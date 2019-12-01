Güzel atlar diyarı Kapadokya

Adı eski çağlarda “güzel atlar ülkesi” anlamına gelen Kapadokya bölgesi, peribacaları olarak adlandırılan yeryüzü şekillerinin Türkiye'deki en önemli adresi. Kapadokya Pers İmparatorluğu zamanında volkanik dağların arasına kurulmuş. Bölge Erciyes, Güllüdağı ve Hasandağı’nın 60 milyon yıl önce püskürttüğü lavlar sonucu oluşan yumuşak bir kaya yapısına sahip. Ancak, zaman içinde yağmur ve rüzgara maruz kalan bu kayalar, büyülü bir görüntü almış, adı da ‘Peri bacaları’ oluvermiş. Peri bacalarının arasında süzülerek, muhteşem Kapadokya manzarasını yüksekten izlemek Kapadokya’nın vazgeçilmezleri arasında. Kapadokya'ya gezi planı yapıyorsanız unutmayın ki; burası yeraltı şehirleri, mağara kiliseleri ve kayalara oyulmuş evleri ile tanınan Türkiye'nin turizm cennetlerindendir.
Kayalara oyulup adeta saklanan Kapadokya evleri ve güvercinlikler, yöreye özgü en belirgin görüntü. Yüzlerce yıl boyunca, barınma, ibadet, eğitim gibi birçok ihtiyaç bu mekanlarda karşılanmış. Şimdilerde de bu kayaların içindeki son derece lüks otellerde konaklamak mümkün. Kapadokya sadece mimarisi ile ön plana çıkmıyor, şarapçılık da bu verimli toprakların en önemli gelir kaynaklarından biri. En çok ziyaret edilen yerler arasında çok sayıda kayaya oyulmuş kilise ve mağara bulunan Derinkuyu ve Kaymaklı ile Göreme Milli Parkı'nın yeraltı şehirleri sayılabilir. 1985 yılında Göreme Milli Parkı ve bölgedeki diğer kayalık alanlar UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir.
Kapadokya denildiğinde adı ilk akla gelenler; Avanos, Göreme, Akvadi, Uçhisar, Ürgüp, Ortahisar Kaleleri, Aynalı ve El Nazar kiliseleri, Güvercinlik Vadisi, Ihlara, Güllüdere Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak Yeraltı şehirleri, Çavuşin, Paşabağı- Zelve antik kentleri. Doğal olarak, Kapadokya’yı tanımak için iki ya da üç gün yetmez. En az bir hafta ayırmalısınız.
Kapadokya'da gezilecek yerler
Avanos
Antik dönemde adı Hallys olan Avanos, Kızılırmak Nehri kıyısında kurulmuş. Nevşehir’in 18 kilometre doğusunda yer alan ilçenin adı her medeniyette değişmiş. Son olarak Osmanlı döneminde adı Avanos olan kent, aynı zamanda, çanak-çömlek yapımcılığı ile ünlü.
Göreme
Göreme; Nevşehir-Ürgüp-Avanos arasında, etrafı vadilerle çevrili bir bölgede yer alıyor. Kasaba ve çevresinin Roma döneminde Avanos halkı tarafından mezarlık olarak kullanıldığı rivayet ediliyor. Ortaçağın başlarında, 11 ve 13. yüzyılda Hristiyanlar için başpiskoposluk merkezi durumunda olan Göreme ve çevresinde çok sayıda dini yapı var. Burayı bir nevi açık hava müzesi gibi dolaşmak mümkün.
Uçhisar ve Uçhisar Kalesi
Kapadokya’nın en muhteşem manzaralarından birine sahip olan Uçhisar, Nevşehir’e yedi kilometre uzakta. Kale adı verilen yüksek kaya içine ve onun civarına oyulu yapıları ile tanınan bölgede, en büyük keyif, manzarayı seyredalmak. Kayaya oyulmuş birçok oda birbirine merdiven, tünel ve pasajlarla bağlanmış. Odaların girişlerinde değirmen taşı kapıları vardır. Kalenin kuzey tarafında bulunan odaların çoğu, bugün güvercin evleri olarak kullanılır. Burada, Avanos’a kadar tüm vadi ayaklarınızın altına seriliyor. Uçhisar Kalesi'nin zirvesi, Erciyes Dağı ile çevrenin muhteşem bir panoramasına sahip. Uçhisar'ın batısı, doğusu ve kuzeyindeki peri bacaları oyulmuş ve Roma döneminde mezar olarak kullanılmıştır. Göreme ile Uçhisar arasında hafta içi her yarım saatte bir ve hafta sonu her saat başı kalkan minibüsler bulunmaktadır. Büyüleyici bir manzara sunan Güvercin Vadisi'nde de yürüyebilirsiniz.
Ürgüp
Kapadokya'nın coğrafi kalbi ve Kapadokya gezisinin ideal başlangıç noktası Ürgüp’te kayalara oyulu birçok otel bulunuyor. Serinn House, yörenin gizemine lüksü ve rahatlığı da katıyor. Kayaların doğal dokusuna zarar verilmeden özenli bir çalışma ile evden otele dönüştürülen Serinn House, eskiye ve doğaya sadık kalınarak restore edilmiş. Ürgüp’ün Esbelli Mahallesi’nde, mahalleye de ismini veren dillere destan taşlar kullanılarak yüzlerce yıllık kayadan oyma mağara dokusunu tasarım ve konforla buluşturan mekan, her ayrıntısında kendinizi özel hissettirecek nitelikler taşıyor. Ürgüp Selçuklu döneminde ticaret merkezi olarak kullanılırdı. Jeomorfolojik manzaraları ve mağara evleri ile çok sayıda turisti çeken Kapadokya'nın en büyük yerlerinden biridir.
Zelve Açık Hava Müzesi
Bir zamanlar bölgedeki en büyük topluluklardan birine ev sahipliği yapan Zelve Açık Hava Müzesi, muhteşem bir mağara kenti. Üç vadiden oluşan eski bir yerleşim alanı olan Zelve, Avanos’a beş kilometre uzaklıkta ve bu üç vadi, kaya dağcıları için bir cennettir. Burada da neredeyse her vadideki gibi kilise, manastır ve kayadan oyma evler bulunur. Zelve 1952 yılında afet bölgesi kapsamına alınarak, iskana kapatılmış ve sit alanı ilan edilmiş. Kayalara oyulan evler ve kiliseler, onları saldırılardan koruyan devasa birer sığınaktı. Kapadokya mimarisinin en eski örneklerine ve dini yapılarına ev sahipliği yapan Zelve Açık Hava Müzesi'ne özel turlar düzenleniyor.
Elmalı Kilisesi
Bölgedeki canlı renkleriyle öne çıkan en önemli yapılarından biri olan kilise, dört sütun ve merkezi bir kubbeye sahip çapraz kare planlı kasık kemerli bir yapıdır. 11. ve 12. yüzyıllara ait güzel fresklere sahiptir. Freskler, Kutsal Kitap'tan ve Mesih'in yaşamından, İbrahim'in misafirperverliğinden sahneleri anlatıyor. Bina, adını uzun zaman önce ana girişin önünde çöken elma bahçesinden almaktadır.
Göreme Açık Hava Müzesi
Göreme Açık Hava Müzesi, her biri kendi fantastik kilisesine sahip yan yana yerleştirilmiş yemekhanelerden oluşan geniş bir manastır kompleksine benziyor. Göreme köy merkezine sadece 15 dakika yürüme mesafesindedir. Renkleri hala orijinalliğini koruyan güzel fresklerle, en iyi kaya kesme kiliseleri içerir. Ayrıca, kayaya oyulmuş mimarinin ve fresko tekniğinin eşsiz örneklerini sunar. Kiliselerin çoğu 10., 11. ve 12. yüzyıllara aittir. Müzeye giriş ücreti kişi başı 30 TL'dir. Açık hava müzesinde çok sayıda kilise ve şapel de bulunuyor. Göreme Açık Hava Müzesi, 1984'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir.
Selime Manastırı
Yükselen bir baca, üç kilise, kayaya oyulmuş yemlik çukurları olan ahırlar ile geniş bir mutfağa sahip şaşırtıcı bir kaya yapıdır.
Derinkuyu Yeraltı Şehri
Kapadokya'da 36 yeraltı şehri vardır ve en derin olanı Derinkuyu Yeraltı Şehri iken, en büyüğü Kaymaklı Yeraltı Şehri'dir. Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme'den 40 kilometre mesafede bulunan aynı adı taşıyan Derinkuyu ilçesinde yer almaktadır. Yüzeye yakın konutların avlusuna gizlenmiş, şehrin yaklaşık 600 dış kapısı var. Yeraltı şehri yaklaşık 85 metredir. Bir yeraltı şehrinde bulunan tüm odaları (ahırlar, kilerler, depolar, refakathaneler, kiliseler, şarap imalathaneleri vb.) içermektedir. Bunlardan başka, ikinci kattaki beşik tonozlu tavanlı büyük bir oda misyoner okulu ve odalardır. 3. ve 4. katlardan itibaren iniş, en alt kattaki haç planlı bir kiliseye açılan dikey merdivenler ile gerçekleştirilmektedir. Derinkuyu Yeraltı Şehri; geniş kapsamlı geçit ağı, tüneller, basamaklı çukurlar ve eğimli koridorlar, insanların buluştuğu, çalıştığı ve ibadet edeceği aile odalarını ve ortak alanları birbirine bağlar. Kentler kuyularla, hava sirkülasyonu için bacalar, kandiller için nişler, su tankları, ahırlar ve yüzeydeki koşullar uygun olana kadar ölülerin yerleştirilebileceği alanlar ile tamamlanmıştır. Bir saldırı durumunda hızla engellemek için değirmen taşlarını andıran dikkatlice dengelenmiş hareketli taş kapılar tasarlanmış. Derinkuyu Yeraltı Şehri, 1965 yılında ziyarete açıldı.
Ihlara Vadisi
Aksaray’ın güneydoğusundaki Ihlara Vadisi, dünyanın gezilecek en güzel yerlerinden ve Türkiye'nin en çarpıcı manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar Peristrema denilen vadinin uçurum kenarlarında yer alan kiliseleri Bizans rahiplerinin gözdesiydi. Kapadokya bölgesinde yer alan ve binlerce yıl önce oluşan kilometrelerce uzanan vadi, çoğu yerde 100 metre derinliğe ulaşır. Vadi, yüzyıllardır büyük halk topluluklarına ev sahipliği yapıyordu. Ihlara Vadisi'nde vadi yürüyüşü ziyaretçiler için popüler bir gezi imkanı sağlıyor.
Ihlara Vadisi Kiliseleri
Kokar Kilisesi: Kokar Kilisesi'nin muhtemelen 9. ve 11. yüzyıldan kalma duvarları süsleyen karmaşık freskleri vardır. Son Akşam Yemeği, Kutsal Bakire'nin ispatı, Haç üzerindeki İsa, İsa'nın gömülmesini içeren birçok kutsal kitap sahnesini içeriyor.
Teras Kilisesi: Kokar'a kısa bir yürüyüş mesafesindedir ve bir giriş holü ve mezar odası bulunuyor. Nehir seviyesinden yaklaşık 25 metrelik bir tırmanışla ulaşılabiliyor.
Ağaçaltı Kilisesi: Bu haç planlı kilise, yükselişi temsil eden kırmızı, sarı ve yeşil renklerde çok iyi korunmuş fresk tavanı ve benzersiz Bizans mimarisi tarzıyla ziyaretçileri şaşırtıyor. En etkileyici fresklerden biri Daniel Aslanlar Arasında'dır.
Yılanlı Kilise: Fresklerin çoğu hasarlıdır, ancak günahkârlar içinde, özellikle yılanlar tarafından saldırıya uğramış dört kadın bulunmaktadır. Birinci kadın, çocuklarını terk eden sekiz yılanın saldırısına uğrayan ve her yerinden ısırılmaktadır. İkinci kadın, çocuklarını beslemediği için göğüslerinden ısırılmaktadır. Üçüncü kadın, iftiranın günahını dilinden sokularak ve dördüncü kadın ise itaatsizliğinden dolayı kulaklarından yılanlar tarafından ısırılarak cezalandırılmaktadır.
Testi kebabı
Kapadokya bölgesinin en meşhur yemeği yöresel bir lezzet olan testi kebabı. Geleneksel testi kebabı Avanos testisi içine et konulup tandırda pişirilerek yapılıyor. Yöre üzümünden şaraplar, pekmez, Acıgöl’ün kabak tatlısı, Ortahisar’ın kayısıları tadına bakılacak lezzetler arasında.
Ağpakla
Çömlekte kemikli etle pişirilen nohut yemeği yörenin en bilinen lezzeti. Sunumu ve yapılış tekniğiyle zor bir yemek olsa da lezzeti her zorluğa değiyor. Hele bir de doğru yerde yendi mi tadına doyulmuyor.
Sütlü Çorba
Besleyici ve sağlıklı bir Nevşehir lezzeti. Tatmayanlar pişman oluyor. Özellikle çocuklar için besleyici olan bu çorba, süt ve bulgurla yapılıyor. Yörenin en sevilen lezzetlerinden biri.
Kapadokya'yı görmek için 5 neden
1. Sema Gösterileri: Yöre Hacıbektaş kasabasına yakın olduğu için sema gösterileri yapılıyor. Sırf Sema izlemek için bile gidilir.
2. Rafting: Kapadokya’da sadece din ve tarih gezisi yapılmıyor. Zamantı Kanyonu’ndaki şelaleler rafting sevenler için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor.
3. At turları: Kapadokya’da arazinin yapısından dolayı her yere otomobille gidilemiyor. Bu nedenle bisiklet ya da daha zor koşullarda da at sırtında araziyi gezmek mümkün.
4. Uçhisar’da gün doğumu: Uçhisar Kalesi’nden güneşin doğuşu ve batışını izlemek için dünyanın birçok yerinden binlerce turist geliyor.
5. Anadolu’da din tarihini keşfetmek: Kapadokya, medeniyetlerin tüm izlerini taşıyan bir bölge. Gerek din gerekse kültürel gelişimi izlemek için çok iyi bir seçenek.
Kapadokya'ya nasıl gidilir?
Kapadokya'ya havayolu ile gitmeyi düşünenler için öncelikle belirtelim, bölge merkezinde havaalanı bulunmuyor. Kayseri ve Nevşehir illerinden Kapadokya'ya THY ile ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul-Nevşehir-İstanbul arasında tarifeli seferler yapılıyor. Uçak ile 1 saat 15 dakika da Nevşehir Havaalanı'na varıyorsunuz. Nevşehir Havaalanı şehir merkezine 30, ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıkta. İkinci alternatif olan Kayseri Havaalanı, 52 dakikada Kayseri'desiniz. Havaalanlarından taksi ya da özel transfer hizmetleriyle de Kapadokya'ya ulaşım sağlama imkanınız bulunuyor.
Toplu taşıma: Nevşehir Havalimanı (NAV),kent merkezine 30 km uzaklıkta. Ücretli otobüs seferleriyle ya da Türk Hava Yolları’nın servis aracıyla kente ulaşım sağlanıyor. Ayrıca pek çok otel, konukları için ulaşım hizmeti de sunuyor. Havalimanından ortalama süre: 30 dakika. Havalimanı ve kent merkezi arasındaki ulaşım için taksi tercih ederseniz havalimanı çıkışında kolaylıkla taksi bulabilirsiniz. Kent merkezine gitmek için ödenecek taksi ücreti yaklaşık 80-90 TL civarında. Ortalama taksi fiyatı: 90 lira
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