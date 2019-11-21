Dünyanın en çirkin şehirleri

Meksiko, Meksika

Meksiko, dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak biliniyor. Güvenli bir sığınak olsaydı bile, yine de pek cezbedici bir şehir olarak tanımlanamazdı. Dünyanın en kirli şehirlerinden biri ve bakmaya değer bir bölgesi neredeyse yok gibi.