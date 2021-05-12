Kremalı kavrulmuş havuç çorbası

Son derece kolay bir tarif... Her türlü yemeğin öncesinde, özellikle de kış aylarında hem besleyiciliği hem de lezzeti ile yemek defterinizin içinde mutlaka bulunmasını tavsiye edelim.

Kremalı kavrulmuş havuç çorbasının en büyük sırrı aslında içinde krema olmaması. Bu durum çorbayı hem hafif hem lezzetli yapıyor, ayrıca şatafatlı görüntüsü ve ismine rağmen son derece ekonomik.

Kavrulmuş havucun büyüsü

Havuç çorbalarının tariflerinde soteleme alternatifi de bulunur. Ancak kavurmak havuca sihirli bir tat katıyor. Diğer havuç çorbası tariflerinden farkını oluşturan lezzetinin nedeni de bu. Havuç çorbasına farklı aroma tekliflerimizi de tarifin sonunda bulabilirsiniz.

Havuç çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kg havuç,

3 çorba kaşığı zeytinyağı,

yarım çay kaşığı tuz,

1 orta boy beyaz soğan,

2 diş sarımsak,

Yarım çay kaşığı kişniş,

Çeyrek çay kaşığı kimyon,

4 bardak sebze suyu (ya da su),

2 bardak su,

1 kaşık tereyağı,

1,5 çorba kaşığı limon suyu,

Karabiber.

NASIL YAPILIR?

Havuçları kavurun.

Kavurmak, havuçların lezzetini yoğunlaştırır ve hem tatlı hem tuzlu aromasını ortaya çıkarır. Tarifimizin sırrı havuçların kavrulmasından geliyor.

Fırını 200 derecede ısıtın. Havuçları yarım parmak kalınlığında olacak şekilde doğrayın. Üzerlerine 2 çay kaşığı zeytinyağı ve yarım çay kaşığı tuz ekleyip iyice yoğurarak karıştırın. Birbirlerine değmeyecek şekilde tepsiye dizin. Çatalla iyice yumuşadıklarından ve karamelize olduklarından emin olana kadar, 25-40 dakika fırında kavurun.

Aroma ve baharatları pişirin.

Doğranmış soğanı yumuşayana kadar yağda soteleyin. Taze sarımsak, kişniş ve kimyon ekleyin. Baharatlar çorbaya ince birer lezzet katacaktır ancak bunlardan sevmediğiniz bir baharat varsa atlayabilirsiniz. Baharatlarla soğanı ve sarımsağı 30 saniye kadar birlikte pişirerek tatlarını ortaya çıkarın.

Malzemeleri birleştirin.

Sebze suyu, su, kavrulmuş havuçları soğan baharat karışımı ile birleştirip 15 dakika hafif ateşte kaynatın.

Sebze suyunun da yine isteğe göre olduğunu ekleyelim. Sadece su da kullanabilirsiniz.

Karışımı blenderden geçirin

Blender, tarifimizde eksik olan krema kıvamını verecektir. El blenderi gibi daldırma karıştırıcılar kremsi kıvamı vermekte başarılı olabilir. Ancak karıştırırken dikkatli olun. Çorbayı ocaktan aldığınızda çok sıcak olacağını unutmayın. Blenderde maksimum seviyeyi geçmeyin, el blenderi kullanıyorsanız etrafa sıçramasına engel olmaya çalışın.

Tereyağı ve limon. Bir kaşık tereyağının yaratabileceği farkı hepimiz biliyoruz. Blenderden geçirdikten sonra çorbanın içine tereyağını ve bir miktar limon suyunu ekleyip bir kez daha blender ile karıştırın. Çorbanız servise hazır olacak.

Havuç çorbasına farklı aromalar katabilirsiniz

1- Zencefilli havuç çorbası: Soğuk ve karlı bir kış akşamında içinizi ısıtmak için zencefil ile havuç birlikteliğinden daha etkili çok az şey vardır. Taze rendelenmiş zencefilli sarımsakla birlikte ocağa koyun.

2- Körili havuç çorbası: Çorbanızı daha egzotik hale getirmek isterseniz köri size istediğiniz aromayı verecektir. Hint körisini baharatlara ekleyin. Bu tarifte zencefili de kullanabilirsiniz.