Zengin mutfağıyla her damak tadına uygun lezzetler sunan tarihi şehir, başka coğrafyaların tatlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kentin farklı semtlerinde hizmet veren Meksika, İngiliz, Fransız, İtalyan, Hint, İran ve Çin restoranlarına turistlerin yanı sıra İstanbullular da yoğun ilgi gösteriyor.

Bol acılı kuru fasulyesi, ızgara ve dürüm çeşitleriyle Türk damak tadına oldukça yakın lezzetler sunan Meksika mutfağı da İstanbul'da faaliyet gösteren yabancı restoranlar arasında en çok ilgi görenlerden biri.

"Meksika mutfağı Türk mutfağına çok yakın"

Kadıköy Caddebostan'a hizmet veren Meksikan Burrito Shop restoran, yemekleri müşterilerin göreceği şekilde açık mutfakta pişiriyor. Hem yerli hem yabancı turistlerin ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği restoran, İspanyol müziği eşliğinde salıncak tarzı oturaklarda farklı bir yemek deneyimi yaşatıyor.

Burrito Shop restoranın sahibi Bekir Ustaoğlu, master eğitimi için gittiği Amerika'nın San Diego’da kentinde kendi damak tadına en uygun mutfağın Meksika mutfağı olduğunu keşfetti.

Ustaoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da Meksika mutfağı açmaya karar verdiğini ve tekrar ABD'ye geri döndüğünü, Kaliforniya eyaletinin Meksika ile sınırı olan San Diego'da bu iş için 5 ay eğitim aldığını anlattı.

Restoranı açtıktan sonra çoğunluğu Amerikalı olmak üzere çok sayıda müşterisi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Master eğitimimi tamamlayıp Türkiye'ye döndüğümde kafamda lezzet kültürümüze çok yakın 'Burrito'yu Türkiye’de yapmaya kadar verdim. Müşterilerimin çoğunluğu Amerikalı. Amerika'da Burrito çok tüketiliyor ve kültürün bir parçası olmuş." dedi.

İnsanların bilmedikleri mutfaklara karşı birtakım ön yargıları olduğunu kaydeden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Meksika mutfağına karşı insanların 'Çok acı, acaba yiyebilir miyiz?' gibi bir düşüncesi var. Bizim menümüzde ise hem acı hem de acı olmayan ürünler var. Biz gelen müşterilerimize ilk başta ne kadar acı yemek istediklerini sorup ona göre bir öneride bulunuyoruz. Müşterilerimiz yüzde 99 oranında çok memnun olarak ayrılıyorlar. Yani şunu söyleyebilirim 70 yaşın üzerinde gelen çok müşterilerimiz de var, 3-5 yaşında çocuklar da var. Her yaştan Türk vatandaşına hitap ediyoruz. Çünkü Meksika mutfağı Türk mutfağına çok yakın.

Türk dürümünden farkı etin marine edilme şeklinde. Meksika mutfağından soslar koyuyoruz içine. Meksika pilavı, Meksika fasulyesi gibi ürünlerle değişik lezzetler hazırlıyoruz. Oluşturulan ürünler Türk damak tadına çok uygun. Çünkü çok aykırı lezzetler yok içinde. Yiyen herkesin çok büyük bir sürprizle karşılaşmayacağını ve keyifli bir yemek yiyeceğini garanti edebilirim. Çok yoğun olmamakla beraber muhakkak ürünlerimizin içinde bir miktar sarımsak kullanıyoruz."

"Yabancı restoranlar turizme büyük katkı sağlıyor"

Türkiye'de Meksikalı popülasyonun çok fazla olmadığını, buna rağmen gelen Meksikalı ve İspanyol turistlerin mutlaka restoranına uğradığını söyleyen Ustaoğlu, "Amerika’dan gelenler daha fazla. Benim yaptığım yemekleri çok beğendiklerini söylüyorlar. Hatta geçenlerde Türkiye’ye taşınmayı düşünen Amerikalı bir aile burada kaldıkları bir hafta boyunca 3 kere geldiler. Bana 'Hayatımda yediğim en iyi Burrito ve Quesadilla' dediler." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, Türkiye'de çok fazla sayıda Meksika restoranı olmadığını, kendilerinin bu işe öncülük ettiğini, Türk damak tadına uygun bu mutfağın daha çok açılmasını arzu ettiğini söyledi.

Farklı mutfakların açılmasının hem Türkiye'ye gelen yabancılar için hem de Türklerin farklı lezzetleri tanıması açısında önemli olduğuna vurgu yapan Ustaoğlu, şunları söyledi.

"Amerika'da dünyanın her yerinden insanlar var. Kenya'dan gelen var. İnsanlar orada yaşarken kendi yemek kültürlerini de sürdürüyor ve bu tip girişimlerde bulunuyorlar ve çoğunlukla müşterileri de hazır. İstanbul da artık kozmopolit bir şehir ve yabancı sayısı gitgide artıyor. Dolayısıyla bu gibi işletmelerin sayısının yavaş yavaş artması İstanbul için faydalı olacaktır. İstanbul’da dünya mutfağına ait hizmet veren işletmeler var. Çünkü artık insanlar bir yere gidip on farklı şey yemektense bir yerde ve o mutfağa ait özel tatlar istiyor. Bu gibi işletmelerin sayısının artması insanların İstanbul’da daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayacaktır. "

"Yurt dışında Türk yemeği arıyoruz"

İstanbul'da yabancı restoranların açılmasının İstanbul'un turizme çok büyük bir katkısı olacağına inandığını dile getiren Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Türkler de yurt dışına bir Türk restoranı bulup kebap yemek ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü kendi yemeklerimizi özlüyoruz. Yabancı turistler Türkiye'ye geldiklerinde mutlaka bir Türk restoranına gidiyorlar ve Türk yemekleri de hoşlarına gidiyordur. Ama bazen de canları kendi lezzetlerini arıyordur. Bu gibi durumlarda da bizim gibi işletmeler yabancı misafirlerimiz için devreye giriyor. Türkiye’de bu işi yapmaya çalışan insanlar hakikaten özenerek yapmaya çalışıyor. Sayısı çok fazla olmadığı için yapan her işletme ben eminim ki İşini layıkıyla yapmaya çalışıyor."

"Acı ve baharatlı yemekleri seviyorum"

18 yaşındaki müşteri Kağan Mert Ümit, Meksika restoranını bir yıl önce keşfettiğini ve çok sık yemek yemeye geldiğini söyledi.

Arkadaşı ile birlikte acı ve baharatlı şeyleri sevdiklerini belirten Ümit, şöyle konuştu:

“Ben acıyı seven bir insanım. Şu an yediklerimize çok acılı olmasa da bu baharatlı lezzetleri ikimiz de sevdiğimiz için buraya gelmeyi seviyoruz. Buranın iyi yapan yerlerden biri olduğunu düşünüyoruz. İstanbul’un kesinlikle bir gastronomi şehri olduğunu düşünüyorum. Dünya yemekleri konusunda bayağı gelişmiş bir şehir oldu. Fransa’da, İtalya’da yiyemediğiniz yemeği burada yiyebiliyorsunuz, öyle diyebilirim size. Restoran zincirleri ve kalitesi çok gelişti."