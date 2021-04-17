Tam Buğday Unlu Ramazan Pidesi

Bu hafta tadını özlediğimiz dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir ramazan pidesi tarifi ile karşınızdayım. Biraz farklı olarak hamurumuzu tam buğday unuyla yapıp en son çörek otu ve susamla süsleyeceğiz. İsterseniz iftar sofralarınız için tercih ederseniz de günün her öğününde keyifle tüketebileceğiniz çok sağlıklı ama bir o kadar da lezzetli bir tarif.