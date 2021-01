Her cocuk gibi benim de ilk öğretmenim annemdi. Mutfakta ilk dersleri ondan almıştım. Trabzon Lisesi'nde okumuş, bütün kurslara gitmişti. Yemeği usulüne uygun yapmayı severdi. Tereyağı mutfağının baş tacıydı. Karnıyarığı dahi, Trabzon tereyağıyla yapardı.

Öyle çok çalışırdı ki yemek yapmaya vakti olmazdı, ama yaptığında da yemeğin hakkını verirdi. Mesela, ona göre sütlacı pişirmenin ilk şartı, sabırdı. Önce kısık ateşte pirinci kavururdu. Sonra sütü katar, karıştırır, karıştırır, karıştırır... Pirinç kendini bırakana kadar, sabırla, itinayla, inatla karıştırırdı. Helmelenince şekerini katar ve asla başka bir şey koymazdı. Nişasta filan mümkün değil... Onun sütlacı katkı maddesizdi, süt, pirinç ve şekerden mamul... Kıvamı da belliydi. Kaseye kaşığı sapladın mı, içinde dimdik duracak. Öyle sulu, ağdalı sütlaçları hiç sevmezdi. O zamanlar evlerde fırın filan olmadığından fırın sütlaç nedir, bilmezdik de...

Bir de favası meşhurdu. Bereketli olsun diye, koca bir tencere fava yapardı, yatıp kalkıp, dört gün üst üste fava yerdik. En çok yaptığı yemeklerden biri de, pirinçli mercimek yemeği idi. Bir su bardağı mercimeği bir gün önce ıslatır, ertesi gün bir taşım kaynatır, üstünde biriken köpüklü suyunu alır atardı. Soğanı tereyağında soteler, bir tatlı kaşığı salça, tuz, karabiber ve yarım su bardağı pirinç koyar, haşlanmış mercimeği de eklerdi. İşte size Aysel usulü ekonomik, lezzetli ve bereketli bir yemek...

Annem baharatı sevmezdi hiç, yemeğin tadını bozar derdi. Ama, benim mutfağım farklı. Çin pilavım, erikli bonfile yemeğim meşhurdur. Biliyorsunuz, Osmanlı, yemeklerde erik ve kayısıyı bolca kullanırmış. Ben, Osmanlı mutfağına meraklıyım. Bu nedenle size kendi mutfağımdan, erikli bonfile yemeğinin tarifini vermek istiyorum:

Erikli Bonfile nasıl yapılır?

MALZEMELER

Bonfile (kişi sayısına göre her biri 150 gr olmalı)

Etimek (bonfile sayısı kadar)

500 gr kuru erik

4 iri kuru soğan

1 tatlı kaşığı çiçek yağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Karabiber, tuz

NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden erikler ıslatılır. Ertesi gün komposto yapar gibi suyunu çekinceye kadar pişirilir. Soğanlar piyaz yapar gibi doğranır, teflon tavada suyla karamelize edilir. Bonfileler mikrodalgada en hafif ayarda, suyunu salıncaya kadar tutulur ve çıkarılır. Suyu süzülerek ayrı bir yere alınır. Bonfileler izgarada ya da teflon tavada pişirilir. Eriğin içine 1 tatlı kaşığı tereyağı koyulur. Karamelize edilmiş soğanın içine, 1 tatlı kaşığı çiçek yağı ve karabiber ilave edilerek karıştırılır. Derken erik hazır, et hazır, soğan hazırlanmış olur. Diğer taraftan etimekler ayırdığımız et suyuna (et suyu sıcak olacak) batırılır. Arkalı önlü ıslatılır, sıcak tabağa konur. Etimeğin üzerine sıcak bonfile, bonfilenin üzerine de yine sicak karamelize soğan koyulur, üzeri tane karabiberle süslenir.

Al sana lezzetli bir yemek.

Afiyet olsun...

* Etimekleri ıslattığınız et suyu az gelirse, etsu tabletlerden destek alabilirsiniz.

Bu tarif Aynur Tartan'ın Doğan Kitap'tan çıkan Bak Mutfakta Kim Var? kitabından alınmıştır.