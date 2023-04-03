Size güzel ve değişik bir haber verelim. Hiç uçağa binmeden dünyayı görmenin yeni yollarından birinden bahsedeceğiz. Avrupa'daki belli başlı destinasyonları birbirine bağlayan bir sürü yeni hızlı ve gece trenlerinden sonra dünyanın en uzun otobüs yolculuğunun başlamasına az bir zaman kaldı.

Ağustos ayında başlayacak, 56 gün ile 'Dünyanın en uzun' otobüs yolculuğu olacak destansı yolculuk Türkiye'nin İstanbul metropolünü İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlayacak.

Farklı ülkeleri, kültürleri, gelenekleri, iklimleri, para birimlerini, saat dilimlerini, insanları, yemekleri deneyimleyeceğiniz bu otobüs yolculuğu diğer yolculuklardan oldukça farklı.

Hindistan merkezli tur firması Adventures Overland tarafından organize edilen 56 günlük tur, katılımcıları İstanbul'dan Londra'ya 12 bin km'lik bir yolculuğa çıkaracak. Otobüs toplam 22 ülkeden geçecek.

Turun fiyatı 24.300 dolar. Paket tüm ulaşım, vizeler, aktiviteler, rehberlik hizmeti, günlük kahvaltı, 30 öğle yemeği ve 30 akşam yemeğinin yanı sıra tüm otel konaklamaları dahil.

Son derece konforlu olan otobüs 30 yolcusu ile 7 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkacak ve 1 Ekim 2023'te Londra'ya ulaşacak.

Otobüs İstanbul'dan kalkacak, Yunanistan üzerinden ilk durak olan Bulgaristan'ın Sofya kentine gidecek. Daha sonra Budapeşte, Prag, Varşova, Zagreb, Ljubljana gibi şehirlerde duracak. Ardından Helsinki, Rovaniemi, Tromso, Bergen, Oslo, Stokholm, Kopenhag, Hamburg, Amsterdam ve Brüksel ile devam eden yolculuk Londra'da sona erecek. Yani 56 günlük pakete Polonya'daki Auschwitz toplama kampı, Finlandiya'daki İskandinav gelenekleri, Norveç'teki muhteşem fiyortlar, bir Santa köyü ve Kuzey ışıkları da dahil.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, dünyanın en uzun otobüs yolculuğunun şu anki sahibi 6200 km ile Peru Rio de Janeiro arasındaki güzergahı ile Perulu şirket Ormeño'nun. Adventures Overland rotası, 12 bin km ile bunun neredeyse iki katı. Bu yolculuk ile rekor da el değiştirecek.

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