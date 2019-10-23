İçinden çeyrek altın çıkan yemek: Damat paçası

Senelerce kullandı ve elindeki bu kuru yufkaları bir tavuk ya da et suyuyla ıslatıp üzerine tavuk ya da et parçaları koyup servis etti. Aslında bir yokluk yemeği ama bu yokluğa rağmen içine koyduğu o küçük altınla bu yoklukta paylaşmayı da anlatan bir yemek diye konuştu.