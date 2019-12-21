İçinde bulunduğumuz coğrafya, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı iklim koşulları ve verimli toprak yapısı ile çok çeşitli ve benzersiz yöresel ürünlerin yetişmesine olanak sağlamış bir coğrafya. Bu yöresel ürünler gastronomi turizminin gelişmesine sebep oluyor. Öyle ki, turistler hafta sonları yöresel değerlerini koruyan ve ön plana çıkarmaya çalışan Gaziantep'e ya da Hatay'a seyahat edip birbirinden güzel yemekler yiyiyor.

Yöresel ürünlerin kalite standarlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, taklitlerinden sakınılması, yerelliğin dünya ile buluşması ve tescillenmesi coğrafi işaretleme uygulaması ile yapılıyor. Bazen bir köye, bazen bir ilçeye bazen de bir şehre özgü yüzlerce ürün için tescil alınabiliyor. Coğrafi işaret, temel olarak bulunduğu yöre ile özdeşleşmiş bir yöresel ürün adını ifade ediyor.

Bu gücün ekonomik değere dönüşmesi, Türkiye'nin ekonomik büyüme hikayesinde bir kaldıraç rolü üstlenmesi, ihracatımızı güçlendirmesi aslında çok mümkün. Avrupa Birliği, coğrafi işaretlerden yıllık 75 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor, dünyada yıllık 200 milyar doların üzerinde bir katma değer oluşturuluyor.

2002 yılında 38 coğrafi işaretli ürünümüz varken bugün tam 464 coğrafi işaretli ürünümüz var. Coğrafi işaretli ürünlerin gücü büyük, sadece isimleri duyulduğunda bile zihin ve damakta lezzet ve tadları hatırlanabiliyor.

Coğrafi işaretli ürün yarışında 33 ürünle Ankara birinci sırada. Ankara Döneri, Ankara Erkeç Pastırması, Ankara Tava, Ankara Simidi, Beypazarı Kurusu, Çubuk Agat Taşı, Çubuk Turşusu, Gölbaşı Sevgi Çiçeği, Kalecik Karası Üzümü, Kızılcahamam Bazlaması, Nallıhan İğne Oyası, Nallıhan Örtmesi Ankara’nın “coğrafi işaretli” ürünlerinden. 22 ürünle Şanlıurfa ikinci, 21 ürünle Gaziantep üçüncü, 14 ürünle İzmir dördüncü, 12 ürünle Kahramanmaraş beşinci, 10 ürünle Mersin de altıncı sırada.