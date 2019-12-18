Berlin, sanatsal ve kültürel proje çeşitliliği, gelenekselden uzak bir ruh sunan tasarımı, mimarisi ve yaşam tarzıyla sürekli değişim halinde olan bir şehir.

Restore edilmiş eski sarayları ve anıtları ile birlikte muazzam modern mimari, renkli sanat ve galeri ortamı, capcanlı bar ve gece kulübü hayatı, başdönüdürücü modern bir metropol yaratıyor ve şehrin Avrupa'nın parti başkenti olma yolunda hızla ilerlemesini sağlıyor. Özellikle Doğu Berlin, heyecan verici bir moda ve gece hayatı merkezi haline geldi; ancak şehrin geri kalan kısmı biraz daha izole ve Avrupa'nın diğer turizm başkentlerinden uzak.

Şehri bu denli yenilikçi ve heyecanlı yapan da tam olarak bu; bu sürekli evrim geçiren hareketli hayatı yeniden deneyimleyebilmek adına Berlin'i tekrar ziyaret etmek isteyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Berlin'de ne yapmalı, ne görmeli?

Amsterdam'da gerçekten neyi görmek istediğinize, zevklerinizi temel alarak karar verin - sanat, mimari, sahiller, cadde hayatı ya da belli başlı turistik bölgelerde fotoğraf çekimi. Planlanmanıza yardımcı olmak adına, sizin için görülmesi gereken en güzel yerleri farklı kategoriler altında topladık.

Berlin'de sembol yapılar

Eskiden şehir kapısı, şu anda ise Berlin'in sembolü olan 18. yüzyılda yapılmış Brandenburg Kapısı ile başlayın; şehrin konsolosluklara ve otellere ev sahipliği yapan en merkezi meydanında, Pariser Platz'da yer alıyor. 19. yüzyılda parlamento binası olarak inşa edilen Reichstag binası da şehrin en çok ziyaretçi çeken noktalarından; bu bina 1990'larda tamamen yenilenmiş ve şehrin 360 lik görüntüsünü sunan büyük, cam bir kubbe eklenmiş.

17. yüzyılda inşa edilen Charlottenburg Sarayı da rokoko ve barok tasarım ile ziyaretçileri çeken en önemli şehir sembollerinden biri.

Ancak en önemli anıt, orada değil artık; Doğu ve Batı Almanya'yı birbirinden ayıran Berlin Duvarı, 1989 yılında yıkıldı, meraklı ziyaretçiler duvarın yalnızca graffitiler ile kaplı az miktardaki parçalarını görebiliyor.

Berlin'de modern ve çağdaş sanat

Hamburger Bahnhof, 2.Dünya Savaşı sırasında tahrip görmüş, 1996 yılında ise modern sanat müzesine dönüştürülmüş eski bir tren istasyonu. Buradaki kalıcı sergi, Anselm Kiefer, Roy Lichtenstein ve Andy Warhol'un işlerini içeriyor. Modern sanatseverler, geniş sergi alanı ile şehrin önde gelen modern sanat kurumlarından olan Kunst-Werke Berlin'i de es geçmemek isteyeceklerdir.

Berlin'de hangi müzeleri gezmeli?

Kulturforum, Yeni Ulusal Galeri'yi, Dekoratif Sanatlar Müzesi'ni ve Gemäldegalerie'yi içeren bir tür müze kompleksi; burası, 13. yy'dan 18. yy'a, Avrupa'nın en önemli sanat koleksiyonlarından bir kısmını barındırıyor. Ancak tek bir müzeyi gezecek kadar zamanınız varsa, başdöndürücü Yunan ve Roma yapıtları içeren koleksiyonları ile Pergamon Müzesi'ni tercih edebilirsiniz. Bunların daha fazlası ise yürüme mesafesindeki Altes Müzesi'nde yer alıyor.

Berlin'deki en önemli anıtlar

1960lı yıllarda, yıkılan binanın temeline modern bir kilise inşa edilmiş olsa da Kaiser Wilhelm Kilise'si 2. Dünya Savaşı'nın dehşetini hatırlatan bir anıt olarak ayakta.

Ancak Berlin'deki en büyük kilise, Berlin Katedrali; vitray camları ile ihtişamla yükselen bu katedral, savaşta yok edildikten yıllar sonra, 1993 yılında restore edilip yeniden açılmış.

Berlin'in en uzun binası ise Berlin TV Kulesi; panoramik manzaralar için asansörle kulenin zirvesine çıkabilir, bolca fotoğraf çekebilirsiniz.

Berlin'de hayat ve ana caddeler

Ağaçlarla çevrili Unter den Linden, şehrin ana bulvarı; Brandenburg Kapısı'ndan başlıyor ve şehrin birçok tarihi binasına ev sahipliği yapıyor. Kurfurstendamm ise ünlü tasarım mağazalarla çevirli geniş bir alışveriş noktası.

Berlin'in en güzel meydanı olan Gendarmenmarkt'a uğramayı da unutmayın; burada şehrin neoklasik konser salonu ve Fransız ve Alman katedralleri bulunuyor.

Modern mimari, şehrin bir diğer meydanı olan Potsdamer Platz'da da ziyaretçileri karşılıyor; buradan savaş mağduru Avrupa Yahudileri anısına inşa edilmiş olan Holocaust Anıtı'na kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Tüm bu gezip görmeden sonra Hackesche Höfe’deki insan kalabalığına katılın ve kafelerden ve mağazalardan oluşan avlular serisinin tadını çıkarın. Alternatif olarak, Berlin’in ‘Central Park’ı olan Tiergarten’daki insanlara katılabilir ve bira bahçelerinden birinde ferahlatıcı içeceklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Berlin'de alışveriş

Berlin’de birçok alışveriş bölgesi var; ancak Kurfürstendamm, şehrin en önemli alışveriş bulvarı. Burada şehirdeki otellerinden birçoğu ile birlikte her tür tasarım mağazayı bulabilirsiniz. Şehrin bir diğer önemli alışveriş bölgesi ise birçok büyük mağazanın bulunduğu Friedrichstraße.

Berlin, genç ve özgün moda tasarımları arayışında olanlar açısından en iyi alışveriş imkanlarını sunuyor. Mitte’de, özellikle de Neue Schönhauser ve Hackesche Höfe caddelerinde birçok trend butik bulabilirsiniz.

Şehirdeki pazarlara, özellikle Wittenbergplatz’daki organik pazara da göz atmakta fayda var. Eğer aralık ayında şehirdeyseniz, pazarlık seçenekleri ile noel pazarını kaçırmak istemeyeceksiniz.

Berlin'de ne yenir ne içilir?

Berlin’de öğleden sonra dörde dek kahvaltıya gidebilirsiniz. Şehirdeki kafeler, birçok hafif yemek seçeneği sunuyor; öğleden sonra ise tatlı eşliğinde kahve içebilirsiniz. Tatlı ikramı bu şehirde bir gelenek ve Almanya, mutfağı ile tanınmasa da başkent birçok farklı seçenek sunuyor. Bunun sebebi, muhtemelen son zamanlarda açılan etnik restoran sayısının artması ve dışarıda yemek, artık Berlin sosyal hayatının önemli bir parçası. En ilginç açılışlar ise şehirdeki genç kalabalığın trendlere uygun iç tasarımlar arayışında olduğu Mitte dolaylarında gerçekleşiyor.

Berlin'e ulaşım

Berlin, Schönefeld Havalimanı (SXF) ve Tegel Havalimanı(TXL) olmak üzere iki havalimanına ev sahipliği yapıyor. Türk Hava Yolları’nın Berlin uçuşları Tegel Havalimanı’na (TXL) iniş yapıyor.

Berlin Tegel Havalimanı’ndan (TXL) şehre ulaşım: Berlin Tegel Havalimanı (TXL) şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Havalimanından şehre ulaşım için otobüs ve taksi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Mesafe kısa olduğu için taksiler en sık tercih edilen ulaşım aracı oluyor. Böylece hem hızlı hem de rahat bir şekilde şehirde dilediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca TXL Jet Express Bus ile Alezanderplatz’a, X9 numaralı Jet Express Bus ile de Zoologischer Garten’a ulaşabilirsiniz. Havalimanından Dresden’e giden otobüs seferleri bulmak da mümkün.