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Leblebi neye iyi gelir?

Leblebinin en bilinen faydası protein açısından zengin olmasıdır. Bilinmeyen diğer faydalarını da aşağıda sıralıyoruz.

Giriş: 19.05.2024 - 02:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 02:00
Habertürk
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Leblebi, sağlık açısından oldukça zengin bir atıştırmalıktır ve "doğal şifa deposu" olarak adlandırılmasının pek çok sebebi bulunmaktadır. Besleyici içeriği sayesinde, leblebinin pek çok faydası vardır. Mide rahatsızlığından anne sütüne leblebinin yararlarını sizin için derledik. İşte detaylar!

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LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor: Leblebi mide özsuyunun dengelenmesini sağlayarak reflü, gastrit gibi mide hastalıklarının şikâyetlerinin azalmasını sağlar. Aynı zamanda bu gibi hastalıkların iyileşmesine katkı sağladığı da bilinmektedir.

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Tok tutar: Kalorisi azdır ve tok tutar. Bu sayede diyet yapan kişiler tarafından özellikle tercih edilen bir atıştırmalıktı. Açlık hissini yatıştırmak için bir avuç leblebi tüketebilirsiniz.

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Anne sütünü arttırır: Folik asit kaynaklarından biri olan leblebi anne adaylarına önerilmektedir. Öyle ki hamilelik döneminde miden bulantısını da öner. Düzenli miktarlarda tüketildiğinde folik asit ihtiyacını karşılar. Emziren annelerin tüketmesinde de yarar vardır. Anne sütünün miktarını yükseltir.

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Kan şekerini düzenler: Leblebi kan şekerini dengeleyen bir besindir. Kan şekeri düzenlendiğinde acıkma ve yorgunluk sorunu da ortadan kalkacaktır. Baş dönmesi ve yorgunluk hissettiğinizde leblebi tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz

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Kemik gelişimini destekler: İçerdiği kalsiyumla diş ve kemik sağlığını korur. Leblebi tüketerek ileriki yaşlarda yaşanma ihtimali olan kemik erimesi hastalığının önüne geçebilirsiniz.

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LEBLEBİNİN ZARARLARI NELERDİR? HAZIMSIZLIĞA YOL AÇABİLİYOR!

İçerisinde bulunan yüksek posa nedeni ile fazla miktarda leblebi tüketimi hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi sindirim problemlerine ve karın ağrısına sebebiyet verebilir. Bu sebeple günlük leblebi tüketiminizi 1 çay bardağı ile sınırlı tutmanız önemlidir. Aynı zamanda bir karbonhidrat kaynağı olmasından ötürü aşırı tüketimi kilo alımına da neden olabilir.

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HAMİLELİK SÜRECİNDE LEBLEBİ TÜKETMEK ZARARLI MIDIR?

Gebelik dönemi anne adaylarının beslenmelerine özellikle aşırı dikkat ettiği bir süreçtir. Hamilelik döneminde leblebi yenmesinde herhangi bir sorun olmadığı gibi gebelik sürecinde oluşabilecek bulantılar da leblebi tüketimi ile bastırılabilir.

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Aynı zamanda içeriğinde bulunan birçok vitamin, mineral ve aminoasitler sayesinde bebeğin gelişimine katkı sunarken annenin sağlına da iyi gelir. Ayrıca hamilelikte sık sık mideyle ve sindirimle ilgili problemler de meydana gelebilmektedir. Midede ekşimeye yol açan reflü başta olmak üzere hamilelikte yaşanabilecek mide sorunlarının önüne leblebi tüketimiyle geçilebilir.

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