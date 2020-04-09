SEBZELİ OMLET

Sebzeli omlet için sakladığımız, daha önce yemek yaparken fazla gelen ve bizim bugünler için bir kenara koyduğumuz ufak tefek sebzeleri ortaya çıkarıyoruz. Bunları güzel bir kahvaltı öğünü için kullanacağız.

Havuç, kabak ve küçük bir patates küp şeklinde doğrayın. 3 adet yumurtayı ayrı bir kasede çırpın. Zeytinyağını bir tavaya koyun, malzemelerin hepsini ekleyip kapağı kapatın. Dereotu roka yaprakları domates salatalık ile süsleyerek servis yapın.

PIRASA ÇORBASI

Yemek yapmak çok vaktimi alıyor diyorsanız elinizde de mevsimin güzel sebzesi pırasa varsa son derece pratik, hızlı bir tarifimiz var. Fransız mutfağındaki ismiyle vichyssoise yani pırasa çorbasına ne dersiniz?

MALZEMELER

1/2 kilo pırasa

Büyük 1 patates

2 bardak et suyu/tavuk suyu (elinizdeki et suyu yeterli değilse su ile tamamlayabilirsiniz)

NASIL YAPILIR?

Pırasaları yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince doğrayıp zeytinyağ ve 1/2 su bardağı su ile kavuruyoruz. Su ve yağ ile birlikte sebzeletin yumuşayana kadar pişmesine “glaze” denir. Patatesi yıkayıp soyduktan sonra kabaca dilimleyip pırasaya ekliyor, üzerine et suyunu ilave edip patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patatesler yumuşadıktan sonra blenderdan geçirip bu noktadan sonra kıvamını koyu buluyorsak hazır beklemekte olan sıcak su ile çorbayı seyreltiyoruz. Sebzenin tadını almak isterseniz çok fazla su eklemeyin. Bir miktar daha kaynadıktan sonra karabiber ve tuz ile lezzetlendirip altını kapatıyoruz.

DOMATESLİ SOMON

Biberiyeli somon, ızgara somon, ballı-hardallı somon. Tüm bunlar, somonla yapılan enfes lezzetler. Bugün size, klasik yemek pişirme yöntemiyle yapılan basit ve lezzetli bir somon tarifi vereceğiz.

MALZEMELER

700 gr kuşbaşı doğranmış somon fileto

1 küçük soğan

1 su bardağı domates püresi

Maydonoz

Tuz

NASIL YAPILIR?

İnce ince kıydığımız soğanı zeytinyağında iyice kavuruyoruz. Domates püresini de ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

Soğan ve domates pişip bütünleştikten sonra somonları da ekleyip tenceredeki sosa bulanacak şekilde bir kere karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyoruz. Suyunu salıp çekene kadar pişirdikten sonra tuz ve ince kıyılmış maydonozu ekliyoruz.

Afiyet olsun…

NASIL YAPILIR?

Yoğurmaya gerek olmadığı için, yapımı çok kolay ancak bekleme süresi biraz uzunca bir ekmek tarifi paylaşacağız sizinle.

Ancak yapım kolaylığı ve lezzetini deneyimleyince beklemeye değer olduğunu göreceksiniz. Ekmeği pişirmek için başlıkta belirttiğimiz gibi bir döküm tencereniz yoksa kapaklı bir seramik ya da cam tencere kullanabilirsiniz.

3 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 cay kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Yukarıda belirtilen tüm malzemeyi ahşap bir kaşığın sapı ile kuru un kalmayacak şekilde, derin bir kabın içinde basitçe karıştırıyoruz. En az 12 saat, mümkünse 18 saat, üzerine bir bez örtü kapatarak bekletiyoruz. Bu sürecin sonunda hamuru, un serpiştirdiğimiz tezgahın üzerine dikdörtgene yakın bir şekilde çekiştirerek yayıyoruz. Hamuru 4’e katlayıp bir damla zeytinyağı ile yağladığımız başka bir kabın içine yerleştiriyor, üstünü bezle kapatıp iki saat daha bekletiyoruz. 2 saatlik bekleme sürecinin 1.5 saatlik kısmına geldiğimizde kapaklı döküm tenceremizi alt üst yanan fırında 240 derecede yarım saat ısıtıyoruz. Hamurumuzun 2 saat bekleme süresi tamamlandıktan sonra hamuru, elimizi yakmadan, dikkatlice tencereye yerleştiriyoruz.

Bir fırın tepsisine su koyup bu tepsinin üst rafına fırın telini yerleştirip tencereyi bu telin üstüne koyuyoruz. Bu şekilde; altında su dolu tepsiyle beraber, ekmeğimizi fırında kapak kapalı şekilde 30 dakika, kapak açık şekilde 20 dakika pişiriyoruz.

Hazırlayan: Gülşah Dedeoğlu