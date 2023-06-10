İster dilimleyip ekmek üzerinde servis edin, ister yemeğe püresini ekleyin, isterseniz taptaze yaz salatalarınızda kullanın; domateslerin mutfaklarımızın baş tacı oldukları bir gerçek. Domatesin çekiciliğini inkâr eden yok pek; ancak tatlarını ve dokularını maksimum düzeyde koruyabilmek adına domatesleri buzdolabında mı yoksa tezgahın üstünde mi saklamak gerektiği sorunsalı ortak. Domatesleri muhafaza etme yöntemi meyvenin olgunluk seviyesine göre değişmeli mi? İşte size konunun uzmanlarından birkaç öneri.
Mesele temelinde tamamen bilimsel. Domates, düşük sıcaklıklara tepki veren ve hücre zarlarının parçalanmasına ve sonuç olarak meyvenin ezilip büzülmesine yol açan bir enzim içerir.
“Domatesleri buzdolabında muhafaza ederek, esasen onları tüm aromalarından ve lezzetlerinden ediyorsunuz,” diyor Martha Stewart Living’den yemek editörü Gregory Lofts. Ayrıca domateslerin buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokularını çok kolay bir şekilde aldıklarını da belirtmek gerekiyor. Elbette bu da kalite ve lezzetteki düşüşe katkıda bulunuyor. Taze bir domatesi asla buzdolabına koymamak gerek.
Satın aldığınız domatesin olgun ya da henüz olgunlaşmamış olması önemli değil; domateslerinizi her şartta oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Domates, iyice olgunlaştığında ve oda sıcaklığında saklandığında maksimum lezzete ulaşır. Önce soğuk bir domatesin, sonra da oda sıcaklığındaki bir domatesin tadına bakın; soğuk domatesin tüm lezzetinin gizlendiğini, dışarıdan yediğiniz domatesin ise son derece aromatik olduğunu göreceksiniz.
Oda sıcaklığında ne kadar dayanacakları ise olgunluk derecelerine bağlı. İyice olgunlaşmış bir domatesin hemen tüketilmesi gerekirken, daha az olgunlaşmış olanlar ılık ortam sıcaklığından faydalanacaktır. Rotman’a göre domatesleri saklamanın en iyi yolu, meyveler tüketilmeye hazır olana dek sapları altta kalacak şekilde oda sıcaklığında muhafaza etmek.
Domatesleriniz iyiden iyiye ezilmeye başlamışsa, ama onları bir şekilde tüketmek istiyorsanız, olgunlaşma sürecini durdurmak amacıyla onları buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz. Ancak bu noktada, aromalarını ve dokularını çoktan kaybetmiş olduklarından domatesleri sadece pişirerek kullanın. Mesela ezik domateslerinizden sos yapabilir, onları pizzalarınızda kullanabilir ya da başka sebzelerle birlikte fırınlayabilirsiniz. Yumuşamış domatesleri pişirmek, ziyan olmalarını engellemenin en basit ve en etkili yolu.
Bir domatesin sadece yarısını tüketecekseniz eğer, kullanmadığınız yarıyı buzdolabında muhafaza edin. Çünkü dışarıda bırakılan kesik domates kurumaya başlar. Diğer yarısını ertesi gün gibi kısa bir süre içinde kullanmayı planlıyorsanız, meyvenin aroması ve dokusu çok etkilenmeyecektir. Buzdolabından çıkardığınızda ise kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Uzmanlar yarım domatesi ziyan etmeden kullanabilmek amacıyla kesilmiş tarafı altta kalacak şekilde kapalı bir kapta muhafaza edilmesini öneriyor.
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