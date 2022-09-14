Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü

Dalyan, Ortaca

Dalyan'ın ne kadar büyüleyici olduğunu duymuşsunuzdur. Köyceğiz Gölü’nü denize bağlayan kanalın kıyısındadır Dalyan. Dalyan'da görülecek ve yapılacak çok şey bulursunuz. Kasaba gerçekten çok sevimli. Dalaman Havalimanı'a indikten 28 dakika sonra varacağınız Dalyan'da aradığınız ve ihtiyacınız olan her şeyi dükkanlarda bulabilirsiniz, harika bir manzara eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Dalyan, bir Güney kasabası ama sunduğu tatil tarzı açısından diğerlerinden farklı. Bir kere doğası bambaşka. Dalyan Nehri'nin dingin suyu, yemyeşil dağlar, sağda kayalara oyulmuş mezarlar, tekneler ve bu sessizliği huzuru bozmak istemeyen sakin insanlar var etrafta. Dalyan muhteşem bir manzara eşliğinde sessiz sakin dinlenme derdi olanlar için muhtemelen en iyi seçenek.