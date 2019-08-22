HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Soğan reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltınızın yeni gözdesi olmaya aday bir lezzet soğan reçeli.
İstisnai Tatlar

MALZEMELER

  • 2 kg kışlık (sarı) soğan
  • 2 su bardağı şeker
  • 1/3 su bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 çorba kaşığı elma sirkesi
  • 3 tane karanfil

NASIL YAPILIR?

  • Soğanlar ya elde çok minik ya da mutfak robotunda doğranır.
  • Kalın altlı bir tencerenin içinde zeytinyağında soğan öldürülür, tuz ekilir.
  • Soğanların rengi şeffaflaşınca şeker konur ve hafif karamelize edilir.
  • Karanfil ve sirke konur, tencerenin kapağı kapatılıp çok kısık ateşte kıvam alana kadar pişirilir.
  • Bir tabağın üzerine reçelden bir çay kaşığı kadar konur, eğer akmıyorsa hazırdır.
  • Reçel önceden kaynatılarak sterilize edilmiş kavanozlara sıcakken doldurulur ve hemen kapakları kapatılıp, soğuyana kadar tepe taklak çevrilir.
  • Vakumlanmış olan konserveler kilerde 1 seneye yakın saklanabilir.

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