 kg balkabağı

1 su bardağı şeker

Tabanı için:

3 paket yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Kabağı şekerle beraber kapağı kapalı olarak pişirin ve püre haline getirin.

Süt, irmik, şeker ve vanilyayı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Bisküvileri un halinde inceltin ve erimiş tereyağıyla harmanlayın.

Kelepçeli kek kalıbının tabanına bastırarak döşeyin.

Üstüne ilk muhallebiyi sonra da ılınmış balkabak püresini dökün ve kaşık yardımıyla düzeltin.

Arzuya göre üste ceviz, balkabak çekirdekleri veya tarçın serpin.

Bir gece buzdolabında bekletin.

Afiyet olsun.

Dessie Tanman