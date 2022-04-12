İftar saati yaklaşınca evlerde sofraların baş köşesinde yerini almış dumanı üzerinde Ramazan pidesini kimler özledi? İşte inanılmaz lezzetli ev fırınında ramazan pidesi tarifi...

MALZEMELER

4.5 su bardağı un (495 g)

1 paket kuru maya (11 g)

1 su bardağı su (200 ml)

1 su bardağı süt (200 ml)

1 yemek kaşığı şeker (12 g)

2 çay kaşığı tuz (8 g)

1 su bardağı kepek (70 g)

Üzeri için

1 çay bardağı un (60 g)

1.5 çay bardağı su (150 ml)

1 yemek kaşığı susam (10 g)

1 yemek kaşığı çörek otu (15 g)

NASIL YAPILIR?

Maya, ılık su, süt ve şekeri spatula ile karıştırın. Un ve tuzu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Hamur yapışkan ve yumuşak olacağından, unlanmış tezgah üzerinde pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yağlanmış bir kaba koyun ve üzerini nemli bir bezle kapatarak, oda sıcaklığında 40 dakika dinlendirin. Hamuru isteğinize göre 2 veya 4 eşit parçaya bölün. Fazla sıkıştırmadan yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsilere biraz kepek serpin ve bezeleri tepsilere yerleştirin. Hafifçe üzerlerine ellerinizle bastırın. Üzerlerine nemli bir bez kapatarak, 30 dakika mayalandırın.

Üzeri için, un ve yarım çay bardağı soğuk suyu iyice karıştırın. Kalan suyu kaynatın, bu karışıma topaklanmaması adına, azar azar ilave ederek çırpın. Elinizi hazırladığınız karışıma batırıp, hamuru biraz yaygınlaştırın. Üzerine, iki elinizin parmak uçları ile küçük kareler olacak şekilde, yatay ve dikey tırnak atın. Susam ve çörek otunu serpin. Üzerini kapatıp, 15 dakika dinlendirin.

Önceden 240-250°C’de ısıtılmış fırında, kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Pidelerin daha yumuşak olması için, fırının içine yanmaz bir kap ile su bırakabilirsiniz.