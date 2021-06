Amsterdam’ı görmek için 25 neden

Amsterdam, her zaman görülmeye değer kentlerden biri olmuştur. Trafiğin olmadığı, kanalların üzerine kurulmuş bu şehirde dünyanın çok az yerinde bulabileceğiniz deneyim sizleri bekliyor.

1- Bisikletle şehrin kalbini dolaşın

Amsterdam bisikletlerin şehridir. Sayısız yerde bisiklet kiralamak mümkündür. Şehrin her yerini bisikletle gezebilirsiniz. Rijksmuseum’dan başlayıp Stadhouderskade’nin yanından geçerek Albert Cuyp’tan dönebilir, Amstel Nehri’ni geçip doğu limanına ulaşabilirsiniz. Amsterdam’ın bisiklet rotaları internetten indirilebilir. Elbette Amsterdamlıların trafik nedir bilmeden yaşama deneyimlerini tatmak, unutulmaz olacaktır.

2- IJ-Hallen’de alışveriş yapın

IJ-Hallen, Amsterdam merkez istasyonundan deniz otobüsü ile ulaşabileceğiniz bir Pazar yeridir. Giriş için çok az bir ücreti olsa da içeride bulunan 750 kadar tezgahta pazarlık yapabilirsiniz. Her ayın bir haftası açık olan pazarın içinde hemen her şeyi bulabilirsiniz.

3- Dans edin

Dans müziklerinin eşliğinde dilediğini gibi dans ederek muhteşem partilere katılabilirsiniz. Melkweg, Chicago, SugarFactory gibi popüler mekanlar devasa büyüklüktedir. Her Haziran ayında Amsterdam’a 22 km uzaklıktaki Spaarnwoude dünyanın en büyük tekno partisine ev sahipliği yapıyor.

4- John Lennon ve Yoko Ono’yu ziyaret edin

Amsterdam Hilton Oteli’nde bulunan John ve Yoko süiti, ikilinin ünlü “Savaşa karşı” protestosuna ev sahipliği yapmıştı. 1969’da Vietnam Savaşı’na karşı Hilton Oteli’nde gerçekleşen protestonun yapıldığı oda bugün onların anısını saklıyor.

5- Ringa balığının tadına bakın

Hollanda’da balık yemenin ülkeye özgü tarifleri vardır. Ve elbette yemem şekli… Soğan ile bütün haldeki ringa balığı tek seferde yenir, kuyruğundan tutulup ağza atılır.

6- Vondelpark’ta güneşi izleyin

Vondelpark, Amsterdam’ın en büyük şehir parkıdır ve güneşin ortaya çıkmasıyla birlikte tüm şehri adeta burada toplanır. Bazen biraz kalabalık olabilir ancak bu aslında toplumun bir arada geçirdiği vakittir ve birlikteliğin anlamını taşır. Çimlere uzanıp Amsterdamlılarla birlikte zamanın akışına tanıklık edebilirsiniz.

7- Haarlemmerstraat’ta dolaşın

Jordaan bölgesindeki Haarlemmerstraat, şehrin “alışveriş terapisi” olarak kabul edilir. Bir elbise, şaka malzemesi ya da yerel çikolata… Ne ararsanız burada bulmanız olasıdır.

8- En eski sinemada film seyredin

The Movies, 1912’den beri faaliyette olan, şehrin en eski sinema binasıdır. Olağanüstü mimarisinin yanı sıra sanat filmleri, alternatif film seçkileri ve son filmler gösteriliyor.

9- Kahve için

Amsterdam’ın kahveleri de kafeleri de oldukça ünlüdür. Kendine has tarzı ve baristaların elinden çıkan özel harman kahveleri ile benzersiz tatların tadını çıkarabilirsiniz. Amsterdam kafeleri caddeler boyunca uzanır ve şehrin dokusunda ve kokusunda kendi yerlerini alırlar.

10- Bimhuis’te caz dinleyin

Bimhuis, Amsterdam’ın en ünlü caz merkezidir ve dünyanın en ünlü caz sanatçıları performanslarını sergilerler. Bimhuis’te ayrıca dünya müziklerine de yer verilen festivaller düzenlenmektedir.

11- Mezrab’da gülümseyin

Mezrab Kültür Merkezi, Amsterdam’ın hikaye anlatıcılığı, komedi şovlar ve özel gecelerin düzenlendiği benzersiz bir yer.

12- House with the Heads’te aklınızı açın

Amsterdam’a özgü bir deneyim için House with the Heads'te insanlarla bir araya gelebilir ve hayata dair zor ve ilginç sorulara cevap arayabilirsiniz. Günümüzde kültür, müzik, sanat, bilim ve maneviyat için bir müze olarak kullanılan bina, Özgür Düşünce Merkezi’ne aittir.

13- Tarihi gemicilik binasında kalın

The Grand Hotel Amrath Amsterdam, oldukça şık ve denizcilik mimarisinde yapılmış bir otel. Tarihsel olarak da önemli bir yeri var. Amrath, Amsterdam’ın em büyük gemi taşımacılığı şirketinin merkez ofisiydi ve sonradan otele dönüştürüldü.

14- Gizli mekanları gezin

Museum Ons Lieve Heer op Solder, gizli ve çok eski bir kilise. Yolları oldukça dar ve burada bir binanın olabileceğini bile tahmin etmiyorsunuz ama orada. 1888’de kiliseden müzeye çevrildi ve aslında Amsterdam’ın ikinci en eski müzesi oldu.

15- Stroopwafels yiyin

Hollanda’ya özgü bir tatlı gözleme olan stroopwafels, Amsterdam’ın hemen her köşesinde farklı şuruplarla hazırlanıyor.

16- İnsanı öğrenin

Amsterdam’ın en özel yerlerinden biri olan Vrolik Müzesi, insan vücudunun bebeklikten yetişkinliğe kadar geçişi esnasında yaşadığı biyolojik değişimi anlatıyor. Hassas kişiler için pek uygun olmayabilir.

17- Şehirde kaybolun

Amsterdam’ın dar sokakları ve birbirine bağlanan caddeleri arasında keşfe çıkmak ve kaybolmak kesinlikle harika bir fikirdir. Navigasyonu ve cep telefonunuzu kapatın, ayaklarınız ve kalbiniz ne tarafa gitmek istiyorsa oraya doğru yürüyün. Kaybolduğunuzda ilginç anıtlar, değişik dükkanlar ve küçük kafeler bulacaksınız.

18- 27 Nisan’da turuncu giyin

Amsterdam’ın en büyük açık hava partisi, Kral Günü, her yıl 27 Nisan’da tüm şehirde kutlanıyor. Kanallarda tekneler, sokaklarda ve caddelerde insanlar bir araya geliyor. Her yer, her köşe başı bir partiye dönüşüyor. Herkes turuncu giyiyor ve şehir tek renk haline geliyor.

19- Alışılmadık bir yemek deneyimi yaşayın

Instock, Amsterdam’da, marketlerde satılmamış ve çöpe atılacak malzemeleri bir araya getirerek onlardan muhteşem yemekler yapan aşçılarıyla, yemek israfına karşı duran, sıra dışı bir restoran.

20- Farklı kültürleri kutlayın

Amsterdam, Hollanda’nın koloniler tarihi nedeniyle oldukça geniş bir kültürler zenginliğine sahip. Endonezya, Türk, Fas ve Çin mahallelerini ziyaret ederek baklavayı Hollanda’daki Türklerden yiyebilirsiniz.

21- Ucuza tatil yapın

“I am Amsterdam City Card”, bir turistik şehir kartı ve tüm ulaşım hatlarında, metrolarda ve otobüslerde kullanılıyor. Kartın 24-48-72-96 saatlik farklı satışı yapılıyor ve sınırsız kullanım hakkı bulunuyor. Bu kart ayrıca müze girişlerinde, kanal teknelerinde bedava ve restoranlarda da indirim sağlıyor.

22- Lale toplayın

Hollanda’nın simgesi olan lalelerin merkezi, Amsterdam’ın dışındaki Dam Square bahçeleri ve 2200 binden fazla lale bulunuyor. Her ocak ayında Ulusal Lale Günü düzenleniyor. Bahçeden bir adet laleyi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Mart ile Mayıs arasında Keukenhof bahçelerinde 4,5 milyon lalenin bir arada olduğu muazzam manzarayı izleyebilirsiniz.

23- Pırlanta parlatın

Dünyanın en eski pırlanta cilalama fabrikası olan Coster Diamonds’ta bir geziye çıkabilirsiniz. Fabrikanın çalışanları pırlantalar hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Mecbur olmasanız da bir pırlanta almayı düşünme noktasına gelebilirsiniz.

24- Kedileri sevin

Katten Kabinet, kedilere özel bir müze. Kedi sanatlarına dair her şeyi burada bulabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise Kattencafe Kopjes, kedilere adanmış bir kahve evi.

25- Plaja gidin

Bliijburg ann Zee, Ijburg adasındaki şehir plajı. Amsterdam istasyonundan tekne ile ulaşım sağlanıyor. Gündüzleri plajda güneşlenebilir ve denize girebilirsiniz, akşamları ise canlı müzik partilerine katılabilirsiniz. Ayrıca her cumartesi sabahı yoga seansları düzenleniyor.