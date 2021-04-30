Künefe, ister Arap mutfağına ister Ortadoğu’ya ait olsun en iyisi bizde yapılır.

Çok fazla kaynak ve belge içermeyen ama şerbetli tatlılar arasında özel, spesifik bir yeri olan künefe hazırlanışından sunuşuna kadar incelik ve ev sahipliği nezaketi taşıyor.

Künefeyi yemek için kilometrelerce yol yapan tat gezginlerinin vardığı yer tam da bu "Nezaket" ve yerel malzeme. Sanırım benim bu tatlıyı çok sevmemdeki nedenlerden biri de soğuk hafta sonlarında ailecek, sevdiğimiz yerel bir restoranda finali künefeyle kapatmak. Bazı yemek ve tatlıların gücü bundan geliyor sanırım: Karşılıklı kurulan bağ.

Çok meşhur bir dönercinin yanında bulunan marketten alışveriş yaparken kasa sırasında iki kişi arasında gerçekleşen bir konuşmaya şahit oldum. Marketçi, elinde kalıp kalıp kaşar peynirleri, künefesinin peynirlerinin bittiğinden yakınıyordu. Komşumuz olan bu çok meşhur dönerci, evet tatlıcı değildi ama, künefesine kaşar peyniri kullanıyordu.

Künefe; peynirinden, tekniğine kadar gerçek reçetesiyle sunulmalıdır. Başka türlüsü kadayıflı kaşar eritme tatlısı olurdu. Bir Filistin ya da Lübnan milli tatlısı olan künefe Mersin ve Antakya’nın yeme-içme sektöründe önemli bir paya sahip. Mandıra türüne göre keçi ve inek sütü ağırlıklı olan tuzsuz peyniri eridiğinde bütünlüğünü bozmayacak kaliteye sahip olmalıdır. Evlerimizde daha ulaşılabilir malzemeyle ve pratik olsun diye dil peyniri gibi alternatiflerle de yapılır. Şerbeti tam kıvamında, altın rengini almış bir künefe, ilk çatalınızda sizi başka diyarlara götürmeye yetecek güce sahiptir, inanın.

Birden fazla çeşidi olmasına rağmen genel yapılış yöntemi aynıdır. İki katman kadayıf arasına tuzsuz bir peynir koyularak hafifçe pişirilir ve üzerine çok koyulaşmamış şeker şurubu katılır.

Künefenin olmazsa olmazı peyniridir

Arasına peynir değil de ceviz ve antepfıstığı da kullanabilirsiniz. Ama bir hatırlatma: Peynir olmazsa olmazıdır bu tatlının.

Yapılışındaki değişikler başlıca kadayıfın ve peynirin türünden kaynaklanır. Tel kadayıf kullanılabildiği gibi, irmik toklaştırılmış kadayıf da kullanılabilir.

Cevizli Künefe nasıl yapılır?

MALZEMELER

Şerbet için;

1 su bardağı Toz şeker

2 su bardağı Su

Yarım limon

Künefe için;

500 gr tel kadayıf

300 gr tuzsuz Antakya künefe peyniri

150 gr tereyağı

200 gr toz Ceviz veya Antep fıstığı

NASIL YAPILIR?