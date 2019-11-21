Dünyanın en çirkin şehirleri

Bu şehirlerden herhangi birinde yaşıyorsanız eğer, elbette ki bizimle aynı fikirde olmayacaksınız; ancak önyargısız bir şekilde seçilen bu şehirler, harika olma ihtimallerine rağmen pek çok sebepten oldukça kötü görünüyorlar.
Guatemala, Guatemala
Suçun oldukça yaygın olduğu bu şehir, normal şartlarda oldukça güzel olan ülkenin başkenti. Çoğu binanın yıkılmanın eşindeymiş gibi göründüğü şehir, bir başkentten çok, gecekondu mahallesine benziyor.
Meksiko, Meksika
Meksiko, dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak biliniyor. Güvenli bir sığınak olsaydı bile, yine de pek cezbedici bir şehir olarak tanımlanamazdı. Dünyanın en kirli şehirlerinden biri ve bakmaya değer bir bölgesi neredeyse yok gibi.
Amman, Ürdün
Dünyanın en müthiş tarihi bölgelerine ev sahipliği yapan bu başkent, seyahat rotanızın yalnızca transit geçiş noktası olmalı - kirli, kaotik caddelerin ve birbiri üzerine yığılmış gibi görünen binaların keyfini çıkarabilirim demiyorsanız eğer.
Karakas, Venezuela
Venezuela, uluslararası güzellik yarışmalarındaki inanılmaz başarısı ile biliniyor; Venezuelalı kadınlar ise estetik müdahaleli vücutları ile ünlü. Ancak ülkenin başkentinin herhangi bir güzel yanının olmadığı kesin. Şehir, hem gecekondu mahalleleri ile çevrili; hem de en merkezi bölgelerinde bile planlamadan eser yok.
Luanda, Angola
Afrika'da son zamanlarda yaşanan ekonomik başarı hikayesinin başkenti olarak inanılmaz bir değişimden geçiyor; umarız ki bu yeni gelişmeler, şu ana kıyasla daha davetkar bir görünümü beraberinde getirir ve dünyanın en pahalı şehirlerinden birinin semalarını işgal eden çirkin apartmanları yok eder.
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