Esmer şeker mi palmiye şekeri mi? Bazı diyetisyenler, sabah çayınızı ya da kahvenizi tatlandırmak için bile olsa, esmer şeker yerine hindistan cevizi ağacının nektarından elde edilen palmiye şeker kullanımını önermeye başladı.

Hatta palmiye şekerinin faydalarından daha bütüncül bir şekilde yararlanmak istiyorsanız, şekeri tariflerinize tamamen dahil edebilirsiniz.

Esmer şeker ile palmiye şekeri, yapılarındaki benzerlikten ötürü birbiri yerine kullanılabiliyor.

Sadece deneyimleyebileceğiniz hafif değişimleri anladığınızdan emin olmanız gerekiyor.

Palmiye şekerinin neden daha sağlıklı olduğuna ve esmer şeker yerine nasıl kullanabileceğinize dair açıklamaları yazımızda bulabilirsiniz.

Esmer şeker tam olarak nedir?

Esmer şeker, basitçe, şeker kamışından elde edilen beyaz şekerin daha az rafine edilmiş halidir; o kendine has kahverengini ise şeker pekmezi katkısından alır.

Şeker pekmezi ise şeker kamışı imalatının yan ürünlerinden biridir ve bitki bileşenlerinden daha fazla içerir.

Kelimenin tam anlamıyla saf tatlılıktan oluşan beyaz şekerin aksine, esmer şekerden hafif karamelimsi bir tat notası da gelir.

Esmer şeker daha az rafine olduğundan, orijinal şeker kamışındaki minerallerden daha fazlasını içerir.

Esmer şekerin yapısında bir miktar kalsiyum ve potasyum da bulunur. Bu mineraller, hücresel sıvı düzeyinin, kas kontraksiyonunun, kemik sağlığının, kan pıhtılaşma seviyesinin, kalp ritminin ve sinir fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olurlar.

Piyasada esmer şekerin farklı türleri bulunabiliyor; açık ve koyu esmer şekerler gibi. Aralarındaki fark ise sadece şeker pekmezinin miktarı.

Koyu esmer şekerdeki pekmez miktarı iki kat daha fazla oluyor. Dolayısıyla lezzet, nem ve besinsel değerler de iki misline çıkıyor.

Mutfaktaki işlevleri söz konusu olduğunda ise esmer şeker genelde unlu mamullerde kullanılıyor. Çünkü pekmez, ürüne yalnızca şeker değil, aynı zamanda da daha fazla aroma ve daha fazla nem katıyor.

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Palmiye şekeri nedir?

Palmiye şekeri, palmiye çiçeklerinin özünden elde edilen bir şeker türüdür. Pek çok palmiye ağacından yapılabilir; ancak şeker yapımında en çok kullanılan ağaç, hindistancevizi ağacıdır.

Palmiye şekeri ile hindistancevizi şekeri, sıklıkla birbirini yerine kullanılan terimler. Ancak bunlar, farklı yöntemlerle hasat edilen, birbirinden bağımsız ürünler.

Palmiye şekeri, köklerini çiçek özlerinden alması sebebiyle biraz daha keskin bir aromaya sahip; ancak bir miktar karamel notası da içeriyor. Ayrıca granül beyaz ya da esmer şeker kadar tatlı da değil.

Söz konusu palmiye şeker olduğunda hazırlama tekniklerinin oldukça farklı olduğunu bilmek gerekiyor; çünkü palmiye şekeri, standart şekerler gibi paket halinde satılmıyor.

Minimum derecede rafine edilmiş olduğundan, palmiye şekeri kırılarak ya da tıraşlanarak kullanılan sert bloklar halinde satılıyor.

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Kulağa pek pratik gelmiyor olabilir; ancak bu şekerin besinsel değeri, kullanımındaki zahmeti telafi ediyor.

Palmiye şekeri çok az rafine edildiğinden, yapısındaki zengin potasyum ve kalsiyum içeriğini kaybetmiyor. Dolayısıyla beyaz ya da esmer şekerle karşılaştırıldığında, besinsel içerik bakımından daha avantajlı olarak görülüyor.

Yani palmiye şekeri ile yiyecek ya da içecekleriniz hem tatlandırabiliyor (biraz da karamel aroması ile birlikte) hem de granül beyaz şekerin boş kalori içeriğinin aksine biraz mineral kazanımı da elde edebiliyorsunuz.

Sağlık açısından faydaları: Esmer şeker mi palmiye şekeri mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, iki şeker türü de aşina olduğumuz beyaz sofra şekerine kıyasla daha az rafine ediliyor. Bu yüzden her iki şeker türünde de birtakım yararlı mikrobesinler bulunuyor.

Palmiye şekerinin yapısında daha fazla kalsiyum ve potasyum var; bu da onu besinsel profil açısından esmerden şekerden daha avantajlı duruma getiriyor. Sonuç olarak palmiye şekeri, sıradan şekere kıyasla daha faydalı olarak görülüyor.

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1 çay kaşığı palmiye şekerinde 13 mg kalsiyum ve 35 mg potasyum bulunuyor.

1 çay kaşığı esmer şekerin yapısındaki kalsiyum ve potasyum miktarları ise sırasıyla 3,8 mg ve 6,12 mg.

Esmer şeker ile palmiye şekerinin, sağlık üzerindeki etkileri, bu iki mineralin dışında hemen hemen aynı.

Karbonhidrat içerikleri benzer olduğundan yapılarındaki kalori miktarı da aynı.

Sonuç

Kullanım alanına bağlı olmak üzere, palmiye şekerini kilerinizin bir parçası haline getirmek, faydalı olabilir.

Ancak tükettiğimiz gıdaların besinsel değerleri her zaman önceliğimiz olmayabiliyor; bu iki şeker türü ile karşılaştığımızda, bazen sadece birbirlerinin yerine geçip geçemeyeceklerini bilmek isteyebiliyoruz.

Palmiye şekeri, rahatlıkla esmer şeker yerine kullanılabilir; aynı şey tam tersi için de söz konusu.

İki şeker türü de birbirlerinin yerine kullanılmalarına olanak sağlayan açık kahverengi bir renge ve karamel notalarına sahip.

Sonuç olarak palmiye şekerini daha önce hiç denemediyseniz eğer, bir şans vermenizi öneririz.

Hem farklı bir lezzet hem de besin değeri açısından zengin bir şeker alternatifi denemiş olursunuz