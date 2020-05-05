Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı Güllaç

Güllaç'ın 100 gramında yaklaşık 150 kalori bulunur. Kalorisi düşük olan bu tatlı, aynı zamanda çok da sağlıklı. Oruçtan dolayı düşen kan şekerini dengeliyor. Az malzemeyle lezzetli ve zengin aromalı tatlı yapmak istiyorsanız bu kolay tarifi mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

10 yaprak güllaç

2 litre süt

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı gül suyu

2 su bardağı çekilmiş ceviz

NASIL YAPILIR?

Sütü ocağa alın, ısınınca şekeri ve gül suyu ekleyin

Şeker eridikten sonra sütü ocaktan alın ve yarım saat soğumasını bekleyin

Bir sunum tepsisine güllaç yapraklarından birini koyun

Üzerine 2 kepçe süt gezdirin

Diğer yapraklar için de aynı işlemi uygulayın

Beşinci yaprakta cevizi serpin

Üzerine 5 kat güllacı da kapatın

Kalan sütü üzerine dökün

En az 2 saat buzdolabında bekletin

Nar, kuru veya taze meyve, ceviz veya fıstıkla tatlının üzerini süsleyin

Güllacınız servise hazır. Afiyet olsun…