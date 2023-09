Güney Kore’de mutlaka denemeniz gereken 15 yiyecek

Güney Kore'de her köşe başında, daha önce hiç görmediğiniz lezzetli atıştırmalıklarla, sonsuza dek sürmesini isteyeceğiniz kahvaltılarla ya da midenizi sojuya hazırlamak için yumulacağınız leziz akşam yemeği seçenekleriyle karşılaşabilirsiniz. Seyahatiniz boyunca asla denemeden geçmemeniz gereken Güney Kore yemeklerini şöyle sıralayabiliriz.

KAHVALTI

Hobakjuk (balkabağı lapası)

Bu tatlı ve besleyici yemek, buharda pişmiş balkabağıyla yapılıyor. İçerisinde küçük, sakız gibi pirinç topları yüzüyor. Doyurucu ve leziz bir kahvaltı olarak ideal bir seçenek. Soğuk ya da sıcak servis edilebiliyor.

REKLAM

Gaeran tost-u (tatlı yumurtalı sandviç)

Geleneksel Kore kahvaltısı, pirinç, çorba ve kimçi gibi mezelerden oluşur. Ancak batı etkisi, yumurtalı sandviç gibi ürünleri daha popüler hale getirdi son yıllarda. Asya etkisi ise tosttaki lahana, esmer şeker ve pişmiş yumurta sayesinde açıkça hissediliyor.

ÖĞLE YEMEĞİ

Ddukbokkie (acılı pirinç keki)

Bu yemek genelde pojangmacha (seyyar satıcı)’lar tarafından satılıyor ve oldukça popüler. Silindirik pirinç keki, üçgen şeklinde balık köftesi ve acı-tatlı sosla hazırlanan yemek, hem leziz hem de pratik.

Mul Naengmyeon (buzlu çorbada erişte)

Sakız kıvamında karabuğday erişteleri pişirilip buzlu suya batırılıyor, sonra da süzülüp buz küpleri ile dolu et suyunda servis ediliyor. Üzerine ise sebzeler, yumurta ve susam taneleri. İnsanın kanını kaynatan Kore sıcağında ferah bir lezzet.

AKŞAM YEMEĞİ

Bibimbap (karışık pirinç)

Her şarta uyan bu yemekte her şey bulunabiliyor: namul (çeşnili sote sebzeler), et, soya sosu, gochujang (acı biber salçası) ve çok daha fazlası. Hem çeşitliliğin hem de besinsel değerin sağlanabilmesi için en az beş rengin bulunması gerekiyor tabakta. Genelde üzerinde yumurtayla servis edilen bibimbap, kalan yiyecekleri değerlendirmenin en geleneksel yolu.

Bulgogi (marine et barbekü)

Kore barbeküsü dünyaca ünlüdür. Bu barbekülerden biri olan Bulgogi ise soğan ve sarımsakla birlikte pişen dilimlenmiş marine etlerle yapılıyor. Sulu sulu, ağızda dağılan etler nasıl iyi olmasın…

ATIŞTIRMALIKLAR

Gimbap (yosun pirinç rulo)

Deniz yosunu ve pirinçten yapılan bu rulolara Kore suşisi deniyor; ancak tam olarak doğru değil bu. Gimbap pirinç sirkesinden susam yağına, şeker ve tuza kadar pek çok şeyle tatlandırılıyor; ayrıca yanında wasabi ya da zencefil turşusu gibi yemekler tüketilmiyor. İç dolgusu genelde sebze turşusu, turp, ıspanak ve yumurta şeritlerinden oluşuyor. Hem ucuz hem de yaygın; günlük tüketebileceğiniz lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalık.

REKLAM

Odeng (balık kroket)

Japon odene benzeyen bu kroketler, içinde piştikleri et suyuyla servis ediliyorlar. Hem ucuz hem de sıcacık; genelde sokak lezzeti olarak, şişlere dizilmiş bir şekilde satılıyorlar.

MEZELER

Kimçi (fermente sebzeler)

Kore’nin en eski ve en meşhur yemeklerinden olan kimçi, ülke kültürünün yadsınamaz parçalarından. Tuzlanmış, fermente sebzelerden yapılan acılı, ekşi bir yemek bu. Genelde lahanayla yapılıyor; ancak turp da içerebiliyor. Soğan, sarımsak, zencefil ve acı biberle çeşnilendirilen kimçi, besinsel değerler açısından oldukça zengin ve kalori miktarı bakımından son derece ideal.

TATLI

Bingsu (tıraşlanmış buz)

Kore, yaz mevsimlerinde çok sıcak oluyor; bingsu da işte tam bu zamanlarda sahneye çıkıyor. Meyvelerle, şurup, yoğun süt, tatlı kırmızı fasulye macunu ve dondurmayla süslenen tıraşlanmış buzla yapılıyor bu tatlı.

REKLAM

Hotteok (esmer şekerli pankekler)

Eritilmiş esmer şekerle yapılan bu pankekin tadı sıcakken çıkıyor. Leziz mi leziz bir şeker bombası – dilinizin yanması da garanti.

İÇECEKLER

Soju

Soju, fermente pirinç, buğday ve arpadan yapılan berrak, renksiz bir alkollü içecek. Soju, genelde sek içiliyor ve oldukça sert; ancak kokteyllerde ya da karışık içeceklerde de kullanılabiliyor. Alkol oranı %16-50 arası değişebiliyor. Tadı temiz ve nötr – daha tatlı ve daha az agresif bir votka gibi düşünebilirsiniz.

Sikhye (soğuk pirinç içeceği)

Malt su ve pirinçten yapılan bu soğuk içeceği tatlı olarak tüketebilirsiniz. Sindirime iyi geldiğine inanıldığından genelde yemeklerden sonra ikram ediliyor ve sayısız aromayla pek çok çeşitte satılıyor.

ABUR CUBUR

Saeoo snek (patates karides cipsi)

Hem çıtır hem de hafif; karides aromalı balık lezzetinde cipsler bunlar. Ülkenin bu en popüler atıştırmalıklarını avucunuzda rahatlıklar parçalayabilirsiniz, o denli hafifler.

Peynir ramen (peynirli erişte)

Standart ramen eriştesini bir de peynirli deneyin. Kâseye peynir eklemekten bahsetmiyoruz; paketin içinden baharatlarla birlikte peynir tozu da çıkıyor. Bildiğiniz ramen deneyiminden daha yoğun, daha zengin ve elbette ki daha peynirli bir lezzet.