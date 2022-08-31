Eylül ayı tatil beldelerinde tatilin en sakin geçtiği aylardan. Dolayısıyla henüz deniz tatili yapmayanlar ya da yaz bitmeden son bir kez daha denize girmek isteyenler için eylül ayı her daim ideal bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Seyahat sitesi enuygun.com Türkiye'de eylül ayında da denize girilebilecek 12 özel destinasyonu listeledi.

Fethiye

Listenin ilk sırasında Fethiye geliyor. Fethiye'nin en güzel dönemi dendiğinde eylül ayı öne çıktığı için bu güzel rota ilk öneri. Fethiye'de deniz suyu sıcaklığı eylül ayında hala girilebilecek seviyelerde oluyor ve ilçe bu ayda daha az kalabalık. Hem doğasıyla hem tarihi güzellikleriyle dünyanın ilgisini çeken Fethiye'deki Ölüdeniz ve Belcekız plajları denize girmek için tercih edebilecek en güzel seçeneklerden.

Side

Antalya'nın doğusunda bulunan Side'de denizin en güzel olduğu mevsim sonbahar. Çünkü Side'de ekim ayı ortasına kadar rahatça denize girilebiliyor. Yaz döneminde popülerliği sebebiyle yüksek fiyatlı olan Side otelleri eylül ayında ise bütçe dostu fiyatlar sunuyor. Side tatilinde Side Antik Kenti, Aspendos Antik Tiyatrosu gibi popüler tarihi yerleri mutlaka gezilmeli. Bu ilçede denize girmek için de Side Halk, Sorgun Halk ve Kumköy plajları en güzel seçenekler arasında yer alıyor.

Kemer

Antalya'da denize girilecek tek yer Side değil. Bir diğer turistik ilçe Kemer de tıpkı Side gibi yaz aylarında oldukça ilgi çekiyor. Dolayısıyla eylül ayında hem ilçenin hem de denizin tadı kalabalıktan uzak bir şekilde daha güzel çıkıyor. Kemer merkezinde bulunan Ayışığı Plajı ve Kemer Marina'ya yakın olan halk plajı denize girilecek en güzel noktalardan. Kemer'in Beldibi, Kiriş, Göynük ve Çamyuva gibi beldeleri de denize girmek için tercih edebilecek kumlu plajlara sahip.

Datça

Sonbaharın tadını çıkarmak için ideal tatil lokasyonlarından birisi Datça, ılık havası, berrak denizi, sakin atmosferi ile eylül keyfi için çok güzel bir nokta. Datça'ya gitmek için Dalaman Havalimanı'ndan araç kiralama seçeneği tercih edebiliyor. Datça'da denize girmek için Kargı Koyu, Ovabükü ve Palamutbükü gibi seçenekler değerlendirilebilir. Akşamüstü ise Kumluk Plajı'nda denize girip güneş batınca kumsal üzerine masa kuran mekanlarda keyifli bir akşam yemeği yenebiliyor.

Ayvalık

Sıradaki öneri daha sessiz ve huzurlu bir tatil olanağı sunan Ayvalık. Çoğu zaman diğer tatil beldelerine göre daha sakin bir rota olan Ayvalık'ta Altınoluk Sahili ve Ortunç Koyu'nun suyu eylül ayında denize girilebilecek seviyelerde oluyor. Ayvalık'tayken akşam yemeği için Cunda’ya, romantik gün batımını izlemek için Şeytan Sofrası'na, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmak içinse eski Rum evlerinin olduğu sokaklara gidilebilir.

Karaburun

Eylül ayında denize girmeye uygun diğer bir seçenek İzmir'in ilçelerinden Karaburun. Doğal güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan ilçe, oldukça küçük. Doğa tatili için ideal olan bölgede Mordoğan, Bodrum Plajı ve Mimoza Koyu denize girilebilecek en popüler noktalar. Dalış yapmak için de sıklıkla tercih edilen Karaburun'un deniz altı dünyası da üstü kadar el değmemiş güzellikler barındırıyor.

Kaş

Birbirinden ünlü plajlarıyla yazın yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tatil beldelerinden birisi olan Kaş'ta eylül ayında daha sakin ve keyifli bir tatil mümkün. Antalya'nın en batısında yer alan Kaş'ta Kaputaş Plajı dünyaca ünlü plajlarımız arasında yer alıyor. Bu güzel plajın yanı sıra Patara ve Akçagerme plajları da sıklıkla tercih ediliyor.

Çeşme

Denizi sayesinde her geçen gün daha çok tercih edilen bir ilçe. Ege Bölgesi'nin en güzel plajlarından birkaçını sınırlarında bulunduran Çeşme, eylül ayında hem daha sakin hem de denizi hala ılık oluyor. İlçede bembeyaz kumlarıyla dünya çapında ünlenen Ilıca Plajı'nda, dalgasız deniziyle beğeni kazanan Altınkum Plajı'nda ve turkuaz renkli sularıyla gidenlerin tekrar gitmek istediği Ayayorgi Koyu'nda yüzülebiliyor.

Marmaris

Mavi ve yeşilin bir araya geldiği ilçelerden Marmaris, eylül ayında kalabalıktan uzak sakin bir tatil için eşsiz bir yer. Özellikle ilçeye bağlı mahallelerden Turunç hem eşsiz deniziyle hem de sakin atmosferiyle mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Henüz sonbahar gelmemişken ılık sularda yazı uğurlamak isteyenler Marmaris'e giderek Turunç, Kızkumu, İçmeler ve Sedir Adası plajlarından denizin keyfini çıkarılabilir.

Kuşadası

Aydın'ın en güzel ilçelerinden Kuşadası, eylül ayında denize girilecek eşsiz destinasyonlardan biri. İlçe farklı konseptlerdeki 5 yıldızlı otelleriyle keyifli bir tatil yapmak isteyenlere kesinlikle önerilir.

Bodrum

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Bodrum, özellikle de tatilcilerin evlerine dönmeye başladığı eylül ayında sakin bir tatil beldesi oluyor. Hem suyun hala ılık olması hem de ortamın huzurlu olması eylül ayında Bodrum'u unutulmaz kılıyor. Ortakent Halk, Yalıkavak Halk, Bitez ve Bardakçı Koyu plajları denizin keyfinin çıkarılabileceği en güzel yerler arasında bulunuyor.

Şile

İstanbul'da yaşayanların denize girmek için tercih ettiği Şile, eylül ayının ilk yarısında da sıklıkla tercih ediliyor. Su henüz tam olarak soğumadığı için yüzmeyi sevenler Şile'ye günübirlik planlar yapabiliyor. Özelikle bu yaz yeteri kadar yüzemediğini düşünenler mutlaka Şile'ye bir şans verebilir.