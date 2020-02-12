Damak çatlatan tulum kebabı

Tulum kebabı için bir gün önceden dinlendirilen kuzu kol eti, tuz, karabiber, kekik, reyhan gibi baharatların eklenmesinin ardından tereyağ ve tulum peyniri konarak, odun fırınına sürülüyor. Kebap, yaklaşık 5 saat pişirildikten sonra iç pilavla servis ediliyor.
Aşçı Burhan Aktaş, kentin önemli lezzetleri arasında yer aldığını söyledi. Aksaray'ı ziyaret edenlerin, tulum kebabını tatma fırsatı bulduğunu belirten Aktaş, şu bilgileri verdi:
"8 yıldır tulum kebabını yapıyoruz. Bundan önce Aksaray denince akla sadece Aksaray tava geliyordu. Yemek anlamında Aksaray'ımızı daha iyi nasıl tanıtırız diye düşündük ve araştırdık. Yaşlı insanlara sorduk. Eski yemeklerimizi araştırdık ve tulum kebabını bulduk."
Aktaş, bu kebabı, coğrafi işaret belgesiyle tescillemek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun geçen yıl kabul edildiğini hatırlattı.
Tulum kebabının, Anadolu topraklarına özgü bir lezzet olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:
"Koyun veya kuzuyu kestikten sonra bir gün dinlendiriyoruz. Porsiyon halinde parçaladıktan sonra baharatlarla harmanlıyoruz. Yaz aylarında kuyularımızda yapıyoruz. Ancak kış aylarında taş fırında yapmak zorunda kalıyoruz. 5 saatte pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Kebabımızı yemek için Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Bu bizi çok mutlu ediyor."
"Çobanlık yaptığımız zamanlardaki gibi lezzetli olmuş"
Müşterilerden Bayram Ali Aslan ise tulum kebabını, çobanlık yaptığı dönemlerde arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını anımsattı.
Yıllar önce alıştıkları bu lezzeti, lokantada da tatma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Aslan, "Çobanlık yaptığımız zamanlardaki gibi lezzetli olmuş. Herkesin eline sağlık. Çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Tulum kebabımızın tescillenmesi, Aksaray'ımızın tanıtımı için çok önemli bir gelişme olmuş." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!