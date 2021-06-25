Siz hiç kabaklı kek yediniz mi?

Kabağı bir de böyle deneyin... Sulu yapısı nemli bir kek elde etmemizi sağlayacak. Kabağın bol olduğu bu günlerde kekimizde kullandık. Kek tarifinden sütü çıkardık, sulu kabak rendesini yerine koyduk.