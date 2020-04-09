MALZEMELER

1/2 kilo pırasa

Büyük 1 patates

2 bardak et suyu/tavuk suyu (elinizdeki et suyu yeterli değilse su ile tamamlayabilirsiniz)

NASIL YAPILIR?

Pırasaları yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince doğrayıp zeytinyağ ve 1/2 su bardağı su ile kavuruyoruz. Su ve yağ ile birlikte sebzeletin yumuşayana kadar pişmesine “glaze” denir. Patatesi yıkayıp soyduktan sonra kabaca dilimleyip pırasaya ekliyor, üzerine et suyunu ilave edip patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patatesler yumuşadıktan sonra blenderdan geçirip bu noktadan sonra kıvamını koyu buluyorsak hazır beklemekte olan sıcak su ile çorbayı seyreltiyoruz. Sebzenin tadını almak isterseniz çok fazla su eklemeyin. Bir miktar daha kaynadıktan sonra karabiber ve tuz ile lezzetlendirip altını kapatıyoruz.