İçinden çeyrek altın çıkan yemek: Damat paçası

Balkanlardan göçlerle birlikte Anadolu mutfağına giren 'damat paçası' yemeği, düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi oldu. Bursa'da bir işletmenin müşterilerine sunduğu, kuru yufka, tavuk, tavuk suyu, yoğurt ve tereyağı ile yapılan damat paçası, yoğun ilgi görüyor.

Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'

Balkanlardan göçlerle birlikte Anadolu mutfağına giren 'damat paçası' yemeği, düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi oldu.

  • Bursa'da bir işletmenin müşterilerine sunduğu, kuru yufka, tavuk, tavuk suyu, yoğurt ve tereyağı ile yapılan damat paçası, yoğun ilgi görüyor.

  • Balkanlardan çeşitli tarihlerde Anadolu’ya göçen insanlar, kültürlerini de beraberinde getirdi. Kuru yufkanın tavuk suyuyla ıslatılmasından sonra üzerine tavuk, yoğurt ve tereyağı konularak fırına verilen damat paçası yemeği de göç eden insanlarla birlikte, Anadolu mutfağındaki yerini aldı.

  • Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi olan 'damat paçası', içerisine konulan malzemeler nedeniyle yokluk yemeği olarak da biliniyor. Düğün sonrası yapılan, tepsinin içine çeyrek altın konularak servis edilen damat paçası yemeğinde altın kimin kaşığına denk gelirse, onun oluyor.

  • Günlük hayatta pek fazla yapılmayan 'damat paçası' yemeğini her gün işletmesinde müşterileriyle buluşturan Şef Emir Topuk, bu geleneksel yemeğe ilgiden memnun olduğunu söyledi.

  • Anadolu topraklarının çok verimli olduğunu söyleyen Şef Emir Topuk, Tarih boyunca bir sürü medeniyete başkentlik yapmış topraklardan bahsediyoruz. Bu sayede Anadolu mutfağı çok gelişmiş. Bunları Anadolu mutfağının gelişmesine sebep olarak sayabiliriz, ama çok daha önem verdiğim bir konu var, o da göç. 

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