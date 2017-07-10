MALZEMELER
- 5 adet taze çiçek enginar
- 2 adet kuru soğan
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3/4 su bardağı pirinç
- 3 yemek kaşığı kuş üzümü
- 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 2/4 çay kaşığı yeni bahar
- 1/2 demet dereotu
- 1/2 demet nane
- 3/4 su bardağı sıcak su
ÜZERİ İÇİN
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 3/4 su bardağı sıcak su
- 2 adet orta boy limon
- Enginarların kararmaması için 1 adet taze sıkılmış limon suyu
NASIL YAPILIR?
- Büyük boy kuru soğanın kabuğunu soyarak küçük parçalar halinde doğrayın.
- Ayıkladığınız kuş üzümlerini suda bekletin.
- Sap kısımlarını ayıkladığınız dereotu ve taze naneyi incecik kıyın.
- Pirinçleri bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzün.
- Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın.
- Kuru soğanları katıp renk alana kadar kavurun.
- Dolmalık fıstıkları ekleyip karıştırın.
- Soğanlar yumuşadığında suyunu süzdüğünüz pirinçleri ilave edip karıştırma işlemini sürdürün.
- Kuş üzümü, tuz, toz şeker ve yeni bahar ekleyip karıştırdığınız dolma harcına son olarak sıcak su ekleyin.
- Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirdiğiniz iç harcı ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin.
- Sap kısımları kesilen enginarları, limonlu kaynar su içinde yumuşamaları için kısa bir süre bekletin.
- Enginarların dış kısmında kalan etli yapraklarını keskin bir bıçak yardımıyla kesin.
- Orta kısımlarını parmaklarınızla bastırarak aralayın.
- Tatlı kaşığı yardımıyla orta kısmında yer alan tüylü kısımları çıkartın.
- Bol suda duruladığınız enginarları, kararmamaları için limon suyuyla ovup kısa bir süre bekletin.
- Soğuyan iç harca ince kıyılmış dereotu ve taze naneyi kattıktan sonra karıştırın.
- Dolma harcını, temizlenmiş enginarların orta kısımlarına eşit oranda doldurun.
- Doldurduğunuz enginar dolmalarını bir tabağa boşluk bırakmadan dizin.
- Üzerlerine zeytinyağı gezdirin.
- Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.
- Suyunu kontrol ettikten sonra, arzuya göre soğuk ya da ılık olarak servis edin.
Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!