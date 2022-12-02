Nohutu pişirmeden evvel yumuşaması için suda bir gece bekletebilir, ya da kaynatabilirsiniz. Nohutu haşladığımız suyun kokusunu çoğunlukla güzel bulmaz ve lavaboya dökeriz. Ancak bu sıvı oldukça enteresan özelliklere sahip.
Aquafaba nedir?
Bu sözcük Latince ‘aqua’ su ve ‘faba’ bakliyat anlamına gelen kelimelerin birleşimiyle oluşur. Oldukça sert olabilen bakliyatların tüketilmeden önce su ile yumuşatılması gerekir ve bu süreçte oluşan suya aquafaba denir. Bu su bakliyatın haşlandığı ya da bir bekletildiği su olabilirken konserve içerisindeki su anlamına da gelir. Vegan beslenmesinde önemi büyük olan aquafaba, gıdaları birbirine bağlayan bir besin maddesidir. Özellikle yumurtaya alerjisi olanlar ya da veganlar tarafından yumurtaya alternatif olarak kullanılır. Aslında bu kelime bütün baklagillerin suyuna verilen ortak bir isim olsa da, yumurtanın özelliklerine daha çok sahip olduğu için, veganlar özellikle nohuttan elde edilen sıvıyı kullanır.
Vegan yumurta: Aquafaba
Hayvansal ürünleri tüketmeyen veganlar, yumurta için bir alternatif olarak aquafabayı kullanabilir. Özellikle tatlılarda bir bağlayıcı olarak kullanılan yumurtanın bir muadilinin olması kıvam açısından oldukça önemlidir. Bu sıvı, yüksek oranda nişasta içerir ve yapışkan bir sıvı olarak da bilinir. Bu özellik, aquafabanın kıvam arttırıcı bir etkisi olmasına yol açar ki bu, onu yumurtaya bitki bazlı bir alternatif yapar.
Yumurta, birçok hamurda ürünleri bir arada tutan bir bağlayıcı olarak kullanılır ve yumurta alerjisi olanlar veya veganların bu ürünleri tüketmesinin önünde bir engel olarak karşımıza çıkar. Bakliyatların suyunu ise aynı yumurta akında olduğu gibi köpük bir hale getirmek, bu duruma çözüm olacak bir alternatif sunabilir.
Afuafaba nasıl kullanılır?
Konserve nohudun suyunu veya nohutları beklettiğiniz suyu bir kaba kalın ve oda sıcaklığına gelmelerini sağlayın. Konservenin suyu daha uzun süre beklediği için daha koyu olacaktır ve istediğiniz kıvama ulaşmanız daha kısa sürecektir. Bu sıvıyı aynı yumurta akında olduğu gibi mikserle çırpın, beyaz ve köpük köpük bir sonuç elde edeceksiniz. Bu köpüğü normalde yumurtayı kullandığınız kek ve mayonez gibi ürünlerde yumurta yerine kullanabilir veya bir miktar Hindistan cevizi, zeytinyağı, sirke ve tuz ile çırparak vegan tereyağı yapabilirsiniz.
Kaynak: Elyssa Goldber. “Everything You Need to Know About Aquafaba, the Vegan Wonder Ingredient”. Şuradan alındı: https://www.bonappetit.com/test-kitchen/ingredients/article/aquafaba-health-benefits
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