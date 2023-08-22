İstanbul'un Michelin yıldızlı 5 restoranı

İstanbul'un önemli bir gastronomi destinasyonu olduğu geçen sene yapılan Michelin Guide seçkisiyle tescillenmişti. Bu seçkide yer alan Mikla, Nicole, Araka, Neolokal isimli restoranlar 1 yıldız, TURK Fatih Tutak 2 yıldıza layık görülmüştü.

İstanbul'daki ilk Michelin Guide seçkisinde yer alıp yıldız aldıktan sonra ünlerine ün katan restoranlar hangileri? İstanbul'daki mutfak çeşitliliğiniyansıtan, aynı zamanda da yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını koparmayan bu restoranlar kimlere ait?

Türkiye'deki Michelin yıldızlı restoranlara geçmeden evvel yurt dışında mekanıyla Michelin Yıldızı kazanan kaç şef var ona bakalım. 3 Türk şef var. Biri, Hamburg’daki Le Canard Nouveau restoranıyla yıldız alan sonra Münih’te ‘Pageou’ adlı restoranı kuran şef Ali Güngörmüş, diğeri engelli çalışanları ile takdir toplayan Serkan Güzelçoban, ve son olarak Baltimore'daki Dede isimli restoranında sunduğu Türk yemekleri konseptiyle yıldızı parlayan Ahmet Dede...

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TURK Fatih Tutak**

Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak'ın ustalıkla yeniden yorumladığı modern ve sofistike bir seçim sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye'ye döndü ve fine-dining restoranını açtı. Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi, titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve köklerine olan düşkünlüğünü ifade ediyor. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.

ARAKA*

Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi en sevilen yemekleri.

MİKLA*

Beyoğlu Pera’daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kullanan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Şef Mehmet Gürs yeryüzünde antropolog çalıştıran tek restoran olduklarını söylüyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birkaçı.

NEOLOKAL*

Salt Galata'da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarına hizmet ediyor, eski ile yeni arasında bir köprü konumunda. Türk mutfak geleneğine gösterilen saygı, sürekli yenilik yapmak için sağlam bir temel sağlıyor. Köklü lezzetler, çağdaş fikir ve tekniklerin kullanımıyla yeni bir yöne çekiliyorlar. Maksut Aşkar ve genç ekibi, mutfak miraslarını koruyor ve heyecan verici mutfaklarıyla geleceğe yön veriyor. Şef Aşkar, kendine has bir incelikle özgün tariflere damgasını vuruyor. Bulgurdan ve lezzetli bir tavuktan yapılmış hafif baharatlı bir 'cupcake', yanında zengin kremalı velouté ve patates gevreği ile süslenmiş gövdeli bir tavuk dömi glas hayal edin. Bu, şefin mirasını vurgulamak için benimsediği hafif ve özgün yorum türü.

NICOLE*

Son olarak, Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine Bodrum'da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyülemiş.