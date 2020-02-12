Soğuk havalarda vitamin deposu “Beyran”

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de havaların günlerdir eksi derecelerde olması kentin yöresel lezzeti olan ‘beyran’a ilgiyi arttırdı. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle tercih edilen beyran, zengin vitamin deposu olma özelliğiyle de günün her saatinde tüketilebiliyor.
Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen beyran, kış aylarında şifa dağıtması ile de biliniyor. İçerisindeki sarımsak sosu ve özel et suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyran, gastronomi kenti Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.
“Beyran, hastalıklara karşı kalkan”
Beyranın, Osmanlı döneminde padişah yemeği olarak bilindiğini anlatan paça ve beyran restoran işletmecisi Ahmet Çadır, “Beyran Gaziantep yöresine ait kuzunun kürek ve boyun etinden yapılır. İçinde bolca antibiyotik, sarımsak, acı ve bolca protein bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında hava sıcaklıkları eksi derecelere düştüğünde Gaziantepliler bu yemekle hastalıklara karşı kendini korumaya alır. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerde bu yemeği sıklıkla tercih ediyor” dedi.
“Kışın haftada iki kez beyran yiyen vatandaşlar var”
Özellikle kış mevsiminde vatandaşların beyranı daha çok tercih ettiğini belirten Çadır, “Normal zamanda haftada bir beyran yemeyi tercih eden vatandaşlar kış aylarında en az haftada iki kez beyran yemeyi tercih ediyor. Çünkü bu yemeğin enfeksiyonlara, virüslere, hücre yenilenmelerine karşı müthiş bir etkisi ve faydası var. Zaten doktorlar da bu faydaları nedeniyle bu yemeği tavsiye ediyor.
Hazırlanışı 12 saat sürüyor
Beyranın hazırlanışının 12 saatlik bir süreyi bulduğuna da değinen Çadır, “Bu yemeğin 12 saatlik bir hazırlanma süreci var. Beyran yapımında kullanılan boyun ve kürek etlerimizi büyük bir kazana koyar ıslar ve kanlı suyunu alırız. Daha sonra 12 saat kısık ateşte pişiririz. Bu sayede o kullanılan etin lezzeti ve vitamini ortaya çıkar. Zaten önemli olan da beyran suyunun lezzetli ve vitaminli olmasıdır” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!