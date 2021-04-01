Beğendi yatağında portakallı kuzu incik

Beğendi Yatağında Portakallı Kuzu İncik

Portakal aromasının yakıştığı patlıcan beğendiyle servise hazırladığımız tarifimiz hem göze hem de damağınıza hitap edecek şekilde.. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun..

MALZEMELER

1 kg kuzu incik

4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 limon suyu

2 portakal suyu

10 adet arpacık soğan

5 adet sarımsak

15 adet tane karabiber

5 adet gün kurusu veya kurutulmuş seçeceğiniz bir meyve

NASI YAPILIR?

Zeytinyağda kuzu inciklerimizi mühürlüyoruz.

Mühürlediğimiz inciklerimizi bir tabağa alalım.

Tencereye zeytinyağ ve tereyağ ekliyoruz ve inciklerimizi tencereye geri alıyoruz.

Portakal ve limon suyunu tencerenin içine alıyoruz.

Orta ateşte yarım saat pişiriyoruz.

Arpacık soğan, sarımsak , karabiber eklenir ve yarım saat daha pişirilir.

Son 10 dakikada gün kurusu ya da hangi meyveyi kullandıysanız ekleyerek sürpriz bir lezzet yarattık..

Patlıcan Beğendi Malzemeleri

5 adet közlenmiş patlıcan (200 derecede 20 dakika)

1.5 su bardağı süt

1.5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

Yarım su bardağı rende kaşar

Tuz

Karabiber

Beğendi Yapılışı

Tereyağ eritilip un eklenir ve kavrulur.

Sütü ekliyoruz.

Karışım koyulaştığında kaşarı ekliyoruz.

Erimeye başladığı noktada tuz ve karabiberi ekliyoruz.

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BONUS: NENEMİN ISPANAKLI BÖREĞİ