Fırında sütlaç tarifi

Kase kase yediren fırında sütlaç nasıl yapılır, fırında pişirmenin püf noktaları nelerdir sizler için paylaşıyorum...

Fırında sütlaç için malzemeler:

Yarım su bardağı yıkanmış pirinç

2 su bardağı su

1 su bardağı şeker

3 kaşık nişasta

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

1 paket vanilin

1 litre süt

HAZIRLANIŞI:

Fırında sütlaç için öncelikle pirinçleri 2 su bardağı suda haşlayalım. Pirinçler suyu çekinceye kadar kaynatalım. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip yaklaşık 15 dakika kaynatmaya devam edelim. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığımız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edelim. 10 dakika daha kaynatalım.

Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınmızı paylaştıralım. Ben toprak kase ve cam kase kullandım. Tepsiye soğuk su doldurup sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizelim. Fırını önceden 18 derecede ısıtalım. Sütlaçları fırının en üst kısmına yerleştirip kızarana kadar fırınlayalım.

Afiyet olsun...