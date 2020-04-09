SEBZELİ OMLET
Sebzeli omlet için sakladığımız, daha önce yemek yaparken fazla gelen ve bizim bugünler için bir kenara koyduğumuz ufak tefek sebzeleri ortaya çıkarıyoruz. Bunları güzel bir kahvaltı öğünü için kullanacağız.
Havuç, kabak ve küçük bir patates küp şeklinde doğrayın. 3 adet yumurtayı ayrı bir kasede çırpın. Zeytinyağını bir tavaya koyun, malzemelerin hepsini ekleyip kapağı kapatın. Dereotu roka yaprakları domates salatalık ile süsleyerek servis yapın.
PIRASA ÇORBASI
Yemek yapmak çok vaktimi alıyor diyorsanız elinizde de mevsimin güzel sebzesi pırasa varsa son derece pratik, hızlı bir tarifimiz var. Fransız mutfağındaki ismiyle vichyssoise yani pırasa çorbasına ne dersiniz?
MALZEMELER
- 1/2 kilo pırasa
- Büyük 1 patates
- 2 bardak et suyu/tavuk suyu (elinizdeki et suyu yeterli değilse su ile tamamlayabilirsiniz)
NASIL YAPILIR?
Pırasaları yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince doğrayıp zeytinyağ ve 1/2 su bardağı su ile kavuruyoruz. Su ve yağ ile birlikte sebzeletin yumuşayana kadar pişmesine “glaze” denir. Patatesi yıkayıp soyduktan sonra kabaca dilimleyip pırasaya ekliyor, üzerine et suyunu ilave edip patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patatesler yumuşadıktan sonra blenderdan geçirip bu noktadan sonra kıvamını koyu buluyorsak hazır beklemekte olan sıcak su ile çorbayı seyreltiyoruz. Sebzenin tadını almak isterseniz çok fazla su eklemeyin. Bir miktar daha kaynadıktan sonra karabiber ve tuz ile lezzetlendirip altını kapatıyoruz.
DOMATESLİ SOMON
Biberiyeli somon, ızgara somon, ballı-hardallı somon. Tüm bunlar, somonla yapılan enfes lezzetler. Bugün size, klasik yemek pişirme yöntemiyle yapılan basit ve lezzetli bir somon tarifi vereceğiz.
MALZEMELER
- 700 gr kuşbaşı doğranmış somon fileto
- 1 küçük soğan
- 1 su bardağı domates püresi
- Maydonoz
- Tuz
NASIL YAPILIR?
İnce ince kıydığımız soğanı zeytinyağında iyice kavuruyoruz. Domates püresini de ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.
Soğan ve domates pişip bütünleştikten sonra somonları da ekleyip tenceredeki sosa bulanacak şekilde bir kere karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyoruz. Suyunu salıp çekene kadar pişirdikten sonra tuz ve ince kıyılmış maydonozu ekliyoruz.
Afiyet olsun…
NASIL YAPILIR?
Yoğurmaya gerek olmadığı için, yapımı çok kolay ancak bekleme süresi biraz uzunca bir ekmek tarifi paylaşacağız sizinle.
Ancak yapım kolaylığı ve lezzetini deneyimleyince beklemeye değer olduğunu göreceksiniz. Ekmeği pişirmek için başlıkta belirttiğimiz gibi bir döküm tencereniz yoksa kapaklı bir seramik ya da cam tencere kullanabilirsiniz.
- 3 su bardağı un
- 1,5 su bardağı su
- 1 cay kaşığı instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
NASIL YAPILIR?
Yukarıda belirtilen tüm malzemeyi ahşap bir kaşığın sapı ile kuru un kalmayacak şekilde, derin bir kabın içinde basitçe karıştırıyoruz. En az 12 saat, mümkünse 18 saat, üzerine bir bez örtü kapatarak bekletiyoruz. Bu sürecin sonunda hamuru, un serpiştirdiğimiz tezgahın üzerine dikdörtgene yakın bir şekilde çekiştirerek yayıyoruz. Hamuru 4’e katlayıp bir damla zeytinyağı ile yağladığımız başka bir kabın içine yerleştiriyor, üstünü bezle kapatıp iki saat daha bekletiyoruz. 2 saatlik bekleme sürecinin 1.5 saatlik kısmına geldiğimizde kapaklı döküm tenceremizi alt üst yanan fırında 240 derecede yarım saat ısıtıyoruz. Hamurumuzun 2 saat bekleme süresi tamamlandıktan sonra hamuru, elimizi yakmadan, dikkatlice tencereye yerleştiriyoruz.
Bir fırın tepsisine su koyup bu tepsinin üst rafına fırın telini yerleştirip tencereyi bu telin üstüne koyuyoruz. Bu şekilde; altında su dolu tepsiyle beraber, ekmeğimizi fırında kapak kapalı şekilde 30 dakika, kapak açık şekilde 20 dakika pişiriyoruz.
Hazırlayan: Gülşah Dedeoğlu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!